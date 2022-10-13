Môi chạm môi... thăng hoa, nàng đúng là tình yêu đích thực của tôi: Cho anh cơ hội được quan tâm, chăm sóc em nha!

Tôi cố lao đầu vào tận hưởng ngày nghỉ, mà không hề hay biết Chị của ngày hôm đó thế nào. Tới chiều, khi đang mải mê combat với lũ bạn, tôi bất ngờ thấy một hình bóng trước mặt tôi, với vẻ mặt tức giận.

Tôi cứ tưởng sau một đêm như vậy là không còn nhớ gì về Chị - người đã thể hiện tình cảm với tôi. Mặc dù tôi cũng rất thích Chị. Nhưng không tôi đã lầm, cả ngày hôm đó tôi cứ tương tư Chị mãi, không biết phải làm sao để thoát ra được.

- Sao chị tới mà không gọi em?

Tôi cũng bất giác ngước mặt lên, thì ra đó là Chị. Nhìn thấy tôi đang vui vẻ chơi game, Chị quay người một mạch rời đi thật nhanh. Tôi có nghe thấy tiếng nức, vội đuổi theo Chị xuống cầu thang. Cuối cùng cũng đuổi được chị, tôi hổn hển hỏi:

Chị vừa khóc vừa trả lời:

- Gọi trước thì làm sao thấy được cảnh này?

Tôi đứng đờ người ra, không biết phải giải thích làm sao. Chị lau nước mắt nói tiếp:

- Em có biết từ đêm qua tới giờ Chị đợi tin nhắn em mãi không? Cả đêm qua Chị không ngủ được, khách hẹn gặp đi coi nhà Chị cũng không đi, phải nhờ người khác dẫn hộ. Cả ngày hôm nay Chị ăn không nổi một hạt cơm, mắt cứ chăm chú vào điện thoại để chờ tin nhắn của em thôi đó, em có biết không? Vậy mà em ở đây, vui vẻ ngồi chơi game cùng đám bạn.

Chị cho Anh cơ hội được quan tâm, chăm sóc, ở bên Chị nhá! Ảnh minh họa: Internet

Họng tôi tự nhiên cứng lại, miệng không thốt ra nổi một từ nào. Tôi chợt nhận ra mình rất tệ, rất rất tệ. Chị đã làm như vậy rồi mà tôi vẫn không hiểu, vẫn ham chơi cùng đám bạn mà quên mất có người đang đợi mình.

Chị quay người rời đi, tôi cũng đuổi theo Chị ra tới cổng, tôi nắm tay Chị, về phía tôi. Ôm Chị vào lòng tôi nói:

Em… xin lỗi đáng ra em không nên như vậy. Em… thật sự không biết phải nói thế nào?

Chị vùng vằng không muốn tôi ôm. Nhưng tôi vẫn giữ chặt Chị trong lòng không muốn tuột mất Chị tôi nói tiếp:

- Em thích Chị.

Lúc này Chị mới bình tĩnh lại, nhưng vẫn còn giận Chị nói nhỏ trong tiếng nức:

- Không phải như vậy là dỗ được đâu nha, không dễ dàng vậy đâu nha nha nha!

Lúc này người tôi mới nhẹ nhàng hẳn ra, như tháo bỏ được tảng đá trong lòng. Miệng tôi hé nở nụ cười vui sướng:

- Anh yêu Chị. Chị cho Anh cơ hội được quan tâm, chăm sóc, ở bên Chị nhá!

Dường như đúng với ý nguyện của Chị. Chị bật cười với những giọt nước mắt đang rơi Chị nói:

- Người ta không cho thì sao?

Không hiểu những ý tưởng táo bạo, mạnh dạn hiện ra trong đầu tôi, tôi trả lời:

- Không cho thì Anh bắt cóc em về nuôi luôn!

Cả hai phì cười, Chị đánh vào lưng tôi:

- Có nuôi nổi không mà bắt.

- Nuôi được. Tôi dứt khoát trả lời ngay.

Rồi từ từ tôi buông chị ra. Lần này tôi chủ động hơn, tôi kéo nhẹ người Chị lại, hôn lên môi, hai đôi môi phối hợp ăn ý cùng nhau. Thế giới xung quanh tôi dường như hóa hư không. Mãi đến khi Chú bán hột vịt lộn đi qua, chúng tôi ngại quá mới dừng lại. Khuôn mặt cả hai đỏ ửng lên.

