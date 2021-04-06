Diễn viên 'Hot boy nổi loạn' tìm bạn gái qua mạng, vớ phải nàng dâu mang tiếng 'bad girl' khiến mẹ chồng sốc ngay ngày đầu ra mắt

Tâm sự Eva 06/04/2021 06:15

Vợ chồng diễn viên Linh Sơn tiết lộ cách giữ lửa hôn nhân, bật mí tình huống dở khóc dở cười khi hẹn hò qua mạng.

Bất ngờ xuất hiện tại Vợ Chồng Son 397, vợ chồng diễn viên Linh Sơn - Hoàng Linh khiến MC Hồng Vân - Quốc Thuận không khỏi trầm trồ bởi độ đẹp đôi, mà còn “ngã ngửa” với câu chuyện tình yêu thời 4.0 cực thú vị.

Nguyễn Linh Sơn (34 tuổi) là nam diễn viên được nhiều khán giả biết đến qua bộ phim đình đám “Hot boy nổi loạn”, “Kungfu phở”, “Để mai tính 2”,… Những năm gần đây, anh tạm ngưng hoạt động nghệ thuật, lui về tập trung cho việc kinh doanh và chăm lo cho gia đình nhỏ bên bà xã xinh đẹp Hoàng Mỹ Linh (28 tuổi).

Nói đến cơ duyên gặp nhau, Hoàng Linh cho biết đôi uyên ương biết nhau qua một ứng dụng hẹn hò, và anh là người đầu tiên cô nhìn thấy. Bị thu hút bởi sự đẹp trai của đối phương, Hoàng Linh không một chút chần chừ mà tương tác ngay, và nhanh chóng nhận được phản hồi. Cả hai nói chuyện rất hợp nhau, chia sẻ được nhiều điều một cách rất tự nhiên và từ đây cũng mở ra một câu chuyện tình yêu ngọt ngào, ngập tràn tiếng cười. 

linh son 1
Chân dung bà xã xinh đẹp Hoàng Mỹ Linh của Linh Sơn

Chia sẻ kỷ niệm khi quen nhau qua mạng, bà xã Linh Sơn hài hước nhắc lại hiểu lầm trớ trêu của ông xã về mình khiến hai MC và khán giả cười ngất. “Ban đầu coi hình em trên mạng thì ảnh thấy đẹp nhưng cũng nghi nghi. Ảnh thấy dáng em cao nên sinh nghi có khi nào người chuyển giới không. Đến hồi gặp ở ngoài rồi mới xác nhận không phải”.   

Hoàng Linh tâm tình trước khi đến với Linh Sơn, cô vừa kết thúc một chuyện tình với trai Bắc, nên qua cách nói chuyện ngọt ngào của ông xã cô liền nảy sinh nghi ngờ anh chàng cũng đến từ Hà Nội. Không ngại ngần, cô liền đánh động hỏi nhưng chỉ nhận về câu trả lời làm lơ của anh chàng.

Tuy nhiên, điều này lại khiến Linh Sơn lo lắng đối tượng hẹn hò không có thiện cảm với trai Bắc, anh chàng “tung hỏa mù” phủ đầu ngay trong buổi đầu tiên hẹn hò bằng cách nói giọng miền “Nam rặt”. Hồi sau đi ăn món Bắc, anh chàng nhanh chóng “trở mặt” nói giọng quê hương khiến nhà gái bất ngờ, càng thêm ấn tượng với sự thú vị của Linh Sơn. Đến hai MC Hồng Vân cũng thích thú với sự lẻm lỉnh khi yêu của chàng diễn viên.

Thời gian tìm hiểu tuy ngắn ngủi, nhưng sự đồng điệu về tâm hồn đã khiến cả hai nhận ra người kia là một nửa hoàn hảo trong đời mình. Sau một tuần nhắn tin trò chuyện, cặp đôi đã chính thức hẹn hò; 4 tháng sau, Linh Sơn đã đưa Hoàng Linh về ra mắt gia đình. Từ đây cũng xảy ra nhiều câu chuyện “dở khóc dở cười” khi mẹ chồng lần đầu gặp nàng dâu tương lai.

Hoàng Linh tâm tình, cô đã rất lo lắng về “gia phong lễ giáo” trong văn hóa gia đình người Bắc nên khó tránh khỏi nhiều lo lắng khi đến ra mắt bố mẹ bạn trai. Tuy cô nàng đã rất cố gắng để chọn đồ kín đáo nhưng vẫn khiến mẹ Linh Sơn giật mình trước vẻ ngoài.

