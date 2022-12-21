Cách “điểm huyệt” yêu trên cơ thể chàng khiến anh ấy chết mê chết mệt bạn mỗi khi "yêu"

Tâm sự Eva 21/12/2022 03:31

Hãy biến bản thân trở thành một cô nàng quyết rũ, chuyên nghiệp trong chuyện chăn gối. Chàng sẽ càng yêu và muốn ở bên bạn nhiều hơn đấy.

Với đàn ông, ngoài “cậu nhỏ”, họ cũng có những điểm G rất nhạy cảm. Nếu chị em biết và “điểm đúng huyệt” thì sẽ khiến chàng vô cùng ngất ngây. '

Điểm huyệt bằng nụ hôn

Hôn môi là một cách thể hiện tình cảm không thể thiếu. Nếu một lần được nàng chủ động hôn say đắm thì chàng sẽ rất thích thú. Vành tai ngoài phía sau của nam giới như một giác quan cảm xúc. Hãy dùng đầu lưỡi, hôn nhẹ lên vành tai chàng từ phía sau, hoặc gặm nhẹ vành tai chàng, bạn sẽ thấy ngay phản ứng bất ngờ từ chàng. Vùng sau gáy cũng được coi là một vùng nhạy cảm của nam giới.

Bạn hãy ôm chàng từ phía sau, hôn lên gáy chàng từ từ, nhè nhẹ và hãy “nhâm nhi” vùng gáy chàng. Kể cả đang mệt mỏi hay đang căng thẳng thì chàng cũng sẽ dễ dàng sập bẫy ái tình ngọt ngào của bạn. Đừng nghĩ rằng nam giới thì không thích hôn vào ngực, họ cũng cảm thấy rất phấn khích nếu được người phụ nữ hôn vào nơi nhạy cảm này. Dù rằng, đây không phải là vị trí nổi bật của nam giới, nhưng chắc chắn, anh ấy sẽ sướng “mê” khi được bạn làm như vậy. Đó cũng là những vị trí khá nhạy cảm mà người đàn ông không thể kiềm chế được.

Cách “điểm huyệt” yêu trên cơ thể chàng khiến anh ấy chết mê chết mệt bạn mỗi khi 'yêu' - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Ghi điểm bằng thuật mát-xa

Bạn cũng nên mát-xa nhẹ nhàng, chậm rãi dọc theo sống lưng, kéo xuống tận thắt lưng dưới. Động tác này vừa sưởi ấm cơ thể chàng nhưng cũng làm chàng rất đê mê. Vùng đùi non là nơi rất nhạy cảm, kể cả khi chàng đang được bảo hộ bằng một cái quần jean đi nữa thì những cái vuốt nhẹ dọc bắp đùi non cho chàng cũng khiến cho cảm xúc của chàng trỗi dậy nhanh chóng.

Cách “điểm huyệt” yêu trên cơ thể chàng khiến anh ấy chết mê chết mệt bạn mỗi khi 'yêu' - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Sức mạnh của tiếng rên

Bên cạnh đó, trong quá trình yêu, những tiếng rên của bạn phát ra đúng lúc có tác dụng kích thích chàng vô cùng. Chàng sẽ dựa vào đó để biết bạn thích điều gì, thích chàng động chạm vào đâu. Có thể nói, tiếng rên của bạn giống như một lời dẫn đường cho chàng bước chân vào “vùng cấm địa” thành công. Vì vậy, bạn đừng quên thể hiện cảm xúc của mình, hãy biết cách rên, thì thầm vào tai người tình những câu nói khen ngợi khả năng ân ái, kĩ năng giường chiếu hay đơn giản chỉ là những lời khen về thân hình nam tính, quyến rũ của chàng. Anh ấy sẽ hạnh phúc và tăng hưng phấn tình dục khi nghe những câu như vậy.

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