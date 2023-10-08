Đi công tác xa, chồng bất ngờ nhắn: "5 phút nữa anh sang" khiến tôi mất ngủ cả đêm, một sự thật xót xa cũng được phơi bày ngay sau đó

Tâm sự 08/10/2023 08:35

Chỉ 1 từ nay thôi cũng đủ làm Tiên trăn trở cả đêm không chợp mắt. Tự nhiên lòng cô thấy bất an khó tả. Cô chờ đợi xem Hiếu có gọi hay nhắn thêm tin gì không nhưng lại chẳng thấy anh có động tĩnh gì.

Lần này cũng vậy, vừa về với vợ được nửa tháng, Hiếu lại tiếp tục nhận quyết định lên miền ngược giám sát công trình đang thi công trên đó. Dù không muốn xa chồng song Tiên không cho phép bản thân bịn rịn. Đêm trước khi Hiếu đi, Tiên vẫn thức cả đêm chuẩn bị đồ dùng cá nhân cho anh, từ quần áo, tới thực phẩm mang theo.

Cũng như mọi lần xa chồng, dù ban ngày Tiên có cứng rắn, mạnh mẽ tới đâu thì tới đêm khi con đã ngủ, nỗi nhớ chồng trong Tiên lại dâng lên khiến cô trằn trọc mãi không thể vào giấc.

Đêm ấy nhớ chồng, nhìn đồng hồ đã quá 11h đêm, nghĩ Hiếu đã ngủ nên Tiên không gọi mà chỉ nhắn cho anh 1 cái tin cho đỡ nhớ: "Muốn được anh ôm ngủ quá".

Đi công tác xa, chồng bất ngờ nhắn: '5 phút nữa anh sang' khiến tôi mất ngủ cả đêm, một sự thật xót xa cũng được phơi bày ngay sau đó - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Kết thúc tin nhắn bằng tiếng thở dài. Tiên nghĩ sáng mai thức dậy chắc Hiếu sẽ đọc rồi nhắn lại. Vậy mà không ngờ, tin nhắn gửi đi chưa đầy 1 phút điện thoại của cô đã rung lên báo có tin mới. Vội mở ra xem thì đúng là Hiếu đã nhắn tin đáp lại cho vợ. Song lời nhắn của anh mới thật sự khiến cô ngỡ ngàng: "Mở cửa luôn đi em, 5 phút nữa anh sang".

Tiên nhìn không chớp mắt trước dòng chữ chồng gửi. Cô hiểu, đó hoàn toàn không phải là tin nhắn trêu trọc của Hiếu bởi đây không phải lần đầu tiên cô nhắn tin thể hiện sự nhớ nhung với chồng. Mỗi lần vợ nhắn, anh sẽ đáp lại cô bằng những lời động viên an ủi đầy yêu thương nhưng cũng không kém vị nghiêm túc, kiểu như: "Ừ, anh hiểu, cố gắng lên em. Chỉ thời gian ngắn nữa thôi anh sẽ về", hoặc "Anh cũng nhớ mẹ con em nhiều, cả nhà mình cùng cố gắng nhé".

Hơn nữa, Hiếu nhắn là "sang" chứ không phải là "về". Chỉ 1 từ nay thôi cũng đủ làm Tiên trăn trở cả đêm không chợp mắt. Tự nhiên lòng cô thấy bất an khó tả. Cô chờ đợi xem Hiếu có gọi hay nhắn thêm tin gì không nhưng lại chẳng thấy anh có động tĩnh gì.

Chẳng chần chừ, ngay hôm sau, Tiên gọi mẹ đẻ sang trông con giúp vài ngày để cô lên thăm chồng đột xuất. Đúng kế hoạch cô bắt xe thẳng một mạch lên chỗ ở của Hiếu. Đến nơi là gần 1h chiều, Tiên hồi hộp bước tới phòng chồng, đầu cô tưởng tượng ra đủ những biểu cảm nét mặt của Hiếu khi bất ngờ thấy vợ lên thăm.

Đi công tác xa, chồng bất ngờ nhắn: '5 phút nữa anh sang' khiến tôi mất ngủ cả đêm, một sự thật xót xa cũng được phơi bày ngay sau đó - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Vậy mà ngờ đâu, vừa tới cửa phòng anh, Tiên đã điếng người thấy có đôi giày phụ nữ đặt ngay ngắn bên đôi giày của Hiếu ép sát bên bờ tường. Cửa phòng Hiếu không khóa, cánh cửa chỉ khép hờ. Bên trong vẫn vọng lên tiếng cười nói lả lơi của Hiếu với người đàn bà lạ mặt: "Hành anh cả đêm qua chưa đủ hay sao mà nay còn sang đây bắt anh phục vụ…".

Uất nghẹn tới cổ, chẳng thể kiềm chế được hơn, Tiên lập tức mở cửa đi vào. Thấy vợ, Hiếu vội vàng đẩy người đàn bà kia ra khỏi người, đỏ mặt đứng lên chỉnh lại quần áo, cuống cuồng chạy lại hỏi vợ: "Sao,… sao em lại… lên đây?".

Bỏ qua câu hỏi của chồng, Tiên nghiến răng thẳng cánh tát vào mặt Hiếu. Không cần liếc nhìn ả người tình anh tới 1 lần, Tiên gằn giọng: "Khi nào xong việc với cô ta, mời anh ra quán cà phê đầu phố, chúng ta nói chuyện. Nhớ mang theo bút để ký giấy ly hôn".

Nói rồi Tiên một mạch quay bước đi thẳng. Cô kể hôm ấy, Hiếu đã giải thích van xin cô tha thứ rất nhiều nhưng nghĩ lại những ngày tháng cô vì chồng mà hi sinh, chịu bao khổ cực. Còn Hiếu lại dối lừa vợ con lên đây ăn nằm với người khác cô thật sự không chịu đựng được sự phản bội ấy nên nhất quyết ly hôn, làm mẹ đơn thân cho lòng thanh thản.

Lén lắp camera để theo dõi chồng, cho đến một ngày nhìn cảnh tượng anh đang ôm ấp nhân vật này được ghi lại mà tôi chết sững, tim như tan tành đổ vỡ

Lén lắp camera để theo dõi chồng, cho đến một ngày nhìn cảnh tượng anh đang ôm ấp nhân vật này được ghi lại mà tôi chết sững, tim như tan tành đổ vỡ

Tôi tắt màn hình, vì đã không còn thể nhìn thêm những cảnh đó một lần nào nữa. Tôi bỏ ngang công việc, chạy về nhà như một kẻ điên cuồng.

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Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự vợ chồng

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