Đêm nào vợ cũng uống 3 viên thuốc rồi mới cho chồng mặn nồng, cho đến một ngày anh cầm vỉ thuốc thì 'chết đứng' khi biết được một bí mật kinh hoàng

Tâm sự 27/11/2023 05:35

Hôm đó đi làm về mệt, dự án công ty chưa xong. Sẵn mấy vỉ thuốc bổ của vợ trên bàn Tú lấy uống luôn. Vừa nuốt thuốc khỏi miệng thì vợ anh hét lên. "Ôi anh đừng uống thuốc đó".

Tú và vợ kết hôn được nửa năm sau 1 năm tìm hiểu. Vợ chồng Tú còn trẻ nên chưa muốn có con ngay. Cũng định mua xong nhà rồi mới tính đến chuyện con cái. Tú là người đàn ông khá ấm áp, lúc nào anh cũng quan tâm đến cử chỉ cũng như tâm trạng của vợ.

Vợ anh cũng là một cô gái xinh xắn và ngoan ngoãn, Tú đã mất khá nhiều thời gian mới chinh phục được vợ. Cả hai vô cùng hòa hợp kể cả là chuyện cuộc sống lẫn chuyện chăn gối, duy chỉ có một điều. Mỗi lần ân ái, tuy dai sức nhưng vợ anh chỉ biết nằm im.

Đêm nào vợ cũng uống 3 viên thuốc rồi mới cho chồng mặn nồng, cho đến một ngày anh cầm vỉ thuốc thì 'chết đứng' khi biết được một bí mật kinh hoàng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Khoảng 1 tháng gần đây, tối nào Tú cũng thấy vợ uống 3 viên thuốc bổ trước khi đi ngủ. Lạ là sau đó vợ chồng anh nếu có ân ái thì vợ cũng khá nhiệt tình đáp lại, cảm giác cũng hưng phấn hơn hẳn. Nghĩ chỉ là thuốc bổ thông thường vì công việc của vợ mệt mỏi nên anh cũng chẳng hỏi.

Hôm đó đi làm về mệt, dự án công ty chưa xong. Sẵn mấy vỉ thuốc bổ của vợ trên bàn Tú lấy uống luôn. Vừa nuốt thuốc khỏi miệng thì vợ anh hét lên. "Ôi anh đừng uống thuốc đó". Nhưng thuốc đã kịp trôi xuống dưới và Tú lo lắng hỏi vợ "anh thấy em uống suốt mà tưởng thuốc bổ".

Đêm nào vợ cũng uống 3 viên thuốc rồi mới cho chồng mặn nồng, cho đến một ngày anh cầm vỉ thuốc thì 'chết đứng' khi biết được một bí mật kinh hoàng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Lúc này vợ anh mới phân trần."Nó cũng là bổ nhưng là điều hòa kinh và làm tăng cảm giác hưng phấn chuyện ấy. Vì bác sĩ nói em có dấu hiệu mãn kinh sớm mà em sợ như vậy chúng mình sẽ có vấn đề. Cái này em nhờ bạn mua mãi mới được đấy".

Tú nghe xong có phần hơi đau nhói trong tim, hóa ra việc ân ái với vợ lại khó khăn đến thế, thảo nào cô ấy chỉ biết nằm im để chịu trận. Nghĩ thương vợ nên Tú chỉ biết ôm vào lòng. Kể từ hôm đó, Tú cũng tìm hiểu thêm nhiều món ăn cũng như bài thuốc giúp vợ. Để vợ phải chịu đựng những điều đó thật tình Tú không đành lòng.

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