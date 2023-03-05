Người đàn ông ngoại tình như tôi trở về nhà như kẻ bại trận, trong lòng hối hận ngập tràn. Tôi tìm qua nhà mẹ vợ, tìm gặp vợ con để xin tha thứ thì cô ấy cự tuyệt. Cô ấy bảo rằng nếu không biết trân trọng thì mất đi từng hối tiếc.

Cuộc sống hôn nhân của tôi cũng bình lặng như những gia đình khác. Cũng có lúc cãi vã, mâu thuẫn nhưng cũng chỉ là những chuyện vụn vặt hàng ngày. Vợ tôi là một người đàn bà hiền lành, chăm sóc gia đình chu đáo. Đứa con trai của tôi đang học lớp 9. Vợ tôi vì tai biến sản khoa khi sinh con nên không thể sinh thêm được nữa. Nhưng tôi cũng chẳng buồn nhiều về chuyện đó vì tôi nghĩ một đứa con cũng đủ rồi. Nói chung, cuộc sống hôn nhân của tôi chẳng có gì phải phàn nàn cả.

Khi bị những xúc cảm của bản năng lấn át thì đàn ông ngoại tình chẳng nghĩ được sâu xa, chẳng suy tính hơn thua được mất. Khi đến với nhân tình, tôi đã ngỡ mình yêu thêm lần nữa, được sống lại những năm tháng tuổi trẻ nồng nhiệt. Thậm chí tôi đã nghĩ đến chuyện ly hôn với vợ để cưới nhân tình. Thế nhưng, khi biết hối hận, nhận ra mình sai trái thì lúc đó tôi cũng mất đi tất cả. Vợ chẳng thể tha thứ, còn con thì coi thường cha.

Mọi thứ bắt đầu thay đổi khi tôi gặp lại người phụ nữ tôi từng yêu đơn phương suốt những năm tháng đại học. Ngày đó, tôi đã yêu mê muội, làm mọi thứ để chứng tỏ tình yêu của mình nhưng cô ấy chỉ bảo rằng xem tôi là bạn. Cô ấy đã yêu một người bạn của tôi. Khi hai người họ kết hôn thì tôi cũng không còn liên lạc với họ nữa. 10 năm không gặp, cô ấy giờ xinh đẹp, quyến rũ hơn rất nhiều lần. Trái tim tôi lại lạc nhịp một lần nữa.

Cô ấy bảo rằng mình ly hôn được 4 năm rồi, hiện đang làm mẹ đơn thân. Những lần gặp nhau, cô ấy hay khóc khi kể về cuộc hôn nhân đầy những tổn thương của mình. Một người từng có tình cảm, khi nhìn người cũ khóc có ai không xiêu lòng? Cô ấy còn nói rằng giá như ngày đó đến với tôi thì đã có hạnh phúc, có bình yên. “Tình cũ không rủ cũng đến”, tôi phản bội vợ mình để dang tay che chở cho người mình yêu.

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Tôi như trẻ lại, thấy mình đầy sức sống. Tôi chăm chút cơ thể, ăn diện và quan tâm đến vẻ bề ngoài nhiều hơn. Mỗi lần gặp nhân tình, tôi mua hoa, mua quà để tặng. Những việc mà tôi chưa từng làm với vợ. Tôi nghĩ rằng nhân tình mới chính là tình yêu đích thực của mình. Càng lún sâu vào tình yêu tôi đâm ra ơ hờ, lạnh nhạt với vợ. Và không khó để cô ấy nhận ra tôi đã ngoại tình. Thậm chí tôi đã muốn ly hôn để dắt nhân tình về nhà ở. Tôi đã mường tượng ra rằng chúng tôi sẽ hạnh phúc ra sao nếu sống chung dưới một mái nhà.

Nhưng rồi tôi đã sốc thật sự khi chồng cũ của nhân tình chủ động liên lạc. Ngày xưa chúng tôi từng chơi thân nhưng đã không liên lạc lâu rồi. Anh ta nói rằng hãy cẩn thận với vợ cũ của mình. Đằng sau cái vẻ ngây thơ, hiền lành ấy chẳng khác gì một con cáo. Anh ta làm chồng, cố gắng, nỗ lực hết mình để lo cho vợ thì cô ta lại đi ngoại tình. Khi bị phát hiện thì bảo rằng do chồng vô dụng, không cho cô ta cuộc sống đủ đầy. Đó là hạng phụ nữ chỉ coi trọng tiền bạc thôi. Và gần đây, anh ta biết tôi có qua lại với cô ta nên bảo tôi cẩn thận.

Tôi nghĩ rằng hạng đàn ông sau khi ly hôn còn đi nói xấu vợ cũ thật chẳng đáng tin. Nhưng có khi nào anh ta nói đúng không? Một lần, tôi tò mò lén xem điện thoại nhân tình thì phát hiện ra cô ta còn đang quen một người đàn ông nữa. Tôi choáng váng vì bị xỏ mũi. Rõ ràng chuyện gặp lại tôi không phải tình cờ. Những giọt nước mắt trước mặt tôi cũng chẳng phải không có mục đích. Chồng cũ cô ta nói đúng, cô ta chẳng khác gì một con cáo. Vì tình yêu, tôi đã cung phụng cho cô ta rất nhiều tiền. Còn ngu dại góp tiền để cô ta mua chung cư nữa.

Tôi làm rõ trắng đen rồi cắt đứt với nhân tình. Tôi trở về nhà như kẻ bại trận, trong lòng hối hận ngập tràn. Tôi tìm qua nhà mẹ vợ, tìm gặp vợ con để xin tha thứ thì cô ấy cự tuyệt. Cô ấy bảo rằng nếu không biết trân trọng thì mất đi từng hối tiếc. Cả cuộc đời này cô ấy sẽ không bao giờ quay về căn nhà đó nữa.