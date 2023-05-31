Chị gái qua đời tròn năm, một lần mẹ tôi lên thăm cháu, chứng kiến cảnh tượng trong phòng mà bà đau đớn, giận dữ tột cùng

Tâm sự 31/05/2023 18:43

Hôm vừa rồi mẹ tôi chuẩn bị rất nhiều quà quê để lên thành phố thăm con rể với hai cháu ngoại. Tôi có việc bận nên không đi cùng mẹ được. Mẹ tôi đi từ sáng sớm, đến gần trưa bà đột ngột gọi điện cho tôi nghẹn ngào khóc.

Cách đây tròn một năm, chị gái tôi bất hạnh qua đời vì một tai nạn thương tâm. Khi đó chị 37 tuổi, chị và anh rể đã có với nhau hai đứa con. Không từ ngữ nào có thể diễn tả được nỗi đau xót và thương tiếc của gia đình tôi trước bi kịch ấy.

Đã một năm qua đi, anh rể một mình đi làm và chăm sóc hai đứa con. Cũng may anh là người chăm chỉ, hiền lành, có trách nhiệm, yêu thương con cái. Hễ có thời gian là bố mẹ tôi lại lên thăm các cháu.

Hôm vừa rồi mẹ tôi chuẩn bị rất nhiều quà quê để lên thành phố thăm con rể với hai cháu ngoại. Tôi có việc bận nên không đi cùng mẹ được. Mẹ tôi đi từ sáng sớm, đến gần trưa bà đột ngột gọi điện cho tôi nghẹn ngào khóc.

Chị gái qua đời tròn năm, một lần mẹ tôi lên thăm cháu, chứng kiến cảnh tượng trong phòng mà bà đau đớn, giận dữ tột cùng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Bà kể lên nhà chị gái, bà đã chứng kiến một cảnh tượng vô cùng đáng giận. Hai cháu tôi và một đứa trẻ lạ đang chơi ngoài phòng khách. Trong phòng riêng, anh rể với một người phụ nữ lạ mặt thủ thỉ chuyện trò rất tình cảm. Nhìn là biết mối quan hệ của họ không bình thường. Thật không ngờ anh rể đã có bạn gái mới!

Mẹ tôi quá sốc và phẫn nộ nên chỉ thẳng mặt đuổi người phụ nữ kia đi. Anh rể lập tức đứng ra bênh vực, trách mẹ tôi quá đáng. Bà càng nghĩ càng thương con gái, vừa khóc vừa mắng con rể té tát.

Anh rể thì bảo anh còn trẻ cũng cần có cuộc sống riêng, hai cháu tôi lại cần bàn tay một người phụ nữ chăm sóc. Người kia cũng từng ly hôn, đang nuôi một đứa con và họ xác định nghiêm túc với nhau. Tuy nhiên họ sẽ chờ 2 năm nữa là tròn 3 năm chị tôi qua đời mới làm đám cưới.

Anh rể làm gì, gia đình tôi không thể cản được. Tuy nhiên có một chuyện là căn nhà ấy bố mẹ tôi bán đất rồi mua cho chị gái, không hề tính toán để anh ta cùng đứng tên. Bây giờ anh cư xử như vậy, nhà tôi có nên đòi lại nhà? Nếu không thì lẽ nào chúng tôi mua nhà cho anh ta với vợ mới sống ư?

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Tôi từng ly hôn, có với chồng cũ 2 đứa con chung. Sau khi ly hôn, tôi và chồng mỗi người nuôi một con. Chồng tôi nuôi con trai 6 tuổi, còn tôi nuôi con gái 9 tuổi.

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