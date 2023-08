Khen thầm giúp việc siêng vệ sinh giường ngủ, đến lúc về nhà đột ngột lấy tài liệu, cảnh tượng kinh khủng bày ra trước mắt khiến tôi nổi điên

Một ngày nọ, chồng dẫn về 1 cô bé có tên là My và muốn tôi nhận làm giúp việc. Anh giới thiệu đó là họ hàng xa của anh ở quê. My mới chỉ 18-19 tuổi, học hết cấp 3 là đi làm công nhân. Tuy nhiên vì sức khỏe yếu nên cô ấy chẳng trụ được lâu. Bố mẹ My mới có lời nhờ vả Khánh xin việc hộ. Gia cảnh nhà đó cũng khó khăn...

Tôi nghe thế thì mủi lòng thương nên đã đồng ý với Khánh. Công việc ở nhà tôi chẳng có gì nặng nhọc. Cô ấy chỉ việc nấu bữa tối, đón con tôi đi học về. Cuối tuần thì dọn dẹp nhà cửa là xong.