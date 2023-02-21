Về quê ở cữ bố mẹ chồng bỏ mặc chẳng đoái hoài, 3 tháng sau trở lên thành phố, vừa mở hành lý ra tôi òa khóc nức nở

Ai ngờ suốt 3 tháng ở cữ quê chồng, nhiều phen tôi phải khóc thầm vì tủi thân. Bố mẹ chồng vui mừng đón mẹ con tôi về quê nhưng hóa ra đó chỉ là diễn cho con trai họ xem. Khi về quê rồi thì cả bố mẹ chồng gần như bỏ mặc mẹ con tôi chẳng đoái hoài. Lúc tôi còn trong tháng, mẹ chồng chỉ mua đồ ăn bỏ tủ lạnh, nấu nướng để trên bếp, bảo tôi tự hâm lại mà ăn. Còn ông bà sau bữa sáng thì đi chơi đến tận tối mịt mới về.

Tôi mang thai ngay sau đám cưới. Gần ngày sinh, chồng bảo tôi về quê ở cữ, có bố mẹ chồng chăm cho, trên thành phố anh còn bận việc không thể sát sao đến mẹ con tôi được. Tôi và bố mẹ chồng không có mâu thuẫn gì nên tôi đồng ý.

Tôi cố chịu đựng hết 1 tháng, định lên lại thành phố thì chồng phải đi công tác. Anh nói không yên tâm 2 mẹ con ở nhà, tốt nhất tôi cứ ở quê nội hết 3 tháng cho yên tâm. Mẹ chồng cũng nhiệt tình nài nỉ con dâu và cháu ở lại. Tôi tức lắm nhưng nghĩ bụng thôi đã hết 1 tháng, tôi tự mình đi chợ nấu nướng, trông con được rồi, chẳng cần nhờ gì bà. Chồng vẫn gửi tiền cho vợ, tôi đành ở quê cho anh đi công tác khỏi lo lắng.

Ban ngày con quấy khóc thì ông bà đi vắng hết, mình tôi ở nhà. Quần áo cho vào máy giặt, mẹ chồng chẳng phải giúp tôi nhiều. Tối về thì bà nấu nướng cho cả nhà. Con tôi ngày thức nên đêm ngủ ngoan, tôi chỉ cho con bú là bé ngủ lại nên không cần nhờ vả mẹ chồng.

Thấy con dâu hết 1 tháng cữ, mẹ chồng lại càng về muộn, nhiều lúc tôi phải nấu cơm tối cho cả nhà. Tôi tủi thân lắm nhưng nghĩ đến nhiều chị em còn vất vả, thiếu thốn hơn mình nên lại đành cố gắng.

Cuối cùng cũng hết 3 tháng ở quê chồng. Chồng tôi vừa hay kết thúc chuyến công tác dài ngày, anh về đón hai mẹ con lên thành phố. Lúc xếp đồ đạc lên xe taxi, mẹ chồng đưa cho tôi một túi đồ to. Bà bảo là quà của ông bà cho cháu gái. Khi ấy tôi không nghĩ gì để luôn lên xe, tới nhà trọ mở ra xem mới bần thần cả người.

Trong túi đồ mẹ chồng đưa có 10 hộp sữa bột, giống hệt loại tôi vẫn dặm thêm cho con hiện tại. Không ngờ mẹ chồng để ý kỹ càng rồi tìm mua loại giống hệt như vậy tặng cháu. Ngoài ra còn có đến 15 bộ quần áo chia theo độ tuổi, mỗi độ tuổi 5 bộ, kiểu dáng, chất liệu rất đẹp, bà nội mua cho cháu mặc dần. Giữa xấp quần áo, tôi tìm được 1 phong bì tiền, đếm có 20 triệu bên trong.

Ảnh minh họa: Internet

Tôi vội gọi về cho mẹ chồng, bà cười nói ông bà có mỗi đứa cháu gái đầu tiên, lẽ nào không cho cháu được chút gì. Cúp máy, nhìn túi đồ mẹ chồng tặng, tôi bật khóc vì xúc động.

Tối, chồng tôi cười bảo: “Anh gặng hỏi, bố mới thú nhận là mấy tháng qua hai ông bà đều đi làm để kiếm thêm tiền. Ông bà vất vả quen rồi nên nghĩ đơn giản, thấy em sức khỏe cũng tốt, có thể dậy làm được việc lặt vặt nên mới để em ở nhà với con…”.

Mắt tôi cay xè khi nghĩ đến những việc bố mẹ chồng đã làm cho con cháu. Tôi áy náy quá vì chưa rõ thực hư mà đã nghĩ xấu cho ông bà. Mỗi người có cách quan tâm, yêu thương khác nhau, không phải ai cũng tỉ mỉ, nhất là người của thế hệ trước do hoàn cảnh sống khác nhau.

Tôi cảm kích bố mẹ chồng vô cùng, tự nhủ sẽ cố gắng chăm con khỏe mạnh, vun vén gia đình nhỏ cẩn thận để ông bà vui. Quãng thời gian ở cữ quê nội, mỗi lần nghĩ đến tôi lại cảm thấy xúc động vô cùng.

Con tôi ngoan lắm, càng lớn càng ngoan hơn, sức khỏe bản thân cũng tốt nên tôi đang muốn làm thêm việc gì đó trong lúc ở nhà trông bé. Sinh 3 tháng đã làm việc thì có sớm không mọi người?