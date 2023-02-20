Khen thầm giúp việc siêng vệ sinh giường ngủ, đến lúc về nhà đột ngột lấy tài liệu, cảnh tượng kinh khủng bày ra trước mắt khiến tôi nổi điên

Sau đám cưới, tôi nói với bố cân nhắc thăng chức cho Khánh. Thế là từ đó, sự nghiệp của anh đi lên như diều gặp gió. Chưa hết, về làm dâu nhà Khánh, tôi còn dùng tiền của mình lo cho cả nhà anh ấy. Từ việc xây nhà mới cho bố mẹ chồng, đến việc gửi tiền hàng tháng để phụng dưỡng họ rồi cho 2 em của Khánh học đại học,... tất tật đều 1 tay tôi lo liệu.

Khánh là nhân viên của bố tôi. Tôi nhìn trúng anh trong 1 lần liên hoan cuối năm. Anh là người hoạt bát, có ngoại hình, có tài ăn nói. Chẳng bao lâu khi tôi chủ động tiếp cận, thì tôi và Khánh chính thức nên duyên vợ chồng.

Tôi nghe thế thì mủi lòng thương nên đã đồng ý với Khánh. Công việc ở nhà tôi chẳng có gì nặng nhọc. Cô ấy chỉ việc nấu bữa tối, đón con tôi đi học về. Cuối tuần thì dọn dẹp nhà cửa là xong.

Một ngày nọ, chồng dẫn về 1 cô bé có tên là My và muốn tôi nhận làm giúp việc. Anh giới thiệu đó là họ hàng xa của anh ở quê. My mới chỉ 18-19 tuổi, học hết cấp 3 là đi làm công nhân. Tuy nhiên vì sức khỏe yếu nên cô ấy chẳng trụ được lâu. Bố mẹ My mới có lời nhờ vả Khánh xin việc hộ. Gia cảnh nhà đó cũng khó khăn...

My khá thạo việc, lại nhanh nhẹn khiến tôi rất ưng. Đặc biệt con bé còn chăm chỉ thái quá. Tôi để ý 1 tuần nó phải vệ sinh giường ngủ của vợ chồng tôi 2-3 lần, dù tôi chẳng yêu cầu. Tôi có thắc mắc thì My nói rằng muốn nhà cửa sạch sẽ, thơm tho hơn. Thấy cũng có lý nên tôi chẳng để tâm nhiều nữa.

Ảnh minh họa: Internet

Rồi cho đến một ngày, cái kim trong bọc lòi ra. Lúc bấy giờ tôi mới hiểu tại sao cô ta lại chăm chỉ như vậy.

Chuyện là, đầu tuần trước vừa đến công ty thì tôi nhớ ra mình bỏ quên tập tài liệu quan trọng ở nhà. Gọi cho chồng không được, gọi cho My cũng không bắt máy, bất đắc dĩ tôi đành quay xe về nhà.

Vừa bước vào cửa, 1 cảnh tượng kinh khủng bày ra trước mắt. Quần áo của Khánh và My vương vãi từ phòng khách đến phòng ngủ của vợ chồng tôi.

Tôi đạp mạnh cánh cửa, 2 người đó lồm cồm bò dậy, không mảnh vải che thân. My sợ hãi đến tái mặt, vội vàng quơ chăn, còn chồng tôi thì lắp bắp hỏi: "Sao em về đột ngột vậy". Lúc đó, thực sự tôi đã rất mất bình tĩnh, nhưng chẳng hiểu sao lại đủ nghị lực lôi điện thoại ra và quay lại cảnh tượng đáng xấu hổ của 2 con người đó.

My bắt đầu khóc thút thít, vội vàng mặc quần áo rồi quỳ lạy dưới chân tôi để xin tha thứ. Khánh thì luôn miệng đổ lỗi cho ả: "Là cô ta, cô ta đã mồi chài anh...". Nghe anh ta chối tội mà tôi phì cười!

Ngay hôm đó, tôi đã gọi gia đình nhà chồng lên và họp gia đình gấp. Bố mẹ Khánh giận lắm. Bố chồng xông vào tát Khánh đến chảy máu miệng. Thậm chí ông còn cáu đến mức đòi từ mặt đứa con trai không chút tôn nghiêm này. Còn My thì lĩnh trọn màn sỉ vả của mẹ chồng tôi.

Lúc bấy giờ tôi cũng mới biết, My chẳng phải họ hàng của Khánh. Chẳng qua đi nhậu, thấy My làm ở quán bia, trông lại xinh đẹp, trắng trẻo nên Khánh muốn rước cô ra về để thực hiện ý đồ xấu.

Bố mẹ chồng cũng khéo. Sau khi dạy dỗ con trai và ả nhân tình của Khánh, họ quay ra xin lỗi hộ anh ta. Mẹ chồng luôn miệng nói: "Đánh kẻ chạy đi chứ không ai đánh người chạy lại. Khánh nó biết lỗi rồi thì con tha thứ cho nó lần này được không. Mẹ đảm bảo nó không dám tái phạm lần thứ 2...". Khánh cũng thêm lời: "Đúng đúng đúng, anh biết lỗi rồi. Là con ả đó dụ dỗ anh thôi, nhất thời anh không kiềm được lòng...".

Nhưng bây giờ thì muộn rồi, tôi đã gửi hết hình ảnh xấu xí của chồng cho bố tôi. Ngay lúc đó Khánh bị đuổi việc. Tôi cũng thẳng tay đuổi anh và ả ra khỏi nhà. Hiện tại tôi đang bàn với luật sư để làm thủ tục ly hôn. Khánh ngày nào cũng đến đập cửa ầm ầm, đòi tôi tha thứ. Nhưng kết cục bi thảm này là do chính anh ta tự chuốc lấy!