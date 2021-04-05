Hành trình ‘độ’ thêm 7cm chiều cao của cô gái 1,48m khiến ai nghe xong cũng phải ‘nổi da gà’, đúng là ‘muốn đẹp thì cần phải mạnh mẽ’

Nhưng không chỉ có khuôn mặt mới có thể "sửa đi xây lại", mà đến cả vóc dáng cũng có thể "bồi đắp tu sửa" để trông cân đối và giúp thân chủ tự tin hơn. Dưới đây là câu chuyện điển hình về cô gái có chiều cao "khiêm tốn", mặc dù 25 tuổi nhưng cả thân hình chỉ cao vỏn vẹn 148cm. Điều này khiến cho cô gái rất tự ti về bản thân nên đã quyết định phẫu thuật kéo dài chân để trở nên cao hơn.

Cụm từ "phẫu thuật thẩm mĩ" đã không còn quá xa lạ đối với chị em phụ nữ ngày nay. Với những người chưa tự tin về vẻ bề ngoài của mình thì những biện pháp công nghệ hiện đại trở thành vị "cứu tinh" cho cuộc đời họ. Điển hình như cắt mí, gọt cằm, tiêm filter... để trở nên xinh đẹp, trẻ trung hơn.

Được biết, cô gái đang hot "rần rật" được cộng đồng mạng nhắc đến trong giới làm đẹp, chia sẻ về quá trình "được cao lên" để trở nên tự tin hơn tên là Tâm, với nickname là Hyanna115, sinh năm 1996 đến từ Hà Nội.

Nghe thì có vẻ rùng rợn và hơi trừu tượng với nhiều người, nhưng thực chất, biện pháp làm đẹp này đã từng được biết đến cách đây nhiều năm. Động lực giúp cô gái quyết định "liều" mình là bởi trước đó đã từng có ca phẫu thuật kéo dài chân đến tận 10cm và thành công.

Vì để thực hiện ước mơ, cải thiện chiều cao từ 1m48 lên 1m55. Suốt khoảng thời sau khi tốt nghiệp, Tâm làm 3-4 công việc một lúc gồm: Phiên dịch tiếng Hàn, bán quần áo order và dịch truyện tranh cho một số trang web. Đồng thời, cô nhịn ăn, nhịn mặc trong nhiều năm liền để tích cóp.

Trước đó, Tâm chia sẻ, từ khi học cấp 3, cô đã ý thức được tầm quan trọng của chiều cao trong cuộc sống nên đã tìm đủ mọi cách để cải thiện như uống sữa, thuốc và tập thể dục nhưng không có tác dụng.

Sau khi đã thử hết mọi cách nhưng chiều cao vẫn không tiến triển, Tâm đành nhờ cậy đến sự can thiệp của y khoa: "Lúc học đại học năm 2 mình có tìm đến bác sĩ để tham khảo, nhưng được khuyên hoàn thành hết việc học, sau này mọi thứ ổn định rồi bắt đầu làm, tránh tình trạng dở dang. Bác sĩ cũng khuyên trên 22 tuổi là độ tuổi thích hợp để tiến hành phẫu thuật, vì dưới 22 tuổi bạn vẫn có khả năng cao thêm 1-2cm".

Tổng chi phí cho 2 lần phẫu thuật lắp khung chân và tháo khung là 175 triệu, chưa tính các khoản phụ khác - Ảnh: FB

Theo tư vấn, tổng chi phí cho 2 lần phẫu thuật lắp khung chân và tháo khung là 175 triệu. Tuy nhiên, tính thêm tiền vật lý trị liệu, ăn uống cũng như chăm sóc nữa sẽ rơi vào khoảng 220 triệu đồng. Dường như bao tâm huyết làm lụng của cô gái đều để dành cho lần phẫu thuật này.

Khoảng thời gian sau đó là quá trình sống chung với khung sắt và xe lăn. Tâm chia sẻ: "Sau khi phẫu thuật lần đầu, mình phải nằm viện 7 ngày và trong 3 ngày đầu không được xuống giường. Cứ cách 20-30 ngày mình sẽ đi tái khám để bác sĩ kiểm tra lại vì quá trình tách xương của hai chân là khác nhau, có khi kiểm tra lại thì một chân dài 2,3cm, còn chân kia dài 2,1cm nên phải căn chỉnh lại cho khớp. Số ngày hoàn thành phẫu thuật tùy theo độ dài mà bạn mong muốn, ví dụ kéo 9cm thì sẽ mất 90 ngày cộng thêm 7-10 ngày ở viện để tháo băng, còn nếu chỉ có 7cm thì sẽ bớt được 20 ngày".

Để tránh tình trạng bị teo và liệt cơ, bác sĩ phải điều dưỡng thường xuyên - Ảnh: FB

Hiện tại, tuy chưa chắc chắn mình có thể cao thêm được bao nhiêu cm, bởi vì còn tùy thuộc vào cơ địa của từng người. Nhưng mức cô lựa chọn là 7cm, đây được cho là khoảng kéo an toàn với cơ thể của Tâm và giúp phục hồi nhanh nhất.

Giờ đây, ngoài những lúc ngồi trên xe lăn và nằm thẳng, Tâm còn thực hiện một số bài tập nhẹ nhàng để bổ trợ cho quá trình phục hồi theo lời khuyên của bác sĩ. Tuy nhiên chỉ khi nào có người hỗ trợ bên cạnh thì Hyan mới thực hiện, vì động tác chủ yếu là nằm sấp người để giãn cơ, để tránh sơ suất thì vẫn nên có bác sĩ giám sát.

Trái với suy nghĩ của nhiều người là sau khi phẫu thuật sẽ không làm được gì, nhưng Tâm vẫn có thể sinh hoạt được bình thường và không phải phụ thuộc nhiều vào sự giúp đỡ từ người khác. Cô nàng thường xuyên di chuyển bằng xe lăn và còn có thể nấu ăn, đi cafe với bạn bình thường.

Hiện tại, Tâm chỉ uống canxi và một số loại thuốc bổ. Những công việc như thay băng cho chân 2 lần/ngày cũng đều một mình cô tự làm. Nhưng chuyện đó không hề hấn gì, khó khăn lớn nhất đối với cô là mỗi khi trở trời, nhất là thời tiết lạnh, chỗ chân đóng đinh trở nên đau buốt, ê ẩm vô cùng. Chưa kể, chân bị cố định không cử động được nhiều nên lắm lúc cả người tê bì và sưng phù hết lên. Lâu dần cũng phải tập quen với điều đó.

Cuối cùng, thành quả cũng không phụ người có tâm. Sau 28 ngày kéo chân, Cô nàng với chiều cao "khiêm tốn" đã phát triển thêm 3,1cm. Đó chính là một kì tích.

Sau 28 ngày kéo chân, cô nàng với chiều cao "khiêm tốn" đã phát triển thêm 3,1cm - Ảnh: FB

"Mình không thực sự khuyến khích các bạn kéo chân nếu chiều cao hiện tại không ảnh hưởng gì quá lớn đến cuộc sống của bạn. Những ngày đầu mới làm mình cũng hơi khó chịu một chút. Vậy nên nếu chưa chuẩn bị tâm lý thật tốt thì mình nghĩ các bạn không nên. Còn với ai đã có quyết tâm và đã sẵn sàng thì cứ làm thôi. Tất cả là để bản thân đẹp hơn mà" - Tâm thành thật chia sẻ.