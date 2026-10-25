Mừng sinh nhật con trai tại nhà vợ cũ, tôi định ra về ngay trong đêm nhưng món đồ trong phòng thằng bé khiến tôi đổi ý

Tâm sự 25/10/2026 21:32

Dỗ con ngủ xong, tôi tình cờ nhìn thấy mấy bức tranh thằng bé vẽ được đặt trên chiếc bàn nhỏ. Bức tranh nào cũng vẽ ba người, gồm bố, mẹ và Bin (tên ở nhà của con tôi).

Cuối tuần trước là sinh nhật con trai tròn 5 tuổi nên tôi mua quà đến nhà vợ cũ. Vợ chồng tôi ly hôn hơn một năm nay, do mâu thuẫn gia đình không hòa giải được. Đến nơi thấy vợ cũ đã chuẩn bị sẵn một chiếc bánh sinh nhật, cô ấy không mời khách, chỉ có ba người chúng tôi.

Dù trước đây mâu thuẫn gay gắt mới phải ra tòa ly hôn nhưng thời gian qua chúng tôi cũng cố gắng cư xử văn minh để cùng nuôi dạy con. Sau khi bữa tiệc nhỏ kết thúc, trời mưa rất to, tôi đợi mãi không tạnh mưa. Con trai cứ rủ bố ngủ lại nên tôi đồng ý và ngủ chung phòng với con. 

Dỗ con ngủ xong, tôi tình cờ nhìn thấy mấy bức tranh thằng bé vẽ được đặt trên chiếc bàn nhỏ. Bức tranh nào cũng vẽ ba người, gồm bố, mẹ và Bin (tên ở nhà của con tôi).

Mừng sinh nhật con trai tại nhà vợ cũ, tôi định ra về ngay trong đêm nhưng món đồ trong phòng thằng bé khiến tôi đổi ý - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Nhìn những bức tranh gia đình 3 người đầy đủ, lại nhớ đến nụ cười tươi rói và ánh mắt sáng ngời hạnh phúc của con trai khi thổi nến được ở bên cạnh cả bố lẫn mẹ, tôi thấy lòng chua xót và áy náy quá. 

Bố mẹ ly hôn, người thiệt thòi nhất là những đứa trẻ, còn người lớn thì nỗi đau cũng sẽ qua và rồi lại có cuộc sống mới. Hiện tại tôi và vợ cũ đều chưa có ai nhưng sau này chúng tôi sẽ tái hôn, sinh những đứa con khác. Chắc hẳn con trai tôi phải tủi thân và chạnh lòng lắm.

Trong khoảng thời gian ly hôn, ngẫm lại những mâu thuẫn trước đây giữa tôi và vợ cũ không phải là không thể hòa giải, chỉ cần mỗi người hạ cái tôi xuống một chút. Đêm đó ngủ cùng con trai, tôi thức trắng, mấy hôm sau về nhà cũng suy nghĩ không yên. Cuối cùng tôi đến gặp vợ cũ nói rõ suy nghĩ trong lòng mình. Cô ấy nghe xong gật đầu đồng ý quay lại.

Khi con trai biết bố mẹ sắp về sống chung một nhà, thằng bé vui mừng khôn xiết. Tôi nắm tay vợ cũ, hai người nhìn nhau, chẳng ai bảo ai đều tự nhận thấy quyết định này là đúng đắn.

Nghe tiếng chồng thở dốc trong điện thoại, tôi tức tốc đến nơi định vị, bí mật anh che giấu khiến tôi bàng hoàng

Nghe tiếng chồng thở dốc trong điện thoại, tôi tức tốc đến nơi định vị, bí mật anh che giấu khiến tôi bàng hoàng

Vợ chồng tôi đều là dân quê lên thành phố lập nghiệp, họ hàng hai bên đều mong chúng tôi thành công. Nhưng ngoài căn chung cư trả góp ra thì chúng tôi chưa có gì lớn lao trong tay. Tôi thường thở than trách chồng sống quá an phận, không phấn đấu được như bạn bè làm trưởng phòng, giám đốc. Vợ chồng cãi nhau thường xuyên vì chồng tôi luôn nói công việc của anh chưa có cơ hội, còn tôi thì cứ thúc chồng mau chóng làm giàu.

Xem thêm
Từ khóa:   Tâm sự gia đình tâm sự tình yêu tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Vừa trao quà cho vợ sau chuyến công tác, tôi chết lặng khi thấy em quỳ rạp xuống và nói ra sự thật

Vừa trao quà cho vợ sau chuyến công tác, tôi chết lặng khi thấy em quỳ rạp xuống và nói ra sự thật

Tâm sự 53 phút trước
Mẹ chồng ở nhà luôn tỏ ra yêu quý con dâu, nhưng trước họ hàng lại chì chiết không thương tiếc, chồng nói một câu khiến tôi sôi máu

Mẹ chồng ở nhà luôn tỏ ra yêu quý con dâu, nhưng trước họ hàng lại chì chiết không thương tiếc, chồng nói một câu khiến tôi sôi máu

Tâm sự 54 phút trước
Nuôi con riêng của chồng mất suốt 10 năm, khoảnh khắc nhân vật bí ẩn bước vào nhà khiến người vợ bàng hoàng

Nuôi con riêng của chồng mất suốt 10 năm, khoảnh khắc nhân vật bí ẩn bước vào nhà khiến người vợ bàng hoàng

