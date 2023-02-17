Tìm lại cảm xúc cuồng nhiệt với giai lạ trong quán bar, đến đêm thứ 3, nghe lời đề nghị của anh mà tôi sợ hãi

Tâm sự 17/02/2023 21:12

Chúng tôi không thoát khỏi ngưỡng cửa của ân ái, tôi cứ thế lao vào anh cuồng nhiệt lãng quên điều đang ở phía sau, cho đến đêm nay...

Chồng tôi 40 tuổi, hai vợ chồng không quá chênh lệch tuổi tác, nhưng anh ấy không còn cảm thấy hứng thú với tôi.

Chúng tôi như vậy đã mấy năm rồi. Anh ấy từng rất yêu vợ, ôm hôn tôi mọi lúc mọi nơi chỉ cần có cơ hội, nhưng đó là chuyện ở tận nơi nào chứ không còn hiện hữu trong cuộc sống hiện tại của tôi nữa.

Tìm lại cảm xúc cuồng nhiệt với giai lạ trong quán bar, đến đêm thứ 3, nghe lời đề nghị của anh mà tôi sợ hãi - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Đối với tôi, cuộc hôn nhân của mình đã kết thúc. Chồng tôi thì có vẻ không gặp vấn đề gì với điều đó, anh ấy vẫn vui vì có người nấu ăn cho anh ấy, chăm sóc các con của anh ấy, và coi sóc nhà cửa. Nhưng tôi có gì để vui? Tất cả những gì tôi có trong thương vụ này với chồng chỉ là một mớ việc nhà và nửa chiếc giường của anh ấy.

Chúng tôi đã mấy năm rồi không hề động vào người nhau. Tôi không có cảm giác được yêu, tôi cảm thấy mình cần tìm kiếm sự bù đắp ở một nơi nào đó. Cho nên tuần 1 lần tôi đi bar cùng bạn bè. Tôi tự lừa dối bản thân rằng mình vẫn còn độc thân (thật ra thì tình trạng của tôi cũng có khác gì phụ nữ độc thân đâu).

Tìm lại cảm xúc cuồng nhiệt với giai lạ trong quán bar, đến đêm thứ 3, nghe lời đề nghị của anh mà tôi sợ hãi - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Cho đến chuyến du lịch gần đây thì anh ấy xuất hiện. Hai đêm liền tới bar tôi đều gặp anh ấy. Chúng tôi bắt đầu để ý và nói chuyện với nhau khi anh ấy mỉm cười nhìn tôi. Đến đêm thứ 3 thì chúng tôi đi chơi riêng và chuyện đó đã xảy ra. Sau tôi biết được anh ấy là đàn ông đã qua một đời vợ, đang sống một mình.

Anh ấy muốn chúng tôi tiến xa hơn, anh ấy nói sẽ kết hôn với tôi nếu tôi bước ra khỏi cuộc hôn nhân đã chết của mình. Nhưng điều khiến tôi chùn bước là 3 đứa con, dù tôi và bố của các con không hạnh phúc, việc tôi rời tổ ấm chúng đang có để đến với người đàn ông khác có làm chúng tổn thương không?

 

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Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự gia đình

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