Được nguôi 1 thời gian thì đến lúc tôi đẻ thằng đầu tiên, bà ý đối xử với tôi không ra gì cả, bà ý chửi tôi, đánh tôi, đối xử với tôi không bằng người ngoài. Bà ý còn khinh rẻ nhà tôi nghèo, rách nát, cửa sổ không có tàu lá chuối để che. Lúc ở cữ thằng đầu, bà ý còn lấy cái bỉm có *** của thằng cu rồi nhét vào mồm tôi, tôi đẩy ra thì bà ý liền đánh tôi rồi chửi tôi. Trong thời gian sinh nở tôi không đi làm ở nhà chăm con nhỏ, bà ta toàn kiếm cớ gây sự với tôi, chửi tôi, còn đánh tôi, bà còn bảo: "Vì cháu chứ không khoai vò bỏ mẹ lấy con".

Cô viết: "Sau khi lấy chồng được 4 tháng thì tôi có bầu, bà mẹ chồng đã đổ cho tôi là lấy trộm 5 chỉ vàng của mẹ chồng tôi. Con tôi, cháu bà không chịu được nó phải chết trong bụng tôi. May nhờ có gia đình nhà ngoại tôi mà tôi thoát chết. Bà ý vu oan giá họa cho tôi, đổ cho tôi là lấy trộm 5 chỉ vàng của bà ý. Đến khi bố tôi với các em tôi xuống để đưa tôi về, thì bà ý tắt điện, tắt điện thoại, khóa cổng, bố tôi gọi thì không ai thưa. Thực ra là tôi không biết vàng của bà ý để ở đâu mà tôi lấy, vì chân ướt chân ráo mới về nhà chồng biết bà ý để vàng ở đâu mà lấy ạ. Chính bà ý dựng đứng dựng ngược lên, bày ra chuyện vừa ăn cắp vừa la làng là bà ý bị mất vàng, nhưng thực ra bà ý không mất vàng ạ. Bà ý bịa ra để đuổi tôi ra khỏi nhà bà ý.

Chồng tôi còn nghe mẹ đánh tôi nữa, không quan tâm gì đến tôi cả, chỉ biết là mỗi mẹ với con mình thôi. Đến lúc vợ chồng tôi nhỡ kế hoạch có bầu thêm thằng thứ 2 thì bà ý chửi tôi cái loại ăn với đẻ, không biết lo cái gì hết. Lúc được 3 tháng tôi đi siêu âm về, người ta bảo con trai thì bà ý bảo là về nhà bố mà ở mà đẻ, nhà này không có cơm gạo đâu cho ăn. Chồng tôi là con của bà nên phải nghe lời bà, chứ không nghe cái loại dở hơi như tôi.

Hôm đấy là 27 Tết năm 2015, công ty cho nghỉ về ăn Tết, tôi đưa tiền cho bà ý sắm tết, bà ý còn chửi tôi, đánh tôi, còn bảo: "5 triệu của mày không là gì". Không biết là bà ý có tiền hay không có tiền, mà bà ý bỏ tiền ra xây cái cổng chào, lúc đó huyện cho bê tông để làm đường. Nói xong thì bà ý chạy vào phòng, bà ý mở tủ ra lấy tiền rồi đập vào mặt tôi và hỏi: "Cô tưởng tôi không có tiền à, mà phải lấy tiền của cô?". Xong bà ý đánh tôi và cả con trai bà ý nữa, bà ý sai con bà ý gọi điện cho bố tôi, xuống để trả tôi cho bố tôi. Được 1 lúc thì bố tôi xuống, thì bố tôi đã xin lỗi bà ý rồi, nhưng bà ý không chấp nhận.

Sáng hôm sau ngủ dậy, tôi đang giặt quần áo dưới nhà, bà ý còn đánh tôi chửi tôi, bắt tôi vác cuốc ra đồng để cuốc đất gieo mạ, thì tôi bảo: "Con bầu bí thế này thì cuốc đất làm sao được mà mẹ bảo đi cuốc ạ". Thế là bà ý chửi tôi không ra một cái gì hết, bà ý với cả con gái bà ý chửi tôi, đánh tôi để đuổi tôi ra khỏi nhà. Tết năm ý bà ý còn không cho tôi ăn uống cái gì cả, chỉ có mẹ con nhà bà ý ăn với nhau thôi. Chiều hôm mùng 2 tết rồi còn mấy hôm nữa, bà ý và cả con trai bà ý 2 mẹ con chửi tôi và đánh tôi, rồi gọi điện cho bố tôi để nói bố tôi nữa, à mà trong khi đó tôi mang bầu được 3 tháng.