Để phá vỡ bầu không khí này tôi đưa tay lên khẽ lau những giọt nước mắt đang còn đọng trên khuôn mặt xinh đẹp của Chị. Tôi nói:

Em khóc như vậy xấu lắm biết không? Lần sau không được khóc nữa nha. Anh sẽ cố gắng để nụ cười của em lấp hết vào chỗ của những giọt nước mắt đó

Chị phì cười, nụ cười Chị như tỏa nắng, làm tim tôi càng thêm loạn nhịp. Chị nũng nịu nói:

- Anh nói sớm thì làm gì có chuyện như ngày hôm nay, làm người ta cả đêm không ngủ được. Lo đền đi.

Tôi vội vàng xin lỗi:

- Thôi anh xin lỗi mà, anh không dám dám như vậy nữa. Giờ em muốn anh đền như thế nào?

Chị suy nghĩ một thoáng, Chị đáp:

- Giờ em đói rồi, anh đưa em đi ăn miến gà nha. Em biết có quán ngon lắm.

- Được rồi, Công Chúa của tôi thích là được. Giờ để anh đưa em về rồi anh chở em đi ăn nhá?

- Ok luôn.

Và thế chúng tôi bắt đầu hẹn hò cùng nhau, tìm hiểu nhau. Tình yêu tôi dành cho Chị là tình yêu mà người ta hay gọi là “tình yêu học sinh”, tình yêu trong sáng nhất. Vì Chị là tình đầu của tôi, là người đầu tiên tôi hẹn hò, nên chỉ quanh quẩn qua cái nắm tay, cái ôm, Plus thêm những nụ hôn thắm thiết, không vượt quá giới hạn.

Chúng tôi đi làm cùng nhau, nhưng trong công việc Chị vẫn phê bình những lúc tôi phạm sai lầm, cũng không quên khen tôi những lúc tôi làm tốt công việc. Tan làm chúng tôi vẫn trò chuyện vui vẻ, yêu thương nhau.

Nhưng tránh làm sao được những lời bàn tán từ mọi người, những thành phần ghen tỵ với tôi. Có lần tôi nghe thoáng qua, người ta nói: “Tôi được Chị bao nuôi”. Mặt tôi sưng lên, lòng tôi căm phẫn, tôi đã không chịu được bay vào thua đủ cùng họ.

Tôi bị sếp tổng kỷ luật, còn họ thì không. Khiến tôi càng thêm uất ức, tôi hậm hực ra về. Nghe tin tôi đánh nhau, Chị cũng vội vàng gọi điện cho tôi:

- Anh đang ở đâu vậy?

- Anh về phòng rồi. Tôi vui vẻ trả lời.

Thế là 5 phút sau Chị đã đứng trước mặt tôi cùng với bịch bông băng thuốc đỏ, một ít bánh tráng trộn, cùng ly nước cam. Chị một chút vội vã, lo lắng chị hỏi:

- Anh có sao không?

Tự nhiên trên môi tôi nở một nụ cười ấm áp, thỏa mãn tôi giả vờ trả lời:

- Á đau quá, đau quá. Sao tự nhiên nó lại tái phát thế này nhỉ?

Chị vội vàng ngồi xuống lo lắng cho tôi Chị hỏi tiếp:

- Anh đau ở đâu.

Tôi cầm lấy tay Chị đưa lên ngực trái của tôi. Tôi nói:

- Anh đau ở đây này.

Chị mỉm cười nhìn tôi, hai cặp mắt chạm nhau, tôi như không thể cưỡng lại. Từ từ đầu tôi đưa sát lại đầu chị, hai mũi chạm nhau, đánh qua đánh lại. Tiếp theo môi tôi chạm môi Chị, Chị cũng sẵn sàng phối hợp ăn ý với tôi.

Những nỗi đau như tan biến, tôi không còn cảm thấy đau đớn nữa. Người ta nói “Hôn” là liều thuốc thần kỳ của tình yêu quả không sai. Lúc đó tôi cảm thấy hạnh phúc vô cùng, vì luôn có người ở bên cạnh quanh tâm và chia sẻ mọi chuyện cùng tôi.

Nguồn: Chánh Võ