Nghi chồng ngoại tình, tôi lén theo dõi mới vỡ òa vì bí mật trong chính căn chung cư hai vợ chồng mới mua

Tâm sự 31/12/2023 11:55

Những lời đồn thổi về việc chồng ngoại tình khiến tôi rất hoang mang và lo lắng. Nhưng điều đó có chính xác không thì chưa rõ bởi nó xuất phát từ những người có xích mích với chồng tôi.

Để tìm ra chân tướng sự thật, tôi quyết định thuê thám tử theo dõi chồng và phát hiện ra điều bí mật…

Tôi và chồng lấy nhau tính đến giờ cũng đã là 7 năm có lẻ. Chúng tôi hạnh phúc khi có 1 chàng hoàng tử và 1 tiểu công chúa đáng yêu – đó là minh chứng và là kết tinh cho tình yêu đẹp của hai vợ chồng. Cuộc sống cũng khá thoải mái bởi chúng tôi không sống cùng với bố mẹ chồng.

Có lẽ ai nhìn vào cũng thấy gia đình tôi hạnh phúc và cũng vì điều đó mà không ít kẻ đố kị và đồn thổi rằng chồng chị ngoại tình. Dù tin chồng nhưng tâm lý của một người đàn bà khi nghe như vậy đều không thể bình tĩnh được. Tôi hoang mang tột độ, nửa thì tin anh bởi lời nói đó là từ kẻ vốn đã có hiềm khích với chồng tôi nhưng nửa lại vẫn lo lắng bởi tin đồn ngày một nhiều.

Nghi chồng ngoại tình, tôi lén theo dõi mới vỡ òa vì bí mật trong chính căn chung cư hai vợ chồng mới mua - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Vậy là tôi quyết định thuê thám tử theo dõi chồng để làm rõ trắng đen. Trong những tuần đầu tiên, thám tử không tìm được chứng cứ gì khả nghi. Hàng ngày chồng tôi vẫn đi làm về đúng giờ và vẫn tỏ ra quan tâm đến gia đình. Những ngày tiếp theo, thám tử điều tra được một manh mối đó là cứ vào cuối giờ làm, chồng tôi cùng cô thư kí vẫn hay ghé qua một khu chung cư.

Khi đọc địa chỉ, tôi thở phào nhẹ nhõm bởi đó là căn chung cư mà vợ chồng tôi mới mua bằng số tiền mà hai đứa đã dành dụm vốn liếng suốt 10 năm vừa qua. Bây giờ là thời gian chờ hoàn thiện để đến nhận nhà nên có lẽ anh thường xuyên lui tới đó để tiếp nhận bàn giao.

Nhưng linh cảm của người phụ nữ vẫn mách bảo tôi có điều gì đó khả nghi ở đây. Hôm ấy cũng như mọi lần, sau khi nhận được tin báo của thám tử rằng anh lại đến căn hộ đó, tôi quyết định gửi con ở nhà nội rồi đến đó một lần xem sao.

Có chìa khóa của căn hộ nên khi đến nơi tôi tự động mở cửa vào và cảnh tượng bên trong làm tôi chết lặng. Chồng tôi cùng cô thư kí đang ôm ghì lấy nhau trên chiếc sofa còn nguyên vỏ bóng mà chỉ mới hôm qua hai vợ chồng quyết định chọn để trang trí cho căn nhà.

Nghi chồng ngoại tình, tôi lén theo dõi mới vỡ òa vì bí mật trong chính căn chung cư hai vợ chồng mới mua - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Họ ôm hôn nhau thắm thiết tới độ không nhận ra có người vào nhà. Đôi mắt ngấn lệ, tim quặn thắt! Tôi không đủ bình tĩnh để chứng kiến cảm tượng này thêm một phút giây nào nữa. Họ phát hiện ra tôi và vô cùng hoảng hốt, anh ta liên tục giải thích nhưng tai tôi chỉ ù đi, mọi tình cảm tan biến giờ chỉ còn nỗi uất hận trào dâng.

Tôi bật khóc và chạy ra khỏi căn nhà dơ bẩn đó. Tôi chẳng thể ngờ người “đầu ấp tay gối” với mình bao nhiêu năm qua lại có thể phản bội mình mặc dù tôi đã hết lòng vì anh và vì gia đình nội ngoại.

Lòng nặng trĩu cùng bao cảm giác hỗn độn. Giờ đây tôi thực sự mông lung, liệu rằng có nên cho anh một cơ hội, liệu rằng anh ta có tiếp tục phản bội tôi một lần nữa và liệu rằng tôi có thể quên đi được những kí ức tồi tệ đó không?...

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Từ khóa:   tâm sự gia đình tâm sự tình yêu chồng ngoại tình

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