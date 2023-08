Đọc vị những nàng hỏi chuyện 'giường chiếu' thông qua 5 dấu hiệu 'bách phát bách trúng', cánh mày râu yêu đúng người chỉ có đổ 'đứ đừ' mỗi đêm

Từ ánh mắt cũng có thể xác định được mức độ ham muốn tình dục của phụ nữ. Người có đôi mắt to, luôn mở rộng, rất tươi sáng, thân trên của cơ thể mỏng manh, linh hoạt, cơ mặt mạnh khỏe, có sự đàn hồi tốt… là những đặc điểm của những người có chức năng thận hoạt động tốt.

Ảnh minh họa: Internet

Miệng không ngừng hoạt động

Hãy chọn người yêu là những cô gái thường xuyên vận động miệng như hay uống nước, cắn móng tay, hay ăn... Họ là những “cao thủ” trong lĩnh vực giường chiếu. Các cô ấy thuộc típ người rất năng động, thích trải nghiệm những điều mới mẻ và sẽ chiều bạn tình hết lòng.

Phản ứng khi nhậu

Phụ nữ có ham muốn quan hệ mạnh mẽ chỉ cần ngửi thấy mùi bia là đã có phản ứng khá nhạy cảm. Họ sẽ hít thở sâu, tai và mặt có xu hướng đỏ ửng lên, có thể chảy nước mắt khi nhậu, thậm chí uống xong sẽ bồn chồn bất an. Đây được xem là có sự kích thích nhất định khi nhậu.

Tất nhiên, phụ nữ có sự kích thích nhẹ khi nhậu đa số là người có khả năng về chuyện ấy một cách hoàn hảo.

Ảnh minh họa: Internet

Tóc ngắn tạo bất ngờ, tóc xoăn ham muốn mãnh liệt mà giỏi che giấu

Cô gái tóc dài là người luôn nhẫn nại để giải quyết mọi chuyện, nhưng một cô gái tóc ngắn kiêu kỳ sẽ luôn mang đến những bất ngờ lớn cho bạn tình. Típ phụ nữ luôn xuất hiện với quả đầu rối bù thì bạn nên tránh xa. Thử hỏi, một cô gái mà ngay đến đầu tóc ngoại hình của mình cũng không chú ý thì bạn còn mong chờ họ sẽ chú ý đến điều gì chốn phòng the? Những cô gái tóc xoăn luôn biết cách che giấu cảm xúc mãnh liệt của mình.

Phụ nữ chân nhỏ, hông to

Những cô nàng có chân nhỏ, hông to bao giờ cũng nằm trong top những phụ nữ hấp dẫn nhất. Không chỉ vậy, những cô nàng có đặc điểm cơ thể chân nhỏ, hông to còn là người có năng lực phòng the rất tốt.