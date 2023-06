Không muốn chồng ra ngoài tìm của ngon vật lạ, chị em đừng nên bỏ qua 3 bí kíp tuyệt đỉnh 'phòng the'

Cứ áp dụng những bí kíp này vào 'cuộc yêu', đảm bảo các anh sẽ chẳng bao giờ nghĩ đến việc 'chán cơm thèm phở'.

Linh hoạt trong kiểu hôn

Điều quan trọng không thể thiếu trong chuyện phòng the chính là nụ hôn dưới nhiều hình thức khác nhau. Các nàng cần thể hiện nhiều kiểu hôn để làm cho chàng đê mê, say đắm. Thay đổi các kiểu hôn một cách linh hoạt chính là chiêu trò các nàng cần thường xuyên áp dụng để có chuyện phòng the viên mãn hơn.

Ảnh minh họa: Internet

Thể hiện bản thân và nhu cầu trong chuyện ấy

Đàn ông luôn yêu vẻ tự tin của người phụ nữ, do đó bạn đừng nên tự ti về hình thể mình nếu chưa thật sự nóng bỏng. Hãy tự tin là chính bạn, lúc ấy bạn sẽ luôn quyến rũ trong mắt chồng mình. Đàn ông cũng thích phụ nữ thể hiện ham muốn của mình, hãy mạnh dạn bày tỏ với anh ấy khi bạn có nhu cầu. Chắc chắn chồng của bạn sẽ không thể từ chối lời mời ngọt ngào này, ngược lại chàng còn cảm thấy thích thú hơn.

Ảnh minh họa: Internet

Sử dụng đến vòng 3 tuyệt vời

Vòng 3 của phụ nữ cũng là một điểm khiến phái mạnh mê mẩn. Vì vậy, hãy sử dụng vòng ba một cách triệt để hơn trong lúc ái ân. Bạn hãy thể hiện động tác lắc hông, lắc vòng 3 để trở nên nóng bỏng và gợi tình hơn trong mắt chàng. Ngoài ra, uốn cong phần eo, hông cũng giúp tăng mức độ khoái cảm và cảm xúc cho cả 2 bạn.

Ảnh minh họa: Internet

