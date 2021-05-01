Sớm thành 'đại gia' nhờ 4 mẹo mua sắm không 'nuốt' quá nhiều tiền của bạn

Tâm sự cuộc sống 01/05/2021 11:38

Cảm giác vui sướng và hào hứng khi chúng ta mua sắm, cầm trên tay những món đồ mới toanh khiến ta lãng quên những tiêu chí chi tiêu đặt ra ban đầu. Tuy nhiên, những mẹo này sẽ giúp bạn cải thiện điều đó.

Trong cuộc sống hiện đại ngày nay, hầu hết mọi người không tỏ ra quan tâm đến những thói quen mua sắm. Họ không chú ý hay màng đến việc phải tính toán và cân nhắc các chi phí chi tiêu cá nhân. Nuông chiều bản thân với tư tưởng như vậy là lí do khiến mọi người "vung tay quá trán", vung tiền không một chút đắn đo để thoả mãn đam mê mua sắm của mình. 

Trong bài viết dưới đây, những bí quyết này sẽ giúp bạn cải thiện và hình thành những thói quen chi tiêu tiết kiệm, sớm thành đại gia ngay từ bây giờ.

Sớm thành 'đại gia' nhờ 4 mẹo mua sắm không 'nuốt' quá nhiều tiền của bạn - Ảnh 1
 Nuông chiều bản thân nhưng không nên 'vung tay quá trán' - Ảnh minh họa: Internet

Hoạch định chi tiêu hợp lý và đúng cách

Sớm thành 'đại gia' nhờ 4 mẹo mua sắm không 'nuốt' quá nhiều tiền của bạn - Ảnh 2
Việc lên kế hoạch rõ ràng như thế này bạn chắc chắn sẽ không bỏ lỡ những món đồ mình quan tâm với mức giá cả phải chăng và đầy hấp dẫn - Ảnh minh họa: Internet

Hoạch định tài chính cá nhân là một giải phát cực kì thông minh dành cho những người muốn đảm bảo tài chính ổn định cho mình. Việc lên kế hoạch rõ ràng như thế này bạn chắc chắn sẽ không bỏ lỡ những món đồ mình quan tâm với mức giá cả phải chăng và đầy hấp dẫn.

Cụ thể, bạn muốn mua một bộ trang điểm, mỹ phẩm dưỡng da, bộ váy xinh để đi du lịch,... sẽ xác định được nhu cầu cho tủ đồ của mình, không bị tiêu hao cho những thứ không cần thiết. Vì vậy, điều quan trọng đầu tiên là bạn không nên bỏ qua bước xây dựng các mục tiêu tài chính khi bạn chuẩn bị mua sắm bất cứ thứ gì đó cho bản thân.

Ngay khi có cơ hội "săn sale", hãy nắm bắt!

Sớm thành 'đại gia' nhờ 4 mẹo mua sắm không 'nuốt' quá nhiều tiền của bạn - Ảnh 3
Sale là dịp giúp bạn tiết kiệm được chi phí mua sắm rất nhiều - Ảnh minh họa: Internet

Bạn có phải là một người thích “săn sale”, “săn khuyến mại”… của các thương hiệu mà bạn yêu thích không? Vậy nên, những dịp như thế này sẽ giúp bạn tiết kiệm được chi phí mua sắm rất nhiều.

Song song đó, để tránh lãng phí tiền bạc cho những món đồ chỉ dùng được một lần, bạn nên lên danh sách những món cần mua để tránh sa đà và cân nhắc thật kỹ trước khi rinh về nhà. Bạn cũng nên tham khảo những đánh giá về các cửa hàng trước khi quyết định mua món hàng nào đó.

Một mẹo nhỏ, trước khi mua, hãy chịu khó so sánh mức giá giữa các cửa hàng cho cùng một mặt hàng, nó giúp bạn tìm được món đồ phù hợp với mức giá hợp lý.

Mua sắm đồ đa chức năng

Sớm thành 'đại gia' nhờ 4 mẹo mua sắm không 'nuốt' quá nhiều tiền của bạn - Ảnh 4
Những đồ dùng đa chức năng luôn là sự lựa chọn tuyệt vời - Ảnh: Internet

Những đồ dùng thông minh, đa chức năng luôn là sự lựa chọn tuyệt vời cho bạn. Chúng vừa tiết kiệm diện tích nhà cửa, vừa giảm thiểu tối đa chi phí mua sắm. Những lúc rảnh rỗi, dạo một vòng các cửa hàng bán đồ gia dụng thông minh. Đồ rẻ tưởng không "xịn", ai dè dùng rồi mới thấy đúng là… "xịn sò" thật sự.

Tuy nhiên, đồ dùng đa năng cũng phải thực sự cần thiết thì mới nên mua bởi các nhãn hàng thường tung những lời có cánh cho các mặt hàng nhằm kích thích tiêu dùng vì vậy bạn cần tỉnh táo để chọn món đồ thật sự cần thiết và ưu tiên có thể dùng nhiều hơn 2 chức năng. Và một mẹo khuyên khi bạn mua đồ đa năng nữa là bạn cần lên các trang mạng xã hội để tham khảo những đánh giá trước đó của sản phẩm.

Dọn dẹp tủ đồ, thanh lý đúng lúc

Sớm thành 'đại gia' nhờ 4 mẹo mua sắm không 'nuốt' quá nhiều tiền của bạn - Ảnh 5
Người tiêu dùng thông minh đó là thanh lý đúng lúc những món đồ không cần dùng đến - Ảnh minh họa: Internet

Một bí kíp khá quen thuộc cho bạn để trở thành người tiêu dùng thông minh đó là thanh lý đúng lúc những món đồ không cần dùng đến. Thời đại 4.0 có rất nhiều trang web rao bán hàng thanh lý hay những cửa hàng thanh lý dành cho mọi người.

Thay vì, bạn để món đồ lâu không dùng một chỗ cho đến khi hư hỏng, bạn có thể bán lại cho những người thật sự cần chúng. Cách làm này vừa giúp bạn loại bỏ những đồ không cần thiết, làm rộng không gian tủ đồ của bạn, vừa đem lại cho bạn thêm một khoản "vốn" kha khá để tiếp tục cho những đợt mua sắm mới.

Những ‘tip’ đi chợ tiết kiệm mà vẫn đủ dinh dưỡng trong mùa Covid-19

Những ‘tip’ đi chợ tiết kiệm mà vẫn đủ dinh dưỡng trong mùa Covid-19

Để đảm bảo cuộc sống đầy đủ trong đại dịch Covid–19 là điều rất khó. Các chị em nội trợ nên tham khảo những cách sau để đi chợ tiết kiệm chi phí mà vẫn đủ dinh dưỡng trong mùa dịch cho cả nhà.

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Từ khóa:   mua sắm mua sắm tiết kiệm shopping

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