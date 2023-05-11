Bật mí 3 'điểm yêu' nghe qua 'đỏ mặt tía tai' nhưng các anh lại 'rụng rời tay chân' và 'phấn khích cực độ' mỗi lần chị em thực hiện

Đừng để cuộc yêu của bạn với chàng chìm trong im lặng bởi nó sẽ khiến không khí ân ái giữa hai người trở lên buồn tẻ. Bên chàng, phụ nữ hãy thủ thỉ với chàng những lời yêu thương có cánh, khen chàng rằng "trên giường anh thật sự là dũng sĩ của lòng em", hay "anh tuyệt vời hơn sự mong đợi của vợ". Đảm bảo khi nghe được những lời ấy, người đàn ông nào cũng như được tiếp thêm sinh lực cho cuộc yêu thật sự hoàn hảo.

Một cuộc yêu được bắt đầu không thể thiếu nụ hôn nóng bỏng. Đặc biệt đối với đàn ông, họ luôn nâng niu những khoảnh khắc được bạn lướt nhẹ lên cánh môi với sự yêu thương, trân trọng. Tiếp sau bờ môi thì má và mũi của chàng cũng là nơi cần được bạn "yêu thương vỗ về". Sau khi hôn môi, hãy lướt nhẹ bờ môi của mình lên hai bên má chàng. Bạn còn có thể khẽ cắn một cái lên mũi anh ấy, chàng sẽ vô cùng bất ngờ và phấn khích đó.

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Ngón tay cái

Ngón tay cái cũng là ví trí "đắc địa" để bạn khởi đầu cuộc yêu cùng chàng. Trong khi người đàn ông của bạn còn đang bị phân tâm tới vô vàn những thứ khác thì bạn hãy nhẹ nhàng vuốt ve và đặt nụ hôn ngọt ngào xuống đầu ngón tay cái của chàng. Đây được coi là một mẹo nhỏ trong nghệ thuật phòng the, chị em nên biết để kéo sự thu hút của chàng vào cuộc yêu cùng đối tác.

Hãy nhớ, để có một cuộc yêu hoàn hảo, ngoài kỹ năng phòng the thì điều cần nhất vẫn là tình cảm, sự chân thành mà phụ nữ dành cho người đàn ông họ yêu. Có được 2 yếu tố này, chắc chắn đời sống chăn gối của vợ chồng bạn sẽ chẳng bao giờ có thể phai sắc, ngược lại lúc nào cũng mặn nồng như thuở ban đầu.