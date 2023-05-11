Bật mí 3 'điểm yêu' nghe qua 'đỏ mặt tía tai' nhưng các anh lại 'rụng rời tay chân' và 'phấn khích cực độ' mỗi lần chị em thực hiện

Tâm sự Eva 11/05/2023 04:14

Đảm bảo các anh sẽ tăng thêm 'hưng phấn' nếu chị em thực hiện thêm những điều này trong mỗi lần 'ân ái', nghe qua có thể 'đỏ mặt' và ngượng ngùng nhưng lại là 'gia vị' không thể thiếu trong hôn nhân.

Thì thầm những lời yêu thương

Đừng để cuộc yêu của bạn với chàng chìm trong im lặng bởi nó sẽ khiến không khí ân ái giữa hai người trở lên buồn tẻ. Bên chàng, phụ nữ hãy thủ thỉ với chàng những lời yêu thương có cánh, khen chàng rằng "trên giường anh thật sự là dũng sĩ của lòng em", hay "anh tuyệt vời hơn sự mong đợi của vợ". Đảm bảo khi nghe được những lời ấy, người đàn ông nào cũng như được tiếp thêm sinh lực cho cuộc yêu thật sự hoàn hảo.

Bật mí 3 'điểm yêu' nghe qua 'đỏ mặt tía tai' nhưng các anh lại 'rụng rời tay chân' và 'phấn khích cực độ' mỗi lần chị em thực hiện - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Đừng bỏ qua đôi môi, khuôn mặt

Một cuộc yêu được bắt đầu không thể thiếu nụ hôn nóng bỏng. Đặc biệt đối với đàn ông, họ luôn nâng niu những khoảnh khắc được bạn lướt nhẹ lên cánh môi với sự yêu thương, trân trọng. Tiếp sau bờ môi thì má và mũi của chàng cũng là nơi cần được bạn "yêu thương vỗ về". Sau khi hôn môi, hãy lướt nhẹ bờ môi của mình lên hai bên má chàng. Bạn còn có thể khẽ cắn một cái lên mũi anh ấy, chàng sẽ vô cùng bất ngờ và phấn khích đó.

Bật mí 3 'điểm yêu' nghe qua 'đỏ mặt tía tai' nhưng các anh lại 'rụng rời tay chân' và 'phấn khích cực độ' mỗi lần chị em thực hiện - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Ngón tay cái

Ngón tay cái cũng là ví trí "đắc địa" để bạn khởi đầu cuộc yêu cùng chàng. Trong khi người đàn ông của bạn còn đang bị phân tâm tới vô vàn những thứ khác thì bạn hãy nhẹ nhàng vuốt ve và đặt nụ hôn ngọt ngào xuống đầu ngón tay cái của chàng. Đây được coi là một mẹo nhỏ trong nghệ thuật phòng the, chị em nên biết để kéo sự thu hút của chàng vào cuộc yêu cùng đối tác.

Hãy nhớ, để có một cuộc yêu hoàn hảo, ngoài kỹ năng phòng the thì điều cần nhất vẫn là tình cảm, sự chân thành mà phụ nữ dành cho người đàn ông họ yêu. Có được 2 yếu tố này, chắc chắn đời sống chăn gối của vợ chồng bạn sẽ chẳng bao giờ có thể phai sắc, ngược lại lúc nào cũng mặn nồng như thuở ban đầu.

Bật mí 3 'điểm yêu' nghe qua 'đỏ mặt tía tai' nhưng các anh lại 'rụng rời tay chân' và 'phấn khích cực độ' mỗi lần chị em thực hiện - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet
4 tuyệt chiêu giúp chị em phụ nữ 'khơi gợi ham muốn' của cánh mày râu, các anh 'lao vào' như 'hổ đói' trong 'cuộc yêu'

4 tuyệt chiêu giúp chị em phụ nữ 'khơi gợi ham muốn' của cánh mày râu, các anh 'lao vào' như 'hổ đói' trong 'cuộc yêu'

Để 'mời gọi' và 'khơi gợi ham muốn' của các anh trong 'cuộc vui', chị em nhớ học ngay những tuyệt chiêu 'phòng the' này nhé. Khoảng thời 'yêu' sẽ khiến bạn và người ấy nhớ nhung cả đời đấy!

