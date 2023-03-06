Vì chén bát chưa rửa, chồng giận dữ đuổi thẳng vợ về ngoại nhưng chưa đầy 3 phút sau, bố vợ quay lại tuyên bố sốc một câu khiến anh 'ngã ngửa' tím tái mặt mày

Tâm sự 06/03/2023 17:06

Toan bỏ thẳng vì sự vô lý của chồng, đang trong lúc giận dữ, bố chồng đột nhiên xuất hiện nghe hết cuộc cãi vã.

Quá bức xúc trước cách hành xử thiếu tôn trọng bạn đời của chồng, một người vợ trẻ đã vào mạng xã hội chia sẻ câu chuyện hôn nhân của mình.

Cô kể: "Chồng em ích kỷ, mặc dù được nhà ngoại tạo điều kiện, vun đắp cho nhiều nhưng anh chưa bao giờ biết nói một lời cảm ơn hoặc đơn giản là tỏ ra sống biết điều với bố mẹ vợ. Mang tiếng sống gần nhà ngoại song chẳng mấy khi anh sang thăm bố mẹ em. Đã vậy mỗi khi thấy em về nhà đẻ là anh ấy hằn học, khó chịu. Không chỉ thế, không hài lòng với vợ, anh mang bố mẹ vợ ra đay nghiến nói họ không biết dạy con. Có thêm giọt rượu vào nữa, anh sẵn sàng sang tận cổng chắp tay chửi cả nhà vợ.

Vì chén bát chưa rửa, chồng giận dữ đuổi thẳng vợ về ngoại nhưng chưa đầy 3 phút sau, bố vợ quay lại tuyên bố sốc một câu khiến anh 'ngã ngửa' tím tái mặt mày - Ảnh 1

Bài chia sẻ của người vợ

Anh cư xử như thế làm em vừa xấu hổ vừa thương bố mẹ đẻ mình. Tưởng lấy chồng gần có thể chăm lo cho ông bà, ai ngờ cuối cùng lại toàn để họ phải nghe con rể đào cây bới rễ cả nhà ngoại lên. Bố mẹ em biết tính con rể cũng thương con gái nên chẳng thèm chấp. Thi thoảng bố bảo em khổ quá thì về nhưng em vẫn cố, hi vọng anh sẽ thay đổi.

Chiều hôm qua em đi làm, chồng được nghỉ ở nhà gọi bạn bè tới tụ tập ăn uống xong không dọn. Em về tới nơi thấy bát đĩa, vỏ chai bia vứt ngổn ngang khắp nhà. Mệt quá em không buồn nói, chồng thì đến lúc ấy mới ngủ dậy. Thấy em, anh sai rửa bát, dọn dẹp luôn.

Em đi thẳng lên tầng trên thay đồ tính nằm nghỉ vài phút cho đỡ mệt rồi xuống đi chợ. Anh thấy vợ không nói gì, hùng hổ lên đạp cửa phòng quát: 'Cô điếc hay sao mà chồng sai không làm. Xuống rửa bát đũa ngay'.

Em ức quá mới bảo lại: 'Ai ăn người ấy rửa. Cứ vài ngày anh lại gọi bạn tới nhà nhậu nhẹt rồi bắt em dọn chiến trường, sức đâu em chịu nổi'. Thế là chồng em đỏ mặt lao vào chửi bới nói em láo toét. Vẫn bài cũ, anh bắt đầu lôi bố mẹ vợ ra chửi họ không biết dạy con gái rồi lớn tiếng đuổi em đi. Lúc đó uất quá em chỉ biết khóc chạy ra ngoài. Bất ngờ, vừa tới cổng thì em gặp bố đẻ sang nhà chơi với cháu ngoại.

Đứng ngoài nghe hết màn cãi vã của vợ chồng em, ông kéo tay con gái đi vào nhà. Chồng em thấy bố vợ mà không chào hỏi còn trách ông không dạy dỗ con gái cẩn thận để em không biết cách làm vợ. Bố em nghiêm mặt bảo: 'Bố phải thừa nhận mình chưa biết dạy con gái. Cái này đúng là bố sơ suất, ngày trước chúng ta mới dạy con mình lấy chồng là phải biết chăm sóc, lo cho chồng mà quên dạy nó rằng không may lấy phải người chồng tệ bạc thì đừng cố nhịn nhục, cứ vui vẻ buông tay làm lại cuộc đời'.

Vì chén bát chưa rửa, chồng giận dữ đuổi thẳng vợ về ngoại nhưng chưa đầy 3 phút sau, bố vợ quay lại tuyên bố sốc một câu khiến anh 'ngã ngửa' tím tái mặt mày - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Chồng em nghe tới đây mặt bắt đầu biến sắc. Bố em vẫn tiếp lời không để con rể chen ngang, nhìn em ông bảo: 'Con phải nhớ rằng con lấy chồng có cưới hỏi đàng hoàng, chính chồng con mang sính lễ tới xin cưới con về làm vợ nên không có chuyện nó thích đuổi là đuổi được con. Nó xin bố gả con cho nó thế nào, rước con rình rang ra sao thì lúc trả con gái cho ta cũng phải có trình tự đầu cuối như thế.

Còn con, nếu muốn ra khỏi đây thì cũng phải hiên ngang ngẩng cao đầu mà bước, không phải sụt sùi'.

Chồng em biết bố vợ nóng mặt lên rồi, anh ngồi im như thóc, sau thì cuống cuồng xin lỗi nhận sai. Tới lúc đó bố em mới thôi".

Bước chân vào cuộc sống hôn nhân, vợ chồng nào cũng có ít nhất đôi ba lần to tiếng cãi vã. Tuy nhiên mâu thuẫn có thể xảy ra nhưng đôi bên không được phép tỏ ra thiếu tôn trọng bạn đời. Anh chồng trong câu chuyện trên quả thật đã quá sai trong cách hành xử mới khiến nhà ngoại thất vọng, phản ứng gay gắt lại như vậy. Mong rằng chuyện lần này sẽ là bài học để anh rút kinh nghiệm sửa đổi lại bản thân, từ đó tình cảm vợ chồng mới có thể gắn kết bền lâu mãi mãi.

 

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Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự gia đình

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