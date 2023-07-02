Bắt gặp chồng và nhân tình 'không mảnh vải che thân', vợ lao đến tát tới tấp thì nhận được câu trả lời trơ trẽn hết mức từ cặp 'mèo mả gà đồng'

Tâm sự Eva 02/07/2023 02:45

Trước cửa khách sạn, chồng tôi ôm eo một cô gái bước từ taxi xuống, chuẩn bị tiến vào bên trong.

Tôi năm nay 32 tuổi, hiện đang làm công việc văn phòng ở Hà Nội. Dù không còn quá trẻ nhưng ngoại hình của tôi luôn được đồng nghiệp cùng cơ quan khen ngợi. Không những vậy, các chị em còn rất ngưỡng mộ và ghen tị với cuộc sống gia đình của tôi, bởi tôi có một người chồng khá điển trai, hiền lành và biết quan tâm vợ.

Bắt gặp chồng và nhân tình 'không mảnh vải che thân', vợ lao đến tát tới tấp thì nhận được câu trả lời trơ trẽn hết mức từ cặp 'mèo mả gà đồng' - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Với tôi, anh ấy là người đàn ông hoàn hảo. Suốt 4 năm qua, tôi luôn sống trong tình yêu thương của chồng mà không hề mảy may nghi ngờ anh điều gì. Thế nhưng, dường như tôi đã sai lầm khi đằng sau cuộc sống hôn nhân màu hồng này, anh đã giấu tôi một mối quan hệ bí mật với “tiểu tam”.

Tôi không rõ mối quan hệ của chồng với cô ta đã bắt đầu từ bao giờ. Phải đến vài tháng trở lại đây tôi mới phát hiện ra bí mật động trời này. Trước kia, chồng tôi chưa bao giờ đi làm về quá muộn, càng không bao giờ qua đêm ở ngoài. Vậy mà dạo gần đây anh lại thường xuyên vắng nhà vì lý do gặp đối tác, họp mặt cuối năm. Đồ đạc của anh thường ngày tôi vẫn hay dọn dẹp, chuẩn bị chu đáo, nhưng bây giờ anh không để tôi đụng vào bất cứ thứ gì của mình. Trực giác của một người phụ nữ mách bảo tôi chuyện chẳng lành. Tôi bí mật theo dõi anh để rồi điếng người khi nhìn thấy sự thật ngay trước mắt.

Trước cửa khách sạn, chồng tôi ôm eo một cô gái bước từ taxi xuống, chuẩn bị tiến vào bên trong. Tôi cố gắng bình tĩnh để cho anh cơ hội giải thích. Tôi hi vọng đây là hiểu nhầm, cô gái kia chỉ là đồng nghiệp nhờ anh đưa về sau cuộc nhậu quá chén. Tôi chờ đợi, nước mắt giàn giụa. Thế nhưng chồng tôi chẳng buồn giải thích. Anh không dám nhìn thẳng vào mắt tôi. Vòng tay vẫn để trên hông cô gái xinh đẹp ấy.

Bắt gặp chồng và nhân tình 'không mảnh vải che thân', vợ lao đến tát tới tấp thì nhận được câu trả lời trơ trẽn hết mức từ cặp 'mèo mả gà đồng' - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

“Anh không giải thích được thì để em giải thích” - cô gái “tiểu tam” lên tiếng. “Tôi và chồng chị quen nhau từ khi anh ấy chưa quen chị. Tôi chỉ ra nước ngoài vài năm, có lẽ giờ phải quay lại vị trí của mình rồi. Tôi cũng đang mang thai đứa con của anh, điều mà chị không thể làm được.”

Tôi “cứng họng” không thể nói được gì trước tuyên bố ngang ngược của “con giáp thứ 13”. Cô ta đã động đến lòng tự trọng của một người phụ nữ là tôi. Đau khổ hơn nữa, người chồng mà tôi từng chung sống 4 năm lại nhu nhược đến mức để vợ mình bị “tiểu tam” coi thường như vậy sao? Liệu anh ta có xứng đáng để tôi níu kéo?

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Tôi chỉ biết cười như điên, rốt cuộc cô nhân tình vô dụng kia có gì để chồng tôi về nhà lại chán vợ con đến thế?

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