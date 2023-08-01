Hai chúng tôi lao vào nhau như hổ bị bỏ đói lâu ngày, xong xuôi cuộc 'hú hí', tôi kinh hãi khi nghe một bí mật động trời từ anh...

Tâm sự 01/08/2023 04:35

Rõ ràng Quang đã dậy. Nhìn sắc trời tảng sáng, tôi cũng đứng dậy khoác áo định vào nhà vệ sinh. Khi đứng trước cửa nhà tắm, tôi nghe được một cuộc điện thoại khiến mình phải rụng rời chân tay

Quang là một chàng trai có sức thu hút ngay từ lần gặp gỡ đầu tiên. Bản thân tôi cũng không kém cỏi gì nhưng khách quan mà nói thì so với Quang vẫn là không xứng. Từ ngoại hình cho tới công việc và điều kiện gia đình, Quang đều hơn đứt tôi.

Vậy nhưng tôi có ưu điểm là ngoan hiền và khá truyền thống, gia đình cũng gia giáo, ai cũng nói tôi phù hợp để làm người vợ tốt. Và Quang cũng chấm tôi ở điểm đó. Yêu nhau 6 tháng, tôi được anh quan tâm chiều chuộng hết mực, anh cũng vô cùng nâng niu và trân trọng tôi không hề có ý khinh nhờn suồng sã.

 

Sau 6 tháng yêu nhau thì anh mới dè dặt rủ tôi đi du lịch qua đêm ở ngoại ô. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc anh muốn chúng tôi xảy ra quan hệ để đưa tình cảm của hai đứa lên một nấc thang mới. Dù tôi có phần truyền thống nhưng cũng không đến nỗi cổ hủ. Vì vậy mà e thẹn gật đầu đồng ý.

Hai chúng tôi lao vào nhau như hổ bị bỏ đói lâu ngày, xong xuôi cuộc 'hú hí', tôi kinh hãi khi nghe một bí mật động trời từ anh... - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Quang thiết kế cho tôi một chuyến đi hoàn hảo không có điểm nào để chê. Và tất nhiên anh là người bỏ ra toàn bộ chi phí. Đêm ấy trong căn phòng hạng sang của khu resort, Quang lao vào tôi như hổ đói. Thậm chí màn dạo đầu còn vội vàng và cuống quýt.

Có chút bất ngờ nhưng tôi không trách anh. Do phải ăn chay quá lâu mà thôi, trước khi quen tôi thì anh đã không có bạn gái trong một thời gian rồi. Quen tôi thì 6 tháng vừa rồi cũng không được giải tỏa. Lần đầu tiên của hai đứa có chút gấp gáp và sốt sắng cũng là điều bình thường.

Quang quấn lấy tôi tận 3 lần, trước khi mệt mỏi ngủ thiếp đi, anh còn xin lỗi và giải thích rằng do anh quá yêu tôi, không thể kiềm chế được. Tôi vui mừng và hạnh phúc lắm. Điều đó đủ thấy tôi có sức hấp dẫn với anh lớn thế nào.

Hai chúng tôi lao vào nhau như hổ bị bỏ đói lâu ngày, xong xuôi cuộc 'hú hí', tôi kinh hãi khi nghe một bí mật động trời từ anh... - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Quang ngủ trước còn tôi mãi mới ngủ được. Lúc lâu sau tôi bị đánh thức bởi tiếng nước chảy và những âm thanh trong nhà tắm. Rõ ràng Quang đã dậy. Nhìn sắc trời tảng sáng, tôi cũng đứng dậy khoác áo định vào nhà vệ sinh. Khi đứng trước cửa nhà tắm, tôi nghe được một cuộc điện thoại khiến mình phải rụng rời chân tay:

- Thuốc mày đưa cho tao có tác dụng thật nhưng có ảnh hưởng gì về lâu dài không đấy? Vì tao còn phải sử dụng khá nhiều lần trước đám cưới. Có viện lý do đến đâu thì một tháng cũng phải dùng một lần, thưa thớt quá nó lại nghi ngờ.

Mày liên hệ giúp ta bác sĩ bên nước ngoài chưa, tao sẽ cố gắng kéo dài thời gian chưa kết hôn vội. Nếu chữa khỏi bệnh được thì tốt quá. Tao đỡ phải lấy cái con vừa lùn vừa xấu ấy. Căn bản những đứa ngon lành xinh xắn, nó mà biết tao bị bệnh thì lừa cưới về được rồi nó cũng bỏ đi ngay! Con này nó hiền với xấu, lại thua kém tao nhiều nên không dám bỏ đâu, cho 1 đứa con nữa thì chỉ có chấp nhận tất cả!

Đến lúc đó tôi mới biết Quang bên ngoài rất bóng bẩy long lanh nhưng thật ra bên trong lại có bệnh tế nhị. Anh ta bị bất lực không thể mang lại hạnh phúc cho vợ trong khía cạnh sinh lý. Vậy mà tôi còn đang thầm nghĩ bạn trai mình dũng mãnh và phong độ quá! Đúng là ông trời trêu ngươi!

Hai chúng tôi lao vào nhau như hổ bị bỏ đói lâu ngày, xong xuôi cuộc 'hú hí', tôi kinh hãi khi nghe một bí mật động trời từ anh... - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Quang chạy chữa nhiều nơi ở trong nước nhưng không có kết quả và đang liên hệ với bác sĩ nước ngoài. Về tiềm lực kinh tế thì đúng thật Quang đủ khả năng làm điều đó. Vậy tại sao anh ta lại có một đêm như hổ đói với tôi? Vì anh ta sử dụng thuốc tăng cường sinh lý liều mạnh! Những loại thuốc dạng này không được dùng thường xuyên, chỉ trong trường hợp bất đắc dĩ.

Hóa ra vì anh ta có bệnh trong người nên mới chấp nhận hạ mình yêu một người phụ nữ như tôi. Nếu ít nữa anh ta chữa khỏi được bệnh thì sẽ đá phăng tôi trong vòng 1 nốt nhạc.

Biết bí mật của Quang mà tôi căm hận tột cùng, vì anh ta mang mình ra làm trò đùa, coi thường và khinh rẻ tôi chẳng đáng một xu. Anh ta có công việc tốt, điều kiện rất lý tưởng, được bao người xuýt xoa ngưỡng mộ, tôi có nên tung hê bí mật này ra cho anh ta không dám ngẩng mặt lên nhìn ai hay không? Sẽ vui lắm đấy nhỉ? Để cho thỏa nỗi cay cú và ấm ức trong lòng tôi bây giờ!

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