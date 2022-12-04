Gần đây, trang cộng đồng trực tuyến đã đăng tải câu chuyện về việc một anh chàng bị hàng xóm tố cáo là quấy rối tình dục khi tập thể dục khỏa thân tại nhà. Câu chuyện này đã gây xôn xao cộng đồng mạng.

Như mọi khi, anh A đã khoả thân để tập thể dục, vì khi ở nhà anh có thói quen tập thể dục mà không mặc quần áo và anh thường đổ mồ hôi rất nhiều khi tập thể dục. Đúng lúc đó, tiếng hét của một người phụ nữ từ đâu đó vang lên, anh A vội vàng nhìn ra ngoài cửa sổ và chạm mắt với một người phụ nữ ở đối diện tòa nhà của anh.

Theo lời kể là vào hôm được nghỉ của anh A, vợ anh đã đưa các con về ngoài cho nên ở nhà chỉ còn lại một mình anh. Anh A buồn chán do không thể ra ngoài vì ngoài trời rất nóng, nên anh đã quyết định tập thể dục rèn luyện cơ bắp bằng các dụng cụ tại nhà.

Ảnh minh họa: Internet

Người phụ nữ này thậm chí đã tố cáo anh A với cảnh sát vì hành vi quấy rối tình dục. Anh A đã bị một viên cảnh sát cảnh cáo là phải chú ý khi ở nhà. Anh A kể rằng: "Tôi thậm chí còn không biết rằng cửa sổ đã bị mở khoảng một gang tay" và anh nói tiếp: "Cô ta không cần nhìn là được rồi mà... Tôi cảm thấy oan ức khi bị tố cáo như vậy."

Tiếp đó, anh A nói thêm: "Tôi biết là không được, nhưng tôi có thể tố cáo ngược lại cô ta vì đã theo dõi nhà người khác không?"

Cư dân mạng sau khi đọc câu chuyện của anh A đã để lại những bình luận là: “Nhà của cô ta đó hả?”, “Ở nhà mình mà thậm chí còn không được cởi quần áo luôn hả?”, “Nếu tôi đang tập thể dục ở nhà và bị tốc cáo giống bạn thì tôi cũng sẽ cảm thấy bất công".

Ảnh minh họa: Internet

Mặt khác, quấy rối tình dục là hành vi làm cho đối phương cảm thấy bị sỉ nhục và xấu hổ về tình dục bằng lời nói hoặc hành động tình dục mà đối phương không mong muốn.

Thêm nữa, quấy rối có thể là bằng lời nói (như bình luận về một người nào đó), nhưng cũng có thể không cần phải trực tiếp nói ra. Những kẻ quấy rối tình dục còn có thể sử dụng công nghệ để quấy rối người khác (như gửi tin nhắn bằng văn bản, hình ảnh hoặc video có nội dung không phù hợp). Đôi khi quấy rối tình dục có thể trở thành quấy rối về thể xác khi một ai đó cố gắng cưỡng hôn hay chạm vào người khác.

Do đó, khả năng bị quấy rối tình dục chỉ vì tập thể dục khỏa thân tại nhà là rất thấp.

Theo Insight