Không những có người chồng tốt, tôi còn may mắn có bố mẹ chồng tâm lý. Biết tôi thiếu thốn tình cảm của bố mẹ nên ngay từ khi về làm dâu, họ đã coi tôi như con gái. Dù bố mẹ chồng ở quê còn vợ chồng tôi ở trọ trên phố nhưng họ luôn quan tâm, động viên các con cố gắng phấn đấu và yêu thương nhau.

Do mồ côi bố mẹ, từ tấm bé tôi sống với bà nội. Vì thế lúc nào tôi cũng khát khao một mái ấm gia đình trọn vẹn và luôn coi trọng tình cảm hơn bất cứ thứ gì trên đời. Chẳng thế mà khi gặp và yêu anh, bao tình cảm tốt đẹp tôi đều dành hết cho chồng. Bù lại, tôi cũng được anh yêu thương chiều chuộng nhất mực.

“Con cái âu cũng là cái duyên. Trời thương thì cuối cùng sẽ cho thôi, không phải sốt ruột và áp lực. Có con thì tốt, không có cũng chẳng sao”.

Tuy cả đời chưa bao giờ đi ra khỏi lũy tre làng nhưng bố mẹ chồng có tư tưởng rất thoáng. Thấy con dâu bị rối loạn nội tiết tố, khó có thai nhưng họ chẳng bao giờ buông lời trách cứ mà dặn dò:

Ảnh minh họa: Internet

Dù ở quê chỉ làm ruộng, không có nhiều tiền nhưng cứ tích cóp được vài triệu là bố mẹ chồng lại cho con dâu, bảo đi khám và mua thuốc thang điều trị nột tiết tố.

“Đừng ngại, cứ cầm lấy, mai này có thì vợ chồng trả bố mẹ, không có thì bố mẹ cho”.

Những tình cảm của bố mẹ chồng dành cho khiến nhiều khi tôi chỉ biết ôm ông bà mà khóc tu tu.

Nhưng cái hạnh phúc ấy tưởng như trọn vẹn và vĩnh cửu lại chẳng duy trì được bao lâu. Sau kết hôn, vợ chồng lại khó có con tự nhiên nên tình cảm của chồng dành cho tôi cứ nhạt dần. 4 năm sau cưới, tôi biết anh còn có người phụ nữ khác bên ngoài nhưng cứ giả vờ như không biết. Bởi tôi luôn mong đó chỉ là phút vui chơi qua đường, rồi anh sẽ quay về. Nhưng tôi đã lầm khi anh càng ngày càng lún sâu hơn, thậm chí muốn ly hôn vợ để đến với bồ trẻ đẹp.

Ảnh minh họa: Internet

Ngày anh chìa đơn ly hôn tôi cũng là ngày tôi đau đớn và muốn gục ngã. Sau đó tôi phát hiện ra mình đã mang bầu mà không biết. Tôi vui mừng báo cho chồng cũ, anh chẳng phản ứng gì còn lạnh lùng: “Bỏ đi, nếu không bỏ thì tự đẻ, tự nuôi” và dọn vali quần áo đến ở với bồ.

Đau đớn tràn trề nhưng ngay cả khi vợ chồng sau ly hôn, tôi vẫn không dám cho bố mẹ anh biết chuyện. Chồng cũ cũng van xin tôi tạm thời trong khoảng 1 năm đừng tiết lộ cho ông bà biết 2 đứa đã ly dị vì sợ ông bà sẽ không chịu nổi cú sốc này.

Những tháng ngày sau đó, tôi cứ một mình ở phòng trọ vừa đi làm vừa bầu bí. Thi thoảng 2 vợ chồng về nhà trước mặt bố mẹ vẫn đóng kịch, tỏ ra như bình thường nên ông bà cứ tưởng chúng tôi vẫn sống chung.

Gần đến ngày sinh, mẹ chồng còn đòi lên thành phố để đưa tôi nhập viện và chăm sau sinh. Thế nhưng tôi và anh đều ra sức bảo không cần. Tôi còn bịa ra chuyện 2 mợ bên ngoại nhận chăm sóc đến hết tháng cữ nên không cần bà nội. Sau đầy tháng, tôi sẽ đưa con về quê ở cữ nhà nội, lúc đó bà tha hồ chăm sóc 2 mẹ con.

Lời nói dối của tôi được bố mẹ chồng tin là thật dù sốt ruột con dâu ở cữ nhưng ông bà không đòi lên chăm nữa. Sau sinh, phần vì muốn giữ đúng lời hứa với họ, phần vì nghĩ sẽ đưa con về chơi với ông bà 1 lần cuối cùng trước khi thông báo cho họ biết chuyện 2 đứa nên tôi một mình bế con về nhà ông bà nội.

Biết con dâu đưa cháu về quê, ông bà lập tức nhờ anh họ chạy taxi đi 150km đón. Ngày về nhà là lúc trời sắp trưa, ông bà đang lui cui dưới bếp nấu nướng chờ con dâu và cháu nội. Vừa nhìn thấy tôi đi đến cổng ngõ, bố mẹ anh đã cuống quýt xỏ cả dép trái ra đón và giục bế cháu vào nhà cho đỡ nắng.

Vào đến nhà bố mẹ chồng cứ ôm con dâu và cháu khóc. Họ còn bảo qua 1 người quen trong họ sống ở thành phố nên vừa biết chuyện vợ chồng tôi ly hôn. Họ đã gọi cho chồng cũ của tôi hỏi và cũng được anh thành thực thú nhận.