“Lúc đó mẹ chồng gặp em là giật mình luôn. Mẹ anh Sơn nghĩ gu bạn gái ảnh là phải thùy mị, còn em lúc đó cá tính quá, tóc em cũng để màu bạch kim. 10 người gặp em thì đều nghĩ em là dân chơi. Lúc về thì em cũng hồi hộp nên hỏi anh Sơn xem mẹ ảnh có nói gì em không. Thì anh Sơn cũng thật lòng nói luôn mẹ ảnh có nói một câu như vầy: 'Linh có vẻ thích khoe da thịt nhỉ?', em nghe xong em đứng hình luôn” - bà xã Linh Sơn nhắc lại.

linh son 2
4 tháng sau khi quen nhau, Linh Sơn đã đưa Hoàng Linh về ra mắt gia đình

Đến phần “đại hội bóc phốt”, cả hai không một chút nể nang đối phương mà “tố” một loạt tật xấu của nhau khiến MC và người xem được trận cười nghiêng ngả. Hoàng Linh khẳng định chồng mình chuẩn “hàng hiếm”, anh rất biết chăm lo cho gia đinh, lại còn rất thật thà, nói sao nghe vậy. Duy chỉ có một vài điểm khiến cô nhiều lần hụt hẫng, đó là việc Linh Sơn không có nhiều hành động bày tỏ tình cảm lãng mạn. “Những ngày lễ, em thấy người ta tặng những bó hoa to thật to thì cũng ghen tị. Em nói chồng không thích tặng hoa, ổng nghe vậy ổng tưởng thiệt cái không tặng luôn. Mình nhắc khéo mình chỉ cần một bông thôi cũng thấy là có tấm lòng, ổng đi ra mua đúng một bông. Trời ơi nó tức” – Hoàng Linh chia sẻ.

Ngoài ra cô còn thẳng thắn tiết lộ, việc Linh Sơn quá đam mê thể thao nên liên tục thúc ép cô vận động mạnh khiến cô nhiều phen khổ sở. Ngoài ra, tính càm ràm của Linh Sơn cũng khiến cô đau đầu không kém. Nhưng không ngờ, những điều cô nàng đang “tố” chồng lại là cách Linh Sơn bày tỏ sự quan tâm với vợ. Nghe nam diễn viên giải thích khiến ai cũng bất ngờ, MC Hồng Vân cũng hết lời bênh vực anh chàng.

“Anh hay càm ràm và do vợ rất bừa bộn đấy chứ. Còn về tập thể thao, vợ nên dành nhiều thời gian luyện tập, có thể không nhiều nhưng mình giữ một thói quen để có một cuộc sống lành mạnh. Tại vì hai vợ chồng mình luôn luôn muốn sống khỏe mạnh với nhau đến cuối đời” - Linh Sơn tỏ bày với bà xã.

Cặp vợ chồng nào cũng sẽ có những mâu thuẫn nhỏ, vợ chồng Linh Sơn – Hoàng Linh cũng vậy. Nhưng cách cả hai làm hòa cũng đủ khiến khán giả cười ngất. “Nhiều khi em giận ảnh cũng ra xin lỗi, nhưng mà em đang bực quá bảo ảnh đi đi cái ảnh đi thiệt luôn, em tức dễ sợ. Đến tối em đợi hoài ảnh cũng không làm huề với, em nghĩ đã thế em giận cho tới sáng. Tới nửa đêm quay qua thấy chồng mình đẹp trai quá nên thôi hết giận” - bà xã nam diễn viên tiết lộ.

Diễn viên 'Hot boy nổi loạn' tìm bạn gái qua mạng, vớ phải nàng dâu mang tiếng 'bad girl' khiến mẹ chồng sốc ngay ngày đầu ra mắt - Ảnh 3
Sự 'lầy lội' của cặp đôi khi nói về cuộc sống hôn nhân ngập tràn tiếng cười đã cho các MC bất ngờ

Cuộc hôn nhân của cặp đôi thực sự quá viên mãn, đây là kết quả của mối nhân duyên khởi đầu như định mệnh nhưng họ đã hi sinh, nhún nhường vì nhau mà xây dựng nên mái ấm gia đình ngọt ngào. 

Hành trình ‘độ’ thêm 7cm chiều cao của cô gái 1,48m khiến ai nghe xong cũng phải ‘nổi da gà’, đúng là ‘muốn đẹp thì cần phải mạnh mẽ’

Hành trình ‘độ’ thêm 7cm chiều cao của cô gái 1,48m khiến ai nghe xong cũng phải ‘nổi da gà’, đúng là ‘muốn đẹp thì cần phải mạnh mẽ’

Cô gái trẻ sinh năm 1995 chia sẻ về hành trình đến với chiều cao mơ ước. Trước đó đã từng thử rất nhiều cách nhưng vẫn không giúp cải thiện được vóc dáng 1m48 "tí hon".

