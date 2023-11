4 kiến thức sức khỏe bạn và người thương cần phải nắm rõ nếu đang có ý định 'yêu bằng miệng'

Các cuộc khảo sát chỉ ra rằng, nhiều người trong độ tuổi thanh thiếu niên muốn giữ gìn sự trong trắng của mình nên lựa chọn “yêu” bằng miệng (oral sex). Một bộ phận giới trẻ nghĩ rằng, khi thực hiện oral sex sẽ không thâm nhập theo kiểu truyền thống, tức là giao hợp qua đường âm đạo. Do vậy, sự trinh tiết sẽ được gìn giữ và khả năng mang thai cũng không xảy ra.

Trong một nghiên cứu năm 2016 được công bố trên tạp chí Journal of Sex and Marital Therapy, gần 70% phụ nữ tiết lộ quan hệ bằng miệng sẽ mang lại nhiều khoái cảm cho cả hai. Điều này có thể là do nữ giới nhận được kích thích trực tiếp vào “cô bé”. 1/3 người tham gia nghiên cứu khẳng định, họ cần những kiểu đụng chạm như thế này để đạt cực khoái.

Nghiên cứu về tình dục và con người được thực hiện tại Canada (2016) cũng đưa ra kết quả tương tự, 52% nam giới thừa nhận họ cảm thấy dễ chịu khi được đối phương âu yếm bằng miệng, trong khi tỷ lệ này ở nữ giới chỉ 28%.

Mary Rosser, Trợ lý giáo sư sản khoa và phụ khoa tại Đại học Y Columbia (Mỹ) chia sẻ, oral sex có thể củng cố các mối quan hệ nhưng sẽ gây áp lực cho một số người và họ cần làm điều này để đối tác cảm thấy hạnh phúc.

Ảnh minh họa: Internet

Virus Zika có thể lây nhiễm khi “yêu” bằng miệng

Vào năm 2016, một phụ nữ tại Pháp đã bị nhiễm virus Zika không lâu sau khi đối tác của cô trở về từ Brazil. Các bác sĩ xác định cô gái này đã bị nhiễm virus Zika sau khi thực hiện oral sex với chồng.

Theo Tạp chí Y học New England, người phụ nữ này có thể đã bị nhiễm virus từ dịch tiết ra trước khi đối tác xuất tinh, thông qua một nụ hôn sâu hoặc có nhiều khả năng cô ấy đã nuốt tinh dịch khi quan hệ.

Quan hệ tình dục bằng miệng có thể gây ung thư vòm họng

Các bác sĩ từng nghĩ rằng virus HPV – một chủng virus lây truyền qua đường tình dục phổ biến, sẽ không ảnh hưởng đến miệng. Nhưng các nghiên cứu gần đây đã mang về kết quả hoàn toàn ngược lại.

Các nhà khoa học đã phát hiện ra rằng, các virus mang nguy cơ ung thư cổ tử cung cũng có thể lây qua đường oral sex, đồng thời chủng virus này còn có khả năng gây ung thư đầu, cổ và cổ họng.

Theo một nghiên cứu năm 2017 trên Tạp chí Annals of Oncology, tỷ lệ ung thư vòm họng liên quan đến virus HPV đang gia tăng ở nam giới, đặc biệt là những người thường xuyên hút thuốc hoặc quan hệ tình dục bằng miệng với 5 người trở lên.

Tuy nhiên, nguy cơ phát triển ung thư liên quan đến HPV vẫn chiếm tỷ lệ thấp ở cả nam và nữ. Nhưng nếu bạn bị đau họng hoặc nhận thấy các triệu chứng lạ kéo dài hơn 2 tuần, hãy đến gặp các bác sĩ chuyên khoa để được thăm khám kịp thời.