Với đàn ông, ngoài “cậu nhỏ”, họ cũng có những điểm G rất nhạy cảm. Nếu chị em biết và “điểm đúng huyệt” thì sẽ khiến chàng vô cùng ngất ngây. '

Hôn môi là một cách thể hiện tình cảm không thể thiếu. Nếu một lần được nàng chủ động hôn say đắm thì chàng sẽ rất thích thú. Vành tai ngoài phía sau của nam giới như một giác quan cảm xúc. Hãy dùng đầu lưỡi, hôn nhẹ lên vành tai chàng từ phía sau, hoặc gặm nhẹ vành tai chàng, bạn sẽ thấy ngay phản ứng bất ngờ từ chàng. Vùng sau gáy cũng được coi là một vùng nhạy cảm của nam giới.

Bạn hãy ôm chàng từ phía sau, hôn lên gáy chàng từ từ, nhè nhẹ và hãy “nhâm nhi” vùng gáy chàng. Kể cả đang mệt mỏi hay đang căng thẳng thì chàng cũng sẽ dễ dàng sập bẫy ái tình ngọt ngào của bạn. Đừng nghĩ rằng nam giới thì không thích hôn vào ngực, họ cũng cảm thấy rất phấn khích nếu được người phụ nữ hôn vào nơi nhạy cảm này. Dù rằng, đây không phải là vị trí nổi bật của nam giới, nhưng chắc chắn, anh ấy sẽ sướng “mê” khi được bạn làm như vậy. Đó cũng là những vị trí khá nhạy cảm mà người đàn ông không thể kiềm chế được.