Điểm danh 5 thói quen khiến nam giới dễ bị 'yếu sinh lý'

Những thói quen sống mà cánh mày râu vẫn làm hàng ngày có thể gây yếu sinh lý mà chẳng hề hay biết. Nếu cứ lặp đi lặp lại tình trạng này, nặng hơn có thể dẫn đến vô sinh đấy!

Thức ăn nhanh, thực phẩm chế biến sẵn Đa phần các thực phẩm tiện lợi chế biến sẵn đều chứa nhiều chất có hại cũng như không cung cấp đủ dưỡng chất cần thiết cho cơ thể. Như thông tin đến từ Thư viện Y học quốc gia Mỹ cho biết, trọng lượng cơ thể có tác động đến khả năng sản sinh Testosterone ở nam giới. Đồng thời, việc tiêu thụ quá mức các loại thức ăn nhanh chứa nhiều dầu mỡ sẽ gây béo phì dẫn đến kích cỡ dương vật bị rút ngắn. Việc này khiến nam giới tự ti mặc cảm, ngại gần gũi lâu dần làm suy giảm ham muốn tình dục. Ảnh minh họa: Internet Hút thuốc lá Chất nicotine trong thuốc lá giúp giải tỏa áp lực tinh thần song đây cũng chính là thủ phạm nguy hiểm làm gia tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch, ung thư, phổi tắc nghẽn mãn tính, viêm gan, xơ gan, tăng huyết áp và cholesterol, loét dạ dày.

Ngoài ra theo TS Luke Pratsides, bác sĩ đa khoa tại phòng khám nam Nunam (Anh), các hóa chất trong khói thuốc lá có tác hại rất lớn đến một loạt chức năng của cơ thể và đời sống tình dục. Từ gây rối loạn chức năng tình dục, như rối loạn cương ở nam giới và làm 'khô hạn' ở phụ nữ mà còn làm giảm ham muốn", tiến sĩ Pratsides giải thích trên trang Patient. Ông Pratsides cho biết thêm: "Hút thuốc còn có thể khiến xuất tinh nhanh hơn, giảm ham muốn và còn ảnh hưởng đến khả năng sinh sản".

Mặc đồ lót quá chật Mặc đồ lót quá chật có thể khiến các estrogen tăng cao, điều này không tốt cho tinh trùng của đàn ông. Phần bìu của phái mạnh nằm ở phía dưới cơ thể nhằm mục đích giữ nhiệt độ thấp hơn bộ phận còn lại. Tuy nhiên, đồ lót quá chật sẽ làm tăng nhiệt độ ảnh hưởng đến chất lượng tinh trùng và là một trong những nguyên nhân gây nên bệnh vô sinh ở nam giới.

Ảnh minh họa: Internet Đi xe đạp, ngồi xe máy nhiều Vận động cơ thể bằng việc đạp xe là thói quen ưa thích của nhiều nam giới. Tuy nhiên bạn không nên thực hiện hoạt động này quá nhiều. Bởi theo nghiên cứu của Đại học Y khoa Cordoba: “Nếu nam giới thường xuyên đạp xe hơn 300km mỗi tuần trong khoảng thời gian dài thì số lượng tinh trùng có thể giảm đi 4% và chất lượng tinh trùng cũng bị giảm sút đáng kể.” Do đó, ở mỗi lần đạp xe thay vì đạp suốt từ 1-3 tiếng bạn nên rút ngắn thời gian ngồi trên yên xe xuống còn 30-60 phút và nên lựa chọn loại xe đạp yên mềm, bằng phẳng để “cậu nhỏ” không bị cọ xát mạnh. Uống nhiều rượu bia Các bác sĩ nam khoa cho biết: “Rượu bia là một chất kích thích khi được uống với liều lượng thấp sẽ tác động lên hệ thần kinh trung ương làm cho người đó trở nên hưng phấn, vui vẻ hơn. Thế nhưng, khi uống với liều lượng cao sẽ gây phản tác dụng.” Theo đó, uống quá nhiều rượu sẽ làm giảm phản ứng sinh dục, gây rối loạn sinh lý, mất khả năng cương cứng do giảm lưu lượng máu đến dương vật, dẫn tới giảm cực khoái. Ảnh minh họa: Internet

Sau chuyến công tác trở về nhà, vợ đang ở cữ nhất quyết đòi ly hôn, không hiểu chuyện gì, chồng hỏi giúp việc rồi ngỡ ngàng nhìn ra ban công Trong suốt chuyến công tác, Lưu Long cố gắng tận dụng thời gian giải quyết mọi công việc. Mỗi ngày anh chỉ ngủ 4-5 tiếng đồng hồ. Vậy nhưng khi chuyến công tác kết thúc, Lưu Long trở về nhà thì sóng gió trong gia đình lại nổi lên.

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