'Yêu bằng miệng' dễ 'thăng hoa' và 'thỏa mãn' nhưng lại tiềm ẩn 4 hậu quả nghiêm trọng, cặp đôi nào cũng nên biết!

Nếu bạn cảm thấy bất kỳ triệu chứng nào của mụn rộp, hãy tránh mọi tiếp xúc vật lý với bạn tình. Bởi vì mụn rộp có thể dễ dàng truyền từ bộ phận sinh dục sang miệng hoặc ngược lại.

Bệnh lậu là một bệnh lây truyền qua đường tình dục khá phổ biến, có thể lây sang cổ họng trong khi quan hệ tình dục bằng đường miệng. Bên trong cổ họng, vi trùng sẽ gây viêm sưng và tạo mủ, kèm theo cảm giác đau rát.

Có thể gây ung thư vòm họng

Thực chất, nguyên nhân chính dẫn đến ung thư vòm họng là loại virus có tên papillomavirus (HPV). Việc quan hệ tình dục, bao gồm cả quan hệ bằng miệng tạo điều kiện cho virus HPV lây từ người này sang người khác.

Theo một nghiên cứu, người có quan hệ bằng miệng với ít nhất 6 bạn tình có nguy cơ mắc ung thư vòm họng cao hơn nhiều. Nhiễm trùng HPV ở cổ họng có thể bắt gặp ở cả nam và nữ, nhưng phổ biến và thường gặp hơn ở những đối tượng nam giới từ 40 - 50 tuổi có quan hệ tình dục khác giới.

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Có thể gây bệnh giang mai

Các triệu chứng bệnh xuất hiện trên bộ phận sinh dục hoặc hậu môn và rất hiếm ở khu vực núm vú. Đôi khi, bệnh bùng phát trên môi hoặc lưỡi do quan hệ tình dục bằng miệng gây nên. Bên cạnh đó, giang mai có thể lây nhiễm từ đường miệng người bệnh qua tiếp gần.

Theo báo cáo năm 2014 ở Anh, số ca nhiễm bệnh giang mai tăng lên tới 33%. Có tất cả 4.317 trường hợp, phần lớn là nam giới, chỉ có khoảng 250 trường hợp là phụ nữ. Một sự thật đáng chú ý là 86% nam giới mắc bệnh là những người đàn ông có quan hệ tình dục đồng giới.