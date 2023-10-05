Mới làm vợ được 10 ngày, cô gái trẻ cay đắng nằm trên bàn đẻ để bác sĩ mổ lấy con ra và sự thật về người chồng điển trai, giàu có dần hé lộ

Yêu Hùng say đắm như vậy nên Vân chẳng tiếc gì, cứ thế cô cho bạn trai đời con gái của mình dù mới chỉ quen 3 tháng. Được lần một thì sẽ có lần hai, lần ba....cứ vậy Hùng đưa Vân vào nhà nghỉ thưởng xuyên, nhiều lúc Vân cảm thấy Hùng tìm đến với mình chỉ vì sex. Vậy nhưng được anh quan tâm thì Vân lại không nghi ngờ gì cả.Thả phanh một thời gian thì Vân biết mình có bầu, khỏi phải nói lúc đó Vân vui sướng như nào. Thế nhưng khi báo cho Hùng thì anh lại bắt cô phá thai.

Năm 20 tuổi Vân yêu Hùng, một người đàn ông hơn cô 15 tuổi, là giám đốc một doanh ghiệp ăn nên làm ra. Hùng chủ động theo đuổi Vân và với vẻ ngoài điển trai cộng với sức hấp dẫn thì cô gái non nớt như Vân không thể trụ vững. Vân yêu Hùng một cách mù quáng, tôn thờ anh và mọi điều Hùng nói làm Vân tin và ngưỡng mộ.

- Anh sẽ đưa em đi phá thai...bây giờ em nghĩ đi em còn trẻ còn cả tương lai phía trước. Đẻ con rồi em sẽ rất vất vả...mình tạm thời bỏ đứa con này. Rồi sau này mình vẫn có thai lại được mà.

Vân khờ dại nghe Hùng, đau đớn đi phá giọt máu ấy, sau khi phát thai Hùng cho Vân đi du lịch một tuần để cô khuây khỏa. Vậy nhưng 5 tháng sau thì Vân lại có bầu lần hai, cũng như lần trước Hùng muốn Vân bỏ cái thai. Nhưng kiên quyết sinh con bằng được, bị bạn gái dọa sẽ tự tử nếu bắt bỏ con nên Hùng gật đầu đồng ý nhưng cấm Vân tiết lộ cho mọi người biết.

- Em muốn có một đám cưới.

- Cưới ư? Em biết đó là điều không thể mà. Công việc của anh là chưa thể kết hôn lúc này được.

- Không cần đám cưới lớn đâu, chỉ cần làm vài mâm là được. Em không muốn bố mẹ suy nghĩ.

Đến khi Vân mang thai được 5 tháng, bụng lùm lùm rồi Hùng mới miễn cưỡng mua cho Vân chiếc nhẫn và mua giỏ hoa quả lớn tới nhà tôi xin cưới. Bố mẹ Vân thì mừng lắm vì nghĩ rằng mình có cậu con rể hoàn hảo. Mọi thứ đều tốt đẹp, ấy thế nhưng dù ngày cưới thì vẫn không có bố mẹ chồng đến dự mà thay vào đó Hùng lại thuê người đóng giả bố mẹ mình để qua mặt họ nhà gái. Vân có hỏi thì Hùng lại bảo anh cãi nhau với bố mẹ nên không muốn bố mẹ liên quan đến cuộc sống của mình nữa. Thấy Hùng khóc lóc kể lể thì Vân lại mủi lòng thương chồng mình hơn.

Ngày cưới dù mặc váy bụng bầu to nhưng Vân vẫn cảm thấy hạnh phúc tột cùng, bạn bè ai cũng ngưỡng mộ Vân khi lấy ông chồng thành đạt. Cưới về Hùng thuê ô sin làm hết mọi việc, Vân chỉ việc ăn và ngủ lo dưỡng thai mà thôi. Cưới về được mấy ngày thì Vân giục Hùng đi đăng ký kết hôn vì trước thấy Hùng viện cớ là giấy tờ anh đang có chút sai sót nên chua đăng ký hết hôn được. Vân có giục thì Hùng lại cười.

- Dạo này anh bận quá nên quên. Mà vội gì đăng ký hả em, đợi em sinh con rồi đăng ký một thể cũng được. Em ngoan ngoãn ở nhà dưỡng thai đi.

- Được rồi, nhưng anh nhớ là phải đăng ký kết hôn đấy. Phải nghĩ cho con mình chứ.

- Rồi, anh nhớ rồi.

Hạnh phúc trong cuộc hôn nhân của mình là thế. Nào ngờ cái ngày khủng khiếp đó xảy ra, khi đó Vân vừa đi ra ngoài thì bỗng có đám người lao đến túm tóc cô rồi đánh chửi.

Ảnh minh họa: Internet

- Á...à....con quỷ cướp chồng người khác đây rồi.

- Chị là ai? Tôi đâu có biết chị mà nói tôi giật chồng...chị nhầm rồi.

- Mày không biết tao là ai hả? Tao là vợ lão Hùng đây...Mày có biết mày mang tội lớn không? Tao thì ở nhà mòn mỏi chờ chồng còn mày ở đây thì vui thú với nó. Nhà nó mua cho mày có tiền của tao trong đó đấy!

- Không thể nào, anh Hùng có vợ rồi ư?

- Mày cặp kè với chồng tao còn ăn nằm với nó đến bụng to mà không biết lão ta có vợ hả? Có phải lão ta không dám đưa mày đi đăng ký đúng không? Tao thách lão ta cũng không dám...trên giấy tờ tao và lão Hùng còn là quan hệ vợ chồng đấy. Mày nhìn cũng có học thức mà sao ngu thế hả em.

Thế rồi cô vợ thật của Hùng một tay đánh chân đạp túi bụi vào Vân Trong cơn đau đớn, Vân chỉ biết ôm chặt lấy bụng mình để bảo vệ con. Vân ngất lịm đi lúc nào không biết.

Khi tỉnh dậy, Vân thấy mình đang nằm trong viện, bụng trống trơn. Vân thảng thốt gào thét, bác sỹ nhìn Vân ái ngại, thông báo cô đã xảy thai và họ phải mổ lấy đứa con ra khỏi bụng cô. Vân như muốn chết đi khi bị Hùng lừa trắng trợn như vậy, chỉ mới 10 ngày được làm vợ mà cô đã mất đi đứa con của mình...và cũng mất luôn chồng...còn mang tiếng giật chồng người khác...Tuổi thanh xuân của Vân mất đi...đến bao giờ cô mới có thể ổn lại như trước...Thế mới nói đã là con gái thì nên biết giữ mình, tìm một người yêu thương mình thật sự chứ không phải thấy giàu là ham hố rồi đánh mất tất cả..