Đến hôm mùng 10 tháng giêng tôi đi làm, bà ý chặn tôi ở cầu thang dưới nhà tầng 1, bà ý không cho tôi đi làm, bà ý khóa cửa cổng vào và không cho tôi ra. Bà ý đã đuổi tôi ra khỏi nhà lần nữa, trong lúc tôi đang mang bầu, bà ý là một người vô cùng độc ác, tàn nhẫn và thâm độc. Tôi về thăm con bà ý chửi tôi, đuổi tôi đi không cho tôi vào, tôi mua đồ cho con bà ý mang lên trả lại. Cho đến khi tôi sinh nở thằng thứ 2, thì bà ý cũng không nhìn nhận gì hết, lên bệnh viện cả 3 mẹ con cùng chửi tôi ở trong bệnh viện, chửi chán xong thì đi về.

Trong thời gian chung sống ở với bà ý, bà ý không bao giờ thương tôi và không coi tôi là con dâu, chỉ coi như người ngoài mà thôi. Chưa bao giờ bà ý gọi mẹ con bao giờ, toàn mày tao, nhà mày, nhà tao. Không dạy bảo tôi 1 cái gì hết, toàn tôi tự học thôi, nếu mà làm trái ý với bà ta thì bà ý lại chửi và đánh tôi. Bà ý suốt ngày lườm nguýt, hạnh họe với tôi để mách với con trai, để chửi và đánh tôi. Bà ý còn cậy là bà ý làm ra gạo thóc, nên bà ý không cho nấu nhiều, lại nói là không có tiền để đong gạo đâu.

Bà ý ở nhà trông cháu còn kể công và đòi trả công. Tôi đi làm từ sáng đến tối mới về không nấu cơm được, ở nhà bà ý nấu cơm, bà ý cũng kể. Cứ đi làm không sao, về nhà là bà ý chửi và đánh tôi, còn cho con trai đánh tôi. Bà ý luôn luôn khinh thường nhà tôi, còn nhà bà ý thì tốt hay đẹp. Tôi luôn gọi bà bằng mẹ, mà bà chưa bao giờ gọi tôi 1 tiếng là "con ơi ra đây mẹ bảo cái này bao giờ". Những bà hàng xóm ở đấy toàn những bà ăn không ngồi rồi, tụ tập để nói xấu chuyện nhà người khác. Nếu bà ý mà nghe được chuyện gì thì về bà ý chửi và đánh tôi ạ. Tôi không bao giờ chửi láo hay cãi láo bà ý, chỉ có bà ý chửi và đánh tôi ạ.

Bà ý còn chửi tôi và không coi bố tôi ra gì nữa, bà ý còn bảo bố tôi không bằng con trai bà ý, chỉ xứng tuổi con trai bà ý. Bà ý coi thông gia của bà ý không bằng con trai với bà ý, thế mà con trai của bà ý không nói gì, cứ để cho mẹ thích nói gì thì nói. Bà ý còn xui thằng cu lớn nhà tôi là mẹ chết rồi, không có mẹ nữa. Tôi đi làm về nó còn không chào hỏi tôi, nó còn đánh tôi và cãi láo tôi nữa. Hai vợ chồng đang nói chuyện về con cái, bà ý nghe thấy 2 vợ chồng tôi nói nhau, bà ý xui con trai bà ý đánh tôi, chồng tôi nó đánh tôi chửi tôi còn cầm dao định **** tôi, giựt tóc đá tôi hơn chục phát vào lưng, làm tôi bị thoái hóa mất cột sống lưng, làm tôi đau không đi làm được. Bà ý còn chửi tôi, xúi con trai đuổi tôi ra khỏi nhà. Còn gọi điện cho bố tôi để nói bố tôi nữa".

4 trang nhật ký kể về chuỗi ngày 'đen tối' củ cô dâu Hà thành - Ảnh: FB

Đọc xong câu chuyện của cô dâu, nhiều người không khỏi thương cảm cho số phận hẩm hiu, khi có một bà mẹ chồng cay nghiệt, lại thêm một người chồng nhu nhược, vũ phu. Hiện tại, câu chuyện này vẫn đang trở thành đề tài bàn tán sôi nổi trên mạng xã hội.