Qua đêm cùng sếp lớn hơn 8 tuổi, tôi 'sốc nặng' khi chị tiết lộ bí mật kinh hoàng rồi đề nghị một yêu cầu nghe mà hoảng loạn

Tâm sự 03/10/2023 08:35

Tôi từng thú nhận với cô ấy rằng tôi lăn tăn vì chuyện cô ấy cao hơn mình. Nhưng Hồng Nhung vẫn khăng khăng rằng tình yêu ai phân cao thấp, miễn là cả hai yêu nhau.

Người yêu cũng là sếp nữ đang dồn ép tôi phải cưới cô ấy.

Tôi năm nay 27 tuổi và mới vào công ty làm được hơn 1 năm. Hồng Nhung là trưởng phòng của của tôi. Cô ấy hơn tôi 8 tuổi, rất giỏi và tâm huyết với công việc. Hồng Nhung là người phụ nữ thành đạt nhưng không gặp may mắn trong chuyện tình cảm.

Cuộc hôn nhân trước của cô ấy chỉ kéo dài 9 tháng. Cô ấy phát hiện ra chồng cờ bạc, gái gú, lại mang về đống nợ vài tỷ nên quyết định chia tay. Hồi mới vào, tôi được Hồng Nhung hướng dẫn, hỗ trợ nhiều. Đến giờ, tôi đạt được nhiều thành tích, giúp phòng phát triển và dần trở thành cánh tay phải của cô ấy trong công việc.

Qua đêm cùng sếp lớn hơn 8 tuổi, tôi 'sốc nặng' khi chị tiết lộ bí mật kinh hoàng rồi đề nghị một yêu cầu nghe mà hoảng loạn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Thời gian trôi đi, tôi và Hồng Nhung ngày càng trở nên thân thiết. Cô ấy tin tưởng tôi và tâm sự với tôi nhiều điều. Tôi với cô ấy yêu nhau một cách bí mật, không người nào trong công ty biết chuyện này.

Sếp nữ muốn có con với tôi

Khi yêu, tôi luôn là người biết nhường nhịn. Với cô ấy, tôi càng nhường nhịn nhiều hơn vì cô ấy thực sự giỏi mà. Thậm chí nhiều khi cô ấy còn át vía tôi (sếp mà). Nhưng tôi cảm thấy rằng, cô ấy cũng rất yêu tôi. Tôi tin rằng nếu không vì yêu thì chẳng người phụ nữ nào muốn có con với người đàn ông cả. Cô ấy muốn có con với tôi, dù tôi chưa sẵn sàng.

Qua đêm cùng sếp lớn hơn 8 tuổi, tôi 'sốc nặng' khi chị tiết lộ bí mật kinh hoàng rồi đề nghị một yêu cầu nghe mà hoảng loạn - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Thực lòng thì tôi thấy mình vẫn còn trẻ, vẫn chưa muốn lập gia đình. Tôi lại ăn tiêu phóng túng nên chưa tích cóp được nhiều cho tương lai. Nhưng cô ấy cố tình không uống thuốc cũng không chịu cho tôi dùng bao cao su. Hồng Nhung nói rằng với thu nhập của cô ấy, thừa sức để nuôi con. Cô ấy đã có nhà, có xe rồi nên tạm thời tôi chẳng cần phải lo lắng chuyện gì.

Tôi từng thú nhận với cô ấy rằng tôi lăn tăn vì chuyện cô ấy cao hơn mình. Nhưng Hồng Nhung vẫn khăng khăng rằng tình yêu ai phân cao thấp, miễn là cả hai yêu nhau.

Nửa đêm phát hiện chị dâu đỡ anh hàng xóm say tí bỉ vào nhà, miệng thì liên tục thốt ra 2 từ "em yêu", chưa kịp định thần thì cảnh tượng ngay sau đó khiến tôi 'chết điếng'

Nửa đêm phát hiện chị dâu đỡ anh hàng xóm say tí bỉ vào nhà, miệng thì liên tục thốt ra 2 từ "em yêu", chưa kịp định thần thì cảnh tượng ngay sau đó khiến tôi 'chết điếng'

Đến nửa đêm, tôi nghe tiếng gõ cửa liên hồi, bên ngoài còn có tiếng đàn ông lè nhè như đang say. Tôi cảm thấy lạ nên không dám ra mở cửa.

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Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự vợ chồng

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