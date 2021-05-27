Mẹ chồng lên chăm ở cữ, nàng dâu vứt cho cái giường xếp và cách xử lý của anh chồng xứng đáng điểm 10

Tâm sự 27/05/2021 09:03

Đến giờ thì tôi đã hiểu, những người chồng mệt mỏi thế nào khi vợ và mẹ của họ có mâu thuẫn. Chuyện mẹ chồng nàng dâu là vấn đề muôn thuở, bản thân tôi bây giờ mới có thể trải nghiệm. Tôi mới kết hôn được gần một năm, vợ chồng tôi vừa đón đứa con đầu lòng cách đây nửa tháng.

Đến giờ thì tôi đã hiểu, những người chồng mệt mỏi thế nào khi vợ và mẹ của họ có mâu thuẫn. Chuyện mẹ chồng nàng dâu là vấn đề muôn thuở, bản thân tôi bây giờ mới có thể trải nghiệm. Tôi mới kết hôn được gần một năm, vợ chồng tôi vừa đón đứa con đầu lòng cách đây nửa tháng.

Từ nhỏ đến lớn, vợ tôi đã được bố mẹ nuông chiều. Vì thế sau khi kết hôn, cô ấy nhất quyết không chịu sống chung với mẹ chồng. Trong khi mẹ tôi hiền lành, cả đời chẳng bao giờ nói nặng với ai nửa câu.

Vậy mà đối với con dâu, mẹ tôi rón rén từng chút một. Hồi vợ tôi mang bầu, hễ thèm thứ gì là gọi về cho mẹ, ngày hôm sau, mẹ tôi sẽ gửi xe ra ngay. Tôi nhớ có lần vợ bị động thai, mẹ tôi lên chăm con dâu nửa tháng mới về.

Mẹ chồng lên chăm ở cữ, nàng dâu vứt cho cái giường xếp và cách xử lý của anh chồng xứng đáng điểm 10 - Ảnh 1
Cô ấy than thở chuyện chăm con bận rộn, rồi bắt tôi phải về quê đón mẹ. Ảnh minh họa: Internet

Như người khác thì vợ tôi phải biết trân trọng mẹ, đằng này, cô ấy liên tục đòi hỏi và cáu kỉnh mỗi khi mẹ làm gì trái ý. Đợt này sinh con, ỷ mình mệt mỏi nên vợ tôi càng quá đáng. Mỗi lần tôi phân tích, cô ấy lại đòi ly hôn. 

Bình thường tôi ngủ ngoài ghế sofa, mẹ và vợ ngủ một phòng để tiện chăm con (nhà tôi chỉ có một phòng). Hôm ấy khi tôi đang ngủ thì thấy vợ lớn tiếng bỏ giường xếp xuống và nói mẹ ngủ bên ngoài. Biết có chuyện, tôi lấy điện thoại ra quay rồi vào phòng hỏi vợ tại sao, cô ấy liền bảo do mẹ ngủ ngáy, cô ấy không chịu được nên đẩy bà ra ngoài.

Chuyện đến nước ấy, tôi quyết định không nhường nhịn nữa, ngay ngày hôm sau, tôi chở mẹ ra bến xe về quê. Trước đó, tôi cũng nói với vợ rằng không đồng ý để cô ấy tiếp tục xem thường mẹ chồng nữa. Đồng thời, tôi đã gửi cho mẹ vợ, bà cũng có con dâu nên không thể trách việc mà tôi làm. Về phần vợ, chỉ vài hôm sau khi mẹ về quê, vợ tôi đã cảm thấy không chịu được. Cô ấy than thở chuyện chăm con bận rộn, rồi bắt tôi phải về quê đón mẹ. Có điều tôi vẫn còn băn khoăn lắm, bây giờ về quê đón mẹ, liệu vợ tôi có tiếp tục hạch sách mẹ chồng không?

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