Khám phá 3 điểm 'CỰC NÓNG' trên cơ thể chàng, chị em chỉ cần chạm nhẹ cũng đủ khiến các anh 'gào thét' và 'mê mệt' không lối thoát

Để giúp các anh có thêm 'sức mạnh' trong 'cuộc yêu', chị em đừng ngại ngùng mà hãy chạm ngay vào những điểm 'tử huyệt' này nhé!
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Nam giới luôn là người chủ động trong chuyện chăn gối, nhưng đôi khi họ cũng muốn cảm nhận được sự mạnh dạn từ phụ nữ. Không ai muốn mình luôn là “người phục vụ” ở trên giường. Điều này không chỉ đem lại khoái cảm mới lạ cho cả hai mà còn khiến chàng đê mê, hạnh phúc hơn. Dưới đây là những “tử huyệt” mà chị em nên tăng cường kích thích trong màn dạo đầu để đưa chàng “lên mây”.
Tai
Những nụ hôn, vuốt ve nhẹ nhàng, hơi thở dồn dập vào tai chàng là cách tuyệt vời để kích thích cảm giác của đối phương. Theo các chuyên gia tình dục, tai và nhất là viền tai là một trong những khu vực cực kỳ nhạy cảm, thậm chí được ví như “điểm G” của nam giới.
Hãy bắt đầu với một vài lời thì thầm vào tai để khơi gợi sự khao khát và hứng thú ở đối phương. Sau đó, bạn có thể vuốt ve, hôn nhẹ hoặc thậm chí cắn nhẹ vùng dái tai của chàng. Hành động này sẽ cho thấy sự khao khát mãnh liệt chuyện ấy của bạn và bật tín hiệu sẵn sàng “nhập cuộc” cùng chàng.
Viền môi
Hôn môi là cách thể hiện tình yêu quen thuộc mà các cặp đôi thường làm trong cuộc sống hàng ngày và khi ân ái. Tuy nhiên rất nhiều người lại bỏ qua viên môi khi âu yếm. Được biết xung quanh viền môi chứa rất nhiều dây thần kinh cảm giác, giúp đối phương ham muốn chuyện ấy hơn.
Bạn có thể hôn nhẹ khu vực này hoặc dùng lưỡi để trêu đùa viền môi của chàng. Tuy nhiên, nó cũng là một vị trí khá mong manh và nhạy cảm, nên chị em cần phải cẩn thận hơn khi chạm vào và tránh cọ xát quá mạnh, để không gây tổn thương cho chàng.
Vùng cổ
Nếu bạn chưa bao giớ “tấn công” vùng cổ của chàng khi quan hệ, chắc chắn bạn đã bỏ lỡ rất nhiều điều thú vị. Bên cạnh đó, các nàng đa phần chỉ tập trung vào vùng tai, nụ hôn mà bỏ qua “tử huyệt” này. Hãy nhớ rằng, cổ là một trong những vị trí cực kỳ nhạy cảm mà bạn có thể tận dụng để thu hút chàng và giúp anh ấy cảm thấy thỏa mãn với cuộc yêu của cả hai.
Rốn
Chắc hẳn bạn chưa bao giờ nghe về việc âu yếm vùng rốn của chàng, nhưng đây là một nơi tuyệt vời để kích thích sự hưng phấn của đối tác. Nhưng đây cũng là một khu vực khá nhạy cảm nên bạn hãy thực hiện một cách chậm rãi để chàng không cảm thấy bị nhột. Một trong những típ nhỏ cho chị em đó là dùng ngón tay vẽ vòng tròn quanh rốn của anh ấy trước khi vuốt ve hoặc hôn nhẹ ở bên trong.
Xương sống
Đây là một vị trí khá thú vị nhưng phụ nữ lại ít biết điều này. Thật ra, cột sống lưng cũng có thể là một nơi cần sự quan tâm của bạn trong những lần ân ái nồng nhiệt của cả hai.
Bạn hãy dùng tay vuốt nhẹ xương sống của chàng, sau đó làm tăng khoái cảm của chàng bằng cách thử hôn xương sống trước khi bàn tay của anh ấy đan vào mái tóc của bạn. Điều này sẽ khiến anh ấy phải phát ra những âm thanh thể hiện sự sung sướng.