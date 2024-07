Ngày Thảo lên xe hoa về nhà chồng ai cũng nói cô tốt số khi lấy được người đàn ông như Tuấn, thú thật bản thân Thảo cũng thấy mình may mắn. Chính vì thế mà cô luôn cố gắng trở thành vợ hiền dâu đảm để chồng an tâm lo cho sự nghiệp. Cứ tưởng mọi chuyện tốt đẹp, ấy thế nhưng sau 2 năm kết hôn thì giờ đây cuộc hôn nhân của Thảo đang trên bờ vực thẳm. Và cái lý do đó là Thảo bị chồng đay nghiến đánh đập vì cái tội không biết đẻ.

Bản thân Thảo cũng lo lắng đến mức trầm cảm, trước đây cô "kế hoạch" để chiều chồng cho thỏa mãn. Thế mà thả phanh mấy năm liền mà chẳng thể thụ thai, Thảo khát có con đến mức ở đâu người ta nói có người chữa được bệnh hiếm muộn cô cũng tìm đến cho bằng được. Vậy nhưng tốn cả đống tiền thuốc thang mà bụng cô vẫn xẹp lép.