Dù các con dang dở như vậy nhưng ông bà vẫn không trách móc 1 lời, còn vỗ về con dâu:

“Từ giờ 2 mẹ con con cứ ở đây với ông bà mặc kệ thằng bạc tình kia, bố mẹ không có đứa con tệ bạc như thế. Về đây sống rồi đi làm, có rau ăn rau có cháo ăn cháo. Mai này con lớn muốn đi bước nữa thì bố mẹ lấy chồng cho”.

Bố chồng thì nói vậy còn mẹ chồng cuống quýt bế bé rồi hỏi con dâu tháng đầu sau sinh có gặp vấn đề gì không. Nghe bố mẹ chồng nói mà tôi cay mắt. Đời này đúng là tôi tu ngàn kiếp mới được làm con dâu họ. Thật sự ly hôn chồng mà tôi vẫn thấy hạnh phúc quá.

Tôi cũng không gặp vấn đề gì sau sinh cả ngoài có hơi ít sữa cho con ti. Nhưng về quê ở cữ, bà nội cháu đã có nhiều mẹo giúp cải thiện tình hình nhiều rồi.

Cách kích sữa cho mẹ bị ít sữa, mất sữa

Sự tiết sữa của mẹ chịu ảnh hưởng bởi 2 hormone chính là Prolacin và Oxytocin. Khi người mẹ bị stress, căng thẳng kéo dài thì 2 loại hormone này giảm xuống, khiến sữa mẹ ít dần đi. Tình trạng này kéo dài có thể gây mất sữa.

Ngoài ra, sau sinh nếu mẹ không được cung cấp dinh dưỡng đầy đủ sẽ khiến mẹ suy nhược dần, lâu phục hồi sức khỏe. Từ đó lượng sữa tiết ra cũng sẽ giảm dần.

Khi bị ít sữa cho con bú, mẹ có thể thử áp dụng 1 số cách sau đây:

- Kích sữa bằng lá mít

Đây là mẹo kích sữa được dân gian truyền lại. Mẹ chuẩn bị 7 lá mít nếu là bé trai và 9 lá nếu là bé gái. Rửa thật sạch, để ráo nước, đun với 2 lít nước cho tới khi nước còn khoảng 1,5 lít.

Chia nước lá mít thành 2 phần: Phần 1 dùng khăn sữa khúng vào, vắt nước rồi lau đầu ti. Sau đó dùng lược nhúng vào nước lá mít, trải đều lên bầu ngực. Phần 2 mẹ uống sau vài giờ.

Theo kinh nghiệm dân gian cách này sẽ giúp sữa về nhanh chóng nhưng chị em cũng cần lưu ý vấn đề dị ứng hoặc tiêu hóa có thể xảy ra nên cần thận trọng khi sử dụng.

- Chườm ngực bằng xôi nếp

Xôi nếp mẹ nấu chín rồi gói vào lớp khăn dày chườm xung quanh bầu ngực. Vừa chườm vừa massage nhẹ nhàng sẽ giúp kích sữa về nhiều hơn. Đây cũng là cách kích sữa dễ làm và phù hợp với nhiều mẹ.

- Lá tía tô

Lá tía tô kết hợp với ngọn lá dừa là mẹo dân gian trị mất sữa được nhiều mẹ áp dụng. Mẹ lấy một nắm lá tía tô cùng với ngọn cây dừa nước, rửa thật sạch và nghiền nát.

Cho hỗn hợp trên vào một chiếc khăn mỏng sau đó chườm lên ngực. Thực hiện mỗi ngày khoảng 1 – 2 tiếng sau vài hôm sẽ thấy sữa về.

- Sử dụng máy vắt sữa

Sử dụng máy vắt sữa là một trong những cách kích sữa cho mẹ bị ít sữa, mất sữa. Tuy nhiên mẹ cần thực hiện theo cữ để đảm bảo kích sữa về được nhiều nhất.

Các mẹ phải hút ít nhất 8 lần/ngày cứ 2–3 giờ/lần và đúng giờ không được bỏ cữ nào. Kích sữa bằng máy hút sữa đòi hỏi các mẹ phải thật kiên trì, nhất là trong những ngày đầu. Thời gian đầu, sữa mẹ có thể về ít nhưng nếu vắt thường xuyên và đúng cữ thì lượng sữa sẽ tăng dần lên.

- Massage ngực kích thích sữa về

Thực hiện massage sẽ khiến ống dẫn sữa giãn nở, giúp sữa chảy nhanh và nhiều hơn, kích thích tuyến sữa sản xuất lượng sữa nhiều hơn.

Massage bầu ngực không chỉ giúp kích sữa cho mẹ bị ít sữa, mất sữa mà còn góp phần ngăn ngừa ung thư vú, hỗ trợ các vấn đề liên quan như tắc tia sữa, u vú, áp xe vú. Cách thực hiện rất đơn giản, mẹ nhúng khăn mặt vào nước ấm khoảng 2p rồi đặt khăn lên bầu ngực và tiến hành massage nhẹ nhàng theo chiều kim đồng hồ.

- Giữ tinh thần luôn thoải mái, nghỉ ngơi điều độ

Sự căng thẳng, mệt mỏi về mặt thể chất sẽ khiến tuyến yên hoạt động tiết prolactin (hormone điều hòa tiết sữa) kém hiệu quả, gây ra tình trạng mất sữa, ít sữa.