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự eva chuyện phòng the điều đàn ông thích khi quan hệ

TIN MỚI NHẤT

Danh tính nghi phạm tấn công cả gia đình ở TP.HCM khiến 4 người thương vong

Danh tính nghi phạm tấn công cả gia đình ở TP.HCM khiến 4 người thương vong

Đời sống 28 phút trước
Tử vi 49 ngày tới, Thần Tài gõ cửa, phúc khí dồi dào, 3 con giáp định sẵn giàu sang, tiền vàng dư dả, vận trình lên hương, thăng quan tiến chức

Tử vi 49 ngày tới, Thần Tài gõ cửa, phúc khí dồi dào, 3 con giáp định sẵn giàu sang, tiền vàng dư dả, vận trình lên hương, thăng quan tiến chức

Tâm linh - Tử vi 30 phút trước
TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

Đời sống 39 phút trước
Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện sau ngày 25/9/2026, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện sau ngày 25/9/2026, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 0 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 25/9/2026: Thế giới giảm sâu, vàng nhẫn vẫn cao hơn vàng miếng

Giá vàng hôm nay, ngày 25/9/2026: Thế giới giảm sâu, vàng nhẫn vẫn cao hơn vàng miếng

Đời sống 1 giờ 27 phút trước
Giữa tháng 8 âm lịch, 3 con giáp được Thần Tài hồi đáp tin vui, tài lộc bừng sáng, làm một lãi mười, tha hồ hưởng giàu sang

Giữa tháng 8 âm lịch, 3 con giáp được Thần Tài hồi đáp tin vui, tài lộc bừng sáng, làm một lãi mười, tha hồ hưởng giàu sang

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 30 phút trước
Tử vi 14 ngày tới TINH TÚ RỢP TRỜI, 3 con giáp may mắn vô cùng, ăn nên làm ra, tài lộc thăng hoa, như ý cát tường

Tử vi 14 ngày tới TINH TÚ RỢP TRỜI, 3 con giáp may mắn vô cùng, ăn nên làm ra, tài lộc thăng hoa, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 30 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 25/9/2026, 3 con giáp dang tay đón lộc, Quý Nhân trợ mệnh, liên tục gặp tin vui, thu nhập tăng lên đáng kể, tình duyên nở rộ

Đúng 20h hôm nay, ngày 25/9/2026, 3 con giáp dang tay đón lộc, Quý Nhân trợ mệnh, liên tục gặp tin vui, thu nhập tăng lên đáng kể, tình duyên nở rộ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 30 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, khổ tận cam lai, 3 con giáp mở cửa ra là Thần tài nghênh đón, tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát khó ai bì kịp

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, khổ tận cam lai, 3 con giáp mở cửa ra là Thần tài nghênh đón, tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 0 phút trước
Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 23 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

4 bí mật người phụ nữ khôn khéo luôn giữ cho riêng mình để bảo vệ bản thân và gia đình

4 bí mật người phụ nữ khôn khéo luôn giữ cho riêng mình để bảo vệ bản thân và gia đình

Lý do khiến cả hội trường quay sang ủng hộ hành động bộc phát của cô gái tại đám cưới

Lý do khiến cả hội trường quay sang ủng hộ hành động bộc phát của cô gái tại đám cưới

Cuộc gặp gỡ định mệnh khiến cô gái giãy nảy đòi hủy xem mắt đột ngột đổi ý

Cuộc gặp gỡ định mệnh khiến cô gái giãy nảy đòi hủy xem mắt đột ngột đổi ý

Phát hiện bí mật quá khứ của vợ trong đêm tân hôn và câu nói bất ngờ của mẹ tôi

Phát hiện bí mật quá khứ của vợ trong đêm tân hôn và câu nói bất ngờ của mẹ tôi

Món quà cưới bất ngờ và sự thật về chiếc giường sập ngay trong đêm tân hôn

Món quà cưới bất ngờ và sự thật về chiếc giường sập ngay trong đêm tân hôn

Sự thật giấu kín đằng sau những tin nhắn bị ẩn trong danh sách chặn Zalo

Sự thật giấu kín đằng sau những tin nhắn bị ẩn trong danh sách chặn Zalo