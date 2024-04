Tâm sự của người thứ ba: ‘Anh thương mẹ con cô ấy hơn, họ là gia đình của anh…’

Tôi từng vì một lời nói đó mà vứt bỏ cả tự tôn và kiêu hãnh, ngoan ngoãn nép vào bóng lưng cao to vững chãi của anh. Ngày hôm đó, tôi nắm lấy bàn tay anh, vẫn nhớ như in cảm giác miết nhẹ những nốt chai sần rộn ràng thế nào. Tôi cũng không quên, trên ngón tay áp út kia rõ ràng chưa từng có chiếc nhẫn duyên nợ nào…

Tôi một lần cũng không nghĩ, mình có thể vì tình yêu mà làm bất cứ điều gì. Tôi nghĩ mình đã qua cái tuổi vì một tiếng yêu mà ngang ngược với đời. Nhưng tôi quên mất đàn bà ấy mà, sẽ có lúc chỉ vì va phải một ánh mắt mà bằng lòng điên dại, nguyện ý say một đời. Đàn bà say vì tình thì nào có sai, chứ say vì thuốc độc thì bi ai nhường nào. Tiếc thay, anh không phải là rượu tình, anh là thuốc độc, giết dần giết mòn lòng dạ nơi tôi.

Anh có gia đình, người đàn ông tôi yêu vốn đã là của kẻ khác. Đằng sau anh là một người vợ tội nghiệp, hạnh phúc với chút tình cảm còn lại của chồng sau cơn tội lỗi ái ân, là những đứa trẻ nhỏ đợi chờ cha quay về sau phút giây lầm đường lạc lối. Khi đó, tôi ngồi thừ trước cửa nhà anh, nơi chỉ vừa mấy phút trước tôi còn nghe con anh gọi một tiếng “ba”. Tôi không nhớ mình đã ngồi ở đó bao lâu, chắc là đủ lâu để tự nói với mình, đây rõ ràng không phải là một giấc mơ. Và rành rành thứ tình yêu tôi đang ươm mầm từng ngày hóa ra lại thấp hèn đến mức ngay cả tôi cũng không đủ sức tha thứ cho mình.