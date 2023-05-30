Cả hai cùng nhau 'bùng nổ' không ngừng trong mỗi 'cuộc yêu' với 4 bí quyết nhỏ nhưng có võ

Tâm sự 30/05/2023 17:19

Với những bí quyết này, 'cuộc yêu' của bạn và người ấy sẽ thêm phần 'thăng hoa', nhớ thử kẻo tiếc hùi hụi.

Tìm cảm giác mạo hiểm ở không gian khác

Để tìm cảm giác đó, hãy thử hành sự sau những tấm rèm khi cửa sổ được mở hờ. Hay táo bạo hơn, bạn hãy biến khu vực ban công sau nhà, sân sau vào buổi tối thành phòng riêng của hai người. Nỗi sợ xen kẽ kích thích sẽ giúp cảm xúc của cả hai thăng hoa gấp bội.

Cả hai cùng nhau 'bùng nổ' không ngừng trong mỗi 'cuộc yêu' với 4 bí quyết nhỏ nhưng có võ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Trải nghiệm thú vị ở nhiều tư thế mới

Qua nhiều nghiên cứu, các chuyên gia tình dục cho biết việc linh động thay đổi tư thế có thể giúp phụ nữ gia tăng khoái cảm lên nhiều lần. Kể cả những người gặp khó khăn trong việc “lên đỉnh”. Để đạt được hiệu quả cao nhất, hãy chậm rãi và tìm ra vị trí đặt “cậu bé” khiến đối phương kích thích nhất.

Cả hai cùng nhau 'bùng nổ' không ngừng trong mỗi 'cuộc yêu' với 4 bí quyết nhỏ nhưng có võ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Để đối tác thay bạn cởi xiêm y

“Có những hành động sẽ làm thay đổi số lượng hormone của cơ thể và ảnh hưởng nhất định đến chất lượng chuyện phòng the. Một trong số đó là nhìn vào một cơ thể khỏa thân, điều đó giúp phóng thích dopamine và có thể là oxytocin điều đó giúp tạo cảm giác dễ chịu và hưng phấn hơn rất nhiều… Vậy nên, việc nàng giúp bạn cởi bỏ xiêm y trước khi lâm trận sẽ giúp nàng được hưởng khoái cảm thần kinh nhiều hơn. Các anh đừng quên giúp người phụ nữ của mình tìm thêm nhiều khoái cảm chỉ với một hành động nhỏ này nhé.

Cả hai cùng nhau 'bùng nổ' không ngừng trong mỗi 'cuộc yêu' với 4 bí quyết nhỏ nhưng có võ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Khóa chặt đôi bàn tay

Để cuộc “yêu” thêm phần mãnh liệt và mới lạ, hãy dùng khăn trói chặt tay nàng vào thành giường và lần lượt kích thích những điểm nóng trên cơ thể cô ấy tới khi đối phương cảm thấy không thể chịu được nhưng vẫn “van nài” bạn tiếp tục. Tiếng thở hổn hển, tiếng rên khe khẽ hay sự giãy dụa muốn thoát ra của nàng sẽ khiến bạn bị kích thích và muốn “chiếm đoạt” nàng ngay lập tức. Còn cô ấy sẽ nhận thấy bạn đang dồn toàn bộ sự chú ý cho nàng và nàng chỉ việc thả lỏng cơ thể để tiếp nhận sự “phục vụ” nhiệt tình của bạn.

Cả hai cùng nhau 'bùng nổ' không ngừng trong mỗi 'cuộc yêu' với 4 bí quyết nhỏ nhưng có võ - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet
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Từ khóa:   tâm sự eva chuyện phòng the bí quyết phòng the

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