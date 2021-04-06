Nguyễn Linh Sơn (34 tuổi) là nam diễn viên được nhiều khán giả biết đến qua bộ phim đình đám “Hot boy nổi loạn”, “Kungfu phở”, “Để mai tính 2”,… Những năm gần đây, anh tạm ngưng hoạt động nghệ thuật, lui về tập trung cho việc kinh doanh và chăm lo cho gia đình nhỏ bên bà xã xinh đẹp Hoàng Mỹ Linh (28 tuổi).

Chia sẻ kỷ niệm khi quen nhau qua mạng, bà xã Linh Sơn hài hước nhắc lại hiểu lầm trớ trêu của ông xã về mình khiến hai MC và khán giả cười ngất. “Ban đầu coi hình em trên mạng thì ảnh thấy đẹp nhưng cũng nghi nghi. Ảnh thấy dáng em cao nên sinh nghi có khi nào người chuyển giới không. Đến hồi gặp ở ngoài rồi mới xác nhận không phải”.

Nói đến cơ duyên gặp nhau, Hoàng Linh cho biết đôi uyên ương biết nhau qua một ứng dụng hẹn hò, và anh là người đầu tiên cô nhìn thấy. Bị thu hút bởi sự đẹp trai của đối phương, Hoàng Linh không một chút chần chừ mà tương tác ngay, và nhanh chóng nhận được phản hồi. Cả hai nói chuyện rất hợp nhau, chia sẻ được nhiều điều một cách rất tự nhiên và từ đây cũng mở ra một câu chuyện tình yêu ngọt ngào, ngập tràn tiếng cười.

Hoàng Linh tâm tình trước khi đến với Linh Sơn, cô vừa kết thúc một chuyện tình với trai Bắc, nên qua cách nói chuyện ngọt ngào của ông xã cô liền nảy sinh nghi ngờ anh chàng cũng đến từ Hà Nội. Không ngại ngần, cô liền đánh động hỏi nhưng chỉ nhận về câu trả lời làm lơ của anh chàng.

Tuy nhiên, điều này lại khiến Linh Sơn lo lắng đối tượng hẹn hò không có thiện cảm với trai Bắc, anh chàng “tung hỏa mù” phủ đầu ngay trong buổi đầu tiên hẹn hò bằng cách nói giọng miền “Nam rặt”. Hồi sau đi ăn món Bắc, anh chàng nhanh chóng “trở mặt” nói giọng quê hương khiến nhà gái bất ngờ, càng thêm ấn tượng với sự thú vị của Linh Sơn. Đến hai MC Hồng Vân cũng thích thú với sự lẻm lỉnh khi yêu của chàng diễn viên.

Thời gian tìm hiểu tuy ngắn ngủi, nhưng sự đồng điệu về tâm hồn đã khiến cả hai nhận ra người kia là một nửa hoàn hảo trong đời mình. Sau một tuần nhắn tin trò chuyện, cặp đôi đã chính thức hẹn hò; 4 tháng sau, Linh Sơn đã đưa Hoàng Linh về ra mắt gia đình. Từ đây cũng xảy ra nhiều câu chuyện “dở khóc dở cười” khi mẹ chồng lần đầu gặp nàng dâu tương lai.

Hoàng Linh tâm tình, cô đã rất lo lắng về “gia phong lễ giáo” trong văn hóa gia đình người Bắc nên khó tránh khỏi nhiều lo lắng khi đến ra mắt bố mẹ bạn trai. Tuy cô nàng đã rất cố gắng để chọn đồ kín đáo nhưng vẫn khiến mẹ Linh Sơn giật mình trước vẻ ngoài.

“Lúc đó mẹ chồng gặp em là giật mình luôn. Mẹ anh Sơn nghĩ gu bạn gái ảnh là phải thùy mị, còn em lúc đó cá tính quá, tóc em cũng để màu bạch kim. 10 người gặp em thì đều nghĩ em là dân chơi. Lúc về thì em cũng hồi hộp nên hỏi anh Sơn xem mẹ ảnh có nói gì em không. Thì anh Sơn cũng thật lòng nói luôn mẹ ảnh có nói một câu như vầy: 'Linh có vẻ thích khoe da thịt nhỉ?', em nghe xong em đứng hình luôn” - bà xã Linh Sơn nhắc lại.

4 tháng sau khi quen nhau, Linh Sơn đã đưa Hoàng Linh về ra mắt gia đình

Đến phần “đại hội bóc phốt”, cả hai không một chút nể nang đối phương mà “tố” một loạt tật xấu của nhau khiến MC và người xem được trận cười nghiêng ngả. Hoàng Linh khẳng định chồng mình chuẩn “hàng hiếm”, anh rất biết chăm lo cho gia đinh, lại còn rất thật thà, nói sao nghe vậy. Duy chỉ có một vài điểm khiến cô nhiều lần hụt hẫng, đó là việc Linh Sơn không có nhiều hành động bày tỏ tình cảm lãng mạn. “Những ngày lễ, em thấy người ta tặng những bó hoa to thật to thì cũng ghen tị. Em nói chồng không thích tặng hoa, ổng nghe vậy ổng tưởng thiệt cái không tặng luôn. Mình nhắc khéo mình chỉ cần một bông thôi cũng thấy là có tấm lòng, ổng đi ra mua đúng một bông. Trời ơi nó tức” – Hoàng Linh chia sẻ.

Ngoài ra cô còn thẳng thắn tiết lộ, việc Linh Sơn quá đam mê thể thao nên liên tục thúc ép cô vận động mạnh khiến cô nhiều phen khổ sở. Ngoài ra, tính càm ràm của Linh Sơn cũng khiến cô đau đầu không kém. Nhưng không ngờ, những điều cô nàng đang “tố” chồng lại là cách Linh Sơn bày tỏ sự quan tâm với vợ. Nghe nam diễn viên giải thích khiến ai cũng bất ngờ, MC Hồng Vân cũng hết lời bênh vực anh chàng.

“Anh hay càm ràm và do vợ rất bừa bộn đấy chứ. Còn về tập thể thao, vợ nên dành nhiều thời gian luyện tập, có thể không nhiều nhưng mình giữ một thói quen để có một cuộc sống lành mạnh. Tại vì hai vợ chồng mình luôn luôn muốn sống khỏe mạnh với nhau đến cuối đời” - Linh Sơn tỏ bày với bà xã.

Cặp vợ chồng nào cũng sẽ có những mâu thuẫn nhỏ, vợ chồng Linh Sơn – Hoàng Linh cũng vậy. Nhưng cách cả hai làm hòa cũng đủ khiến khán giả cười ngất. “Nhiều khi em giận ảnh cũng ra xin lỗi, nhưng mà em đang bực quá bảo ảnh đi đi cái ảnh đi thiệt luôn, em tức dễ sợ. Đến tối em đợi hoài ảnh cũng không làm huề với, em nghĩ đã thế em giận cho tới sáng. Tới nửa đêm quay qua thấy chồng mình đẹp trai quá nên thôi hết giận” - bà xã nam diễn viên tiết lộ.



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