Bị chồng bắt quả tang ‘trên dưới’ với giai trẻ trong nhà nghỉ, tông cửa xông vào, vợ tôi làm điều khó tin

Tâm sự 17/02/2023 21:00

Tôi cùng anh trai đến thẳng nơi trong thời gian theo dõi đã lâu. Đến khi tôi tông cửa xông vào thì điếng người với hành động của cô.

Tôi 41 tuổi, còn vợ 32. Chúng tôi lấy nhau đã 9 năm và có đủ 2 mặt con, cả nếp lẫn tẻ. Vợ tôi làm nhân viên văn phòng, lương thấp nhưng chỉ làm giờ hành chính nên có thời gian dành cho gia đình, con cái và cho bản thân.

Tôi làm kỹ sư, thu nhập chỉ vừa phải nhưng bố mẹ tôi có kinh tế khá, cho tôi một khoản lớn nên cuộc sống nói chung rất dễ chịu, không bao giờ phải đau đầu vì tiền. Nhà có osin nên vợ tôi cũng không phải vất vả, cô ấy có thời gian mua sắm, tập thể dục, chăm sóc sắc đẹp, giao lưu với bạn bè nên ngày càng xinh đẹp, trẻ trung, tươi tắn.

Rồi tôi phát hiện ra vợ ngoại tình. Tôi nói nhưng vợ chối. Tôi tự nhủ chối cũng được, miễn là thấy lộ rồi thì ngừng chuyện tình tội lỗi ấy lại, tôi sẵn sàng tha thứ. Cô ấy ngừng thật, nhưng ít lâu sau lại dan díu với người đàn ông khác.

Nhiều lần tôi và người quen, bạn bè tôi bắt gặp họ đi ăn uống, xem phim, đi bơi cùng nhau, rất thân mật, nhưng khi tôi hỏi thì vợ toàn chối phắt, bảo là bạn bè bình thường, lại còn mắng chửi tôi là ghen bệnh hoạn.

Bị chồng bắt quả tang ‘trên dưới’ với giai trẻ trong nhà nghỉ, tông cửa xông vào, vợ tôi làm điều khó tin - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Có điều chừng 2 năm trở lại đây, tôi cảm nhận tình cảm vợ dành cho mình không được như trước nữa. Cô ấy hờ hững, lạnh nhạt, và thường từ chối chuyện gối chăn.

Tôi đã hỏi nhưng cô ấy bảo không có thay đổi tình cảm gì, chẳng qua vợ chồng lấy nhau lâu không thể lúc nào cũng hừng hực như thời mới cưới được. Tôi cũng học theo sách báo, làm các cách hâm nóng tình yêu, khơi lại sự lãng mạn, nhưng cô ấy vẫn không mặn mà.

Vì yêu vợ, tôi nhịn. Tôi tự nhủ sẽ tìm ra chứng cứ để cô ấy phải tâm phục khẩu phục và chấm dứt cuộc tình tội lỗi đó. Tôi đã theo dõi và bắt quả tang vợ vào nhà nghỉ với tình nhân.

Bị chồng bắt quả tang ‘trên dưới’ với giai trẻ trong nhà nghỉ, tông cửa xông vào, vợ tôi làm điều khó tin - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Khi tôi và anh trai tông cửa xông vào, vợ tôi chẳng những không xấu hổ cúi đầu che mặt hay van xin, mà còn nổi khùng xông vào túm lấy tôi, vừa mắng vừa đánh. Rồi về nhà, cô ấy một hai đòi ly dị, bảo từ lâu không yêu tôi nữa, đã yêu người khác rồi.

Khổ nỗi tôi vẫn yêu và cần vợ. Tôi nói sẵn sàng tha thứ, miễn là cô ấy chấm dứt với người kia, nhưng cô ấy không chịu. Tôi phải làm sao đây?

 

Đêm tân hôn quấn quýt vợ đến rã rời mới lăn ra ngủ, sáng tỉnh dậy, tôi thất kinh với người phụ nữ nằm bên

Đêm tân hôn quấn quýt vợ đến rã rời mới lăn ra ngủ, sáng tỉnh dậy, tôi thất kinh với người phụ nữ nằm bên

Tôi nhảy dựng lên hét thất thanh, sao người này lại có mặt ở đây, còn vợ tôi đâu... Giáo giác mắt nhìn quay, tôi lại nhận nụ cười khó hiểu.

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Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự gia đình

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