‘Tình một đêm’ với gái lạ nóng bỏng, sau một đêm nồng nàn, tôi choáng váng khi gặp người ở cửa khách sạn

Tâm sự 17/02/2023 21:21

Chúng tôi như tìm thấy người trong mơ của mình, cô ấy lại có quá nhiều điểm hấp dẫn khiến tôi không thể kiềm lòng thêm.

 

Tuần trước, em hẹn tôi lên bar, còn dặn tôi gọi rượu sẵn nhưng cuối cùng em bị sếp giao việc đột xuất không đến được, hại tôi phải ngồi uống rượu một mình.

Đang có chút hơi men trong người thì một cô nàng nóng bỏng tới làm quen với tôi. Nói làm quen chi bằng nói cô ta mời gọi, rủ rê tôi chơi trò tình một đêm thì đúng hơn.

Chúng tôi đều là những người có lối sống khá hiện đại, tôi không ham hố gì tình một đêm bởi đã có bạn gái nhưng bạn bè xung quanh tôi khá nhiều người có sở thích ấy. Thú thật cô nàng đó lại vô cùng hấp dẫn, ăn mặc gợi cảm chết người khiến tôi có chút nhộn nhạo trong lòng. Thêm việc cô ta lả lơi dụ dỗ và hơi men xui khiến, tôi đánh liều phiêu lưu một lần.

‘Tình một đêm’ với gái lạ nóng bỏng, sau một đêm nồng nàn, tôi choáng váng khi gặp người ở cửa khách sạn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Sau 1 đêm “mê tơi” bên cô ả lạ mặt đó, tôi không xin phương thức liên lạc với cô ta, vì tôi sợ mình sẽ lún sâu vào mối quan hệ này. Cũng may tôi vẫn tỉnh táo phân biệt được đâu là cuộc chơi và đâu là cuộc đời. Bước ra khỏi khách sạn chúng tôi sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa.

Nhưng có nằm mơ tôi cũng chẳng thể ngờ, khi tôi và cô nàng đó vừa đặt chân xuống quầy lễ tân thì bắt gặp một bóng dáng quen thuộc không thể quen thuộc hơn đang nhàn nhã ngồi uống trà, như thể đã đợi chúng tôi từ bao giờ. Là em!

Em ngước nhìn tôi, mỉm cười vui vẻ, đôi mắt ánh lên sự mừng rỡ. Như thể chúng tôi vừa gặp lại sau chuỗi ngày xa cách và nhớ nhung. Chứ nào phải em đang chờ để bắt gian bạn trai mình ngoại tình đâu! Tôi chết lặng nhìn nụ cười và thái độ bình tĩnh của em, trong lòng hoảng loạn tột độ. Cô ả kia thấy thế thì cười duyên một cái: “Em đi trước nhé!”, sau đó quay người đi mất hút. Chỉ còn tôi và em nhìn nhau, không rõ cảm xúc và suy nghĩ trong lòng em là gì.

‘Tình một đêm’ với gái lạ nóng bỏng, sau một đêm nồng nàn, tôi choáng váng khi gặp người ở cửa khách sạn - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Em bảo tôi ra quán cafe gần đó nói chuyện. Đại ý em không chấp nhận được chuyện phản bội, càng không coi chuyện tình một đêm là bình thường, vì vậy em muốn chia tay. Tôi ngoài xin em tha thứ thì chẳng còn cách nào. Nhưng em kiên quyết chấm dứt khiến tôi hối hận vô cùng vì hành động không suy nghĩ kỹ càng của bản thân.

 

Chỉ vì 1 đêm tình mà tôi mất đi người bạn gái mình yêu thương, mong được cưới làm vợ. Không đáng chút nào! Nếu được làm lại, tôi nhất định không bao giờ phản bội em!

Chúng tôi kết thúc như thế nhưng chỉ 2 tuần sau tôi đã nghe tin em quay lại với người yêu cũ. Tôi choáng váng rồi giật mình nhớ lại một lượt những chuyện đã xảy ra. Tối đó em hẹn tôi mà không đến, cô ả đáng ngờ kia, cả việc tại sao em nắm tường tận hành tung của tôi mà đến bắt gian nữa? Lẽ nào…

Tôi lao tới gặp em nói ra hết những nghi ngờ của mình, yêu cầu em phải cho tôi một câu trả lời thỏa đáng. Em im lặng một lát rồi cười: “Thật thì sao mà không thật thì sao hả anh? Câu chuyện vẫn là anh đã phản bội em. Kể cả cô ả đó là gái gọi do em sắp xếp, anh không muốn thì ai bắt anh vào khách sạn được”.

Tôi nghẹn họng không biết trả lời thế nào. Thì ra tối đó đúng là do một tay bạn gái tôi lên kế hoạch! Nhưng em nói đúng, nếu tôi không muốn thì ai ép được. Nếu tôi bản lĩnh hơn, có phải tôi sẽ không mất cô ấy vào tay gã người yêu cũ kia mà có khi còn khiến cô ấy càng yêu mình hơn gấp bội? Đáng tiếc, tôi lại khiến cô ấy thất vọng.

Lúc này tôi còn biết trách ai ngoài chính bản thân mình. Nếu tôi không chân thành đối xử với người khác, sao lại mong người ta cũng một lòng yêu thương mình được đây!

 

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Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự gia đình

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