Tâm sự 54 phút trước
Vợ bầu bí phát hiện chồng nhiều lần cưa cẩm gái lạ, cay đắng nhất là quyết định cô buộc phải đưa ra

Vợ bầu bí phát hiện chồng nhiều lần cưa cẩm gái lạ, cay đắng nhất là quyết định cô buộc phải đưa ra

Tâm sự 1 giờ 1 phút trước
Bố mẹ chồng không dám đến dự đầy tháng cháu nội, lý do được tiết lộ khiến cả gia đình bàng hoàng

Bố mẹ chồng không dám đến dự đầy tháng cháu nội, lý do được tiết lộ khiến cả gia đình bàng hoàng

Tâm sự 1 giờ 1 phút trước
Chồng liên tục gạ gẫm phụ nữ dù vợ đang bụng mang dạ chửa, lý do khiến cô chưa thể ly hôn gây xót xa

Chồng liên tục gạ gẫm phụ nữ dù vợ đang bụng mang dạ chửa, lý do khiến cô chưa thể ly hôn gây xót xa

Tâm sự 1 giờ 2 phút trước
Tức giận vì chồng vô trách nhiệm, tôi ôm con đòi về ngoại, nào ngờ bố chồng lại đứng ra giải quyết theo cách không ai ngờ

Tức giận vì chồng vô trách nhiệm, tôi ôm con đòi về ngoại, nào ngờ bố chồng lại đứng ra giải quyết theo cách không ai ngờ

Tâm sự 1 giờ 2 phút trước
Đi công tác về, tôi tặng vợ đôi khuyên tai, nào ngờ em bật khóc quỳ xuống thú nhận bí mật động trời

Đi công tác về, tôi tặng vợ đôi khuyên tai, nào ngờ em bật khóc quỳ xuống thú nhận bí mật động trời

Tâm sự 1 giờ 3 phút trước
Bắt quả tang chồng hết lần này đến lần khác tán tỉnh gái lạ, vợ đang mang bầu vẫn phải nuốt nước mắt chịu đựng

Bắt quả tang chồng hết lần này đến lần khác tán tỉnh gái lạ, vợ đang mang bầu vẫn phải nuốt nước mắt chịu đựng

Tâm sự 1 giờ 11 phút trước
Ngày đầy tháng con trai, tôi chờ mãi không thấy bố mẹ chồng, đến khi biết sự thật mới ngỡ ngàng

Ngày đầy tháng con trai, tôi chờ mãi không thấy bố mẹ chồng, đến khi biết sự thật mới ngỡ ngàng

Tâm sự 1 giờ 12 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 26/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Dậu đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt khó tránh

Tử vi thứ Hai 26/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Dậu đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt khó tránh

Giá vàng hôm nay, ngày 25/10/2026: Người mua lỗ hơn 8 triệu đồng sau một tuần

Giá vàng hôm nay, ngày 25/10/2026: Người mua lỗ hơn 8 triệu đồng sau một tuần

Đúng ngày mai, thứ Hai 26/10/2026, Thần Tài chiếu cố, quý nhân trợ mệnh, 3 con giáp ôm trọn tài lộc, tiền của đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'thuận buồm xuôi gió'

Đúng ngày mai, thứ Hai 26/10/2026, Thần Tài chiếu cố, quý nhân trợ mệnh, 3 con giáp ôm trọn tài lộc, tiền của đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'thuận buồm xuôi gió'

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ngày vui của con trai bỗng hóa khó xử khi bố mẹ chồng nhất quyết không đến, sự thật phía sau mới gây sốc

Ngày vui của con trai bỗng hóa khó xử khi bố mẹ chồng nhất quyết không đến, sự thật phía sau mới gây sốc

Chồng chẳng lo nổi cho vợ con vẫn mải ăn chơi, tôi nổi giận đòi về ngoại, bố chồng liền có hành động khiến ai cũng bất ngờ

Chồng chẳng lo nổi cho vợ con vẫn mải ăn chơi, tôi nổi giận đòi về ngoại, bố chồng liền có hành động khiến ai cũng bất ngờ

Cứ ngỡ chồng đang ở bên nhân tình, tôi lần theo vị trí điện thoại giữa đêm, sự thật phía sau khiến tôi sững sờ

Cứ ngỡ chồng đang ở bên nhân tình, tôi lần theo vị trí điện thoại giữa đêm, sự thật phía sau khiến tôi sững sờ

Chồng đi công tác về tặng vợ khuyên tai, phản ứng bất thường của cô khiến anh bàng hoàng trước sự thật phía sau

Chồng đi công tác về tặng vợ khuyên tai, phản ứng bất thường của cô khiến anh bàng hoàng trước sự thật phía sau

Trời mưa không thể về, tôi ngủ lại nhà vợ cũ rồi phát hiện điều bất ngờ khiến mình muốn hàn gắn cuộc hôn nhân

Trời mưa không thể về, tôi ngủ lại nhà vợ cũ rồi phát hiện điều bất ngờ khiến mình muốn hàn gắn cuộc hôn nhân

Chồng liên tục lén lút cưa cẩm phụ nữ khác khi vợ mang thai, người vợ đành chịu đựng vì chưa tìm được lối thoát

Chồng liên tục lén lút cưa cẩm phụ nữ khác khi vợ mang thai, người vợ đành chịu đựng vì chưa tìm được lối thoát