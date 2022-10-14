Gần ngày cưới thì chồng chưa cưới bỗng quỳ xuống van xin tôi tha lỗi, lý do anh đưa ra khiến tôi chao đảo

Tâm sự 14/10/2022 09:19

Tôi mất ăn mất ngủ, như biến thành người mất hồn suốt mấy ngày nay.

Hướng Dương thân mến,

Em và anh yêu nhau được gần 9 tháng. Tình cảm của tụi em rất tốt, hòa thuận. Qua tìm hiểu, em thấy anh là người chững chạc, đàng hoàng, có công việc ổn định. Gia đình anh cũng hiền lành, dễ sống. Hiện tại, tụi em đã đính hôn, chỉ đợi đến ngày cưới thôi.

Thế mà mấy ngày trước, anh lại tiết lộ một bí mật khiến em bàng hoàng. Hôm đó, anh đến nhà em, quỳ xuống xin lỗi em và mong được hủy hôn. Em chết lặng, hỏi lý do vì sao thì anh nói anh rất yêu em nhưng lỡ làm người khác có bầu. Đó là cô nhân viên mà anh đang hướng dẫn tập sự, hai người có đi ăn, đi chơi vài lần. Lần đó, anh uống say rồi vào khách sạn cùng cô ta. Sau đó, anh cắt đứt hẳn với cô ta và tổ chức lễ đính hôn với em. Không ngờ cô ta có bầu rồi, ép cưới, nếu anh không chịu thì cô ta sẽ tung hê tất cả mọi chuyện, khiến anh thân bại danh liệt.

Rồi anh đưa tấm ảnh cho em xem. Đó là hình giấy siêu âm thai được 8 tuần, trùng khớp với các mốc thời gian anh kể. Em sốc quá nên ngã bệnh, giờ như người mất hồn. Tại sao anh lại có thể đối xử với em như thế? Chỉ còn hai tuần nữa là tới đám cưới rồi, giờ em biết sống sao đây chị? Bố mẹ thì chấp nhận hủy hôn, coi như em yêu lầm người. Nhưng nỗi đau này, em "nuốt" không trôi. 

(hanguyen...@gmail.com)

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Từ khóa:   tâm sự vợ chồng tâm sự gia đình tâm sự tình yêu

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