Xem thêm
Từ khóa:   chuyện vợ chồng son cặp vợ chồng nổi tiếng cặp vợ chồng son

TIN MỚI NHẤT

Nửa đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp CẢI MỆNH ĐỔI ĐỜI, làm đâu thắng đó, tiền tài chạm đỉnh, rộng đường tiến thân

Nửa đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp CẢI MỆNH ĐỔI ĐỜI, làm đâu thắng đó, tiền tài chạm đỉnh, rộng đường tiến thân

Tâm linh - Tử vi 31 phút trước
Sự thật đằng sau lời khuyên vô lý của chị gái khiến tôi đứng giữa ranh giới biết ơn và phẫn nộ

Sự thật đằng sau lời khuyên vô lý của chị gái khiến tôi đứng giữa ranh giới biết ơn và phẫn nộ

Tâm sự 58 phút trước
Vương Nhất Bác đưa 5 công ty ra tòa, cuộc chiến bảo vệ danh tiếng nghệ sĩ gây chú ý

Vương Nhất Bác đưa 5 công ty ra tòa, cuộc chiến bảo vệ danh tiếng nghệ sĩ gây chú ý

Sao quốc tế 1 giờ 1 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp tới (11/10-12/10), 3 con giáp ăn ở có đức mặc sức hưởng phúc, mua nhà tậu xe, công danh thăng tiến

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp tới (11/10-12/10), 3 con giáp ăn ở có đức mặc sức hưởng phúc, mua nhà tậu xe, công danh thăng tiến

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 28 phút trước
Mừng 3 con giáp CÁT TINH báo mộng, xoay chuyển càn khôn, Cá Chép Hóa Rồng, số dư tài khoản tăng lên chóng mặt trong 15 ngày đầu tháng 9 âm lịch

Mừng 3 con giáp CÁT TINH báo mộng, xoay chuyển càn khôn, Cá Chép Hóa Rồng, số dư tài khoản tăng lên chóng mặt trong 15 ngày đầu tháng 9 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 31 phút trước
Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Sao quốc tế 1 giờ 56 phút trước
Luộc đậu bắp theo cách này vừa chín tới nhưng vẫn xanh mượt óng ánh, ăn ngon và tốt cho sức khỏe

Luộc đậu bắp theo cách này vừa chín tới nhưng vẫn xanh mượt óng ánh, ăn ngon và tốt cho sức khỏe

Mẹo vặt trong bếp 2 giờ 1 phút trước
Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới

Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới

Sao quốc tế 2 giờ 10 phút trước
Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Hậu trường 2 giờ 17 phút trước
Lý Băng Băng nói không muốn hợp tác với em gái ở kiếp sau, lý do gây chú ý

Lý Băng Băng nói không muốn hợp tác với em gái ở kiếp sau, lý do gây chú ý

Sao quốc tế 2 giờ 23 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Tử vi thứ Bảy 10/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng khí tăng cao, phát tài phát lộc, Mão - Thân xui xẻo vây quanh, nợ nần chồng chất

Tử vi thứ Bảy 10/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng khí tăng cao, phát tài phát lộc, Mão - Thân xui xẻo vây quanh, nợ nần chồng chất

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nỗi lòng người phụ nữ sau 7 năm gắn bó trước lời tiết lộ bất ngờ từ phía mẹ chồng

Nỗi lòng người phụ nữ sau 7 năm gắn bó trước lời tiết lộ bất ngờ từ phía mẹ chồng

Những kỳ vọng dở dang và góc nhìn xương máu khi phải làm trụ cột gia đình thay chồng

Những kỳ vọng dở dang và góc nhìn xương máu khi phải làm trụ cột gia đình thay chồng

Những giọt nước mắt trong hôn nhân và khoảnh khắc khiến tôi hoàn toàn thay đổi suy nghĩ

Những giọt nước mắt trong hôn nhân và khoảnh khắc khiến tôi hoàn toàn thay đổi suy nghĩ

Nỗi bàng hoàng của con dâu khi mẹ chồng bất ngờ đòi lại quà cưới ngay trong phòng kín

Nỗi bàng hoàng của con dâu khi mẹ chồng bất ngờ đòi lại quà cưới ngay trong phòng kín

Tình huống dở khóc dở cười ngày ra mắt và màn xử lý khiến nhà bạn trai ngỡ ngàng

Tình huống dở khóc dở cười ngày ra mắt và màn xử lý khiến nhà bạn trai ngỡ ngàng

Nỗi băn khoăn của người vợ trước xấp tiền 3 triệu của chồng mỗi đêm và sự thật đằng sau

Nỗi băn khoăn của người vợ trước xấp tiền 3 triệu của chồng mỗi đêm và sự thật đằng sau