Đang tận hưởng đêm tân hôn 'bùng cháy', chuẩn bị 'thăng hoa' thì phát hiện tủ có âm thanh lạ, một 'vật thể' đổ ào ra khiến tôi và chồng 'chết lặng'

Tâm sự 16/05/2023 13:34

Đến đêm tân hôn, tôi và chồng hào hứng lắm. Chúng tôi đổ người trên giường, hạnh phúc ôm lấy nhau. Nhưng đang khúc cao trào thì tôi nghe thấy tiếng động lạ trong tủ quần áo.

Cuộc sống làm dâu của tôi bắt đầu không dễ dàng gì. Nói thẳng ra là bị mẹ chồng soi từng chút một.

Chồng tôi vốn là con trai một nên được mẹ cưng chiều từ bé. Trước khi quen tôi, Long chẳng biết làm việc nhà, đến cả việc gấp chăn màn sau khi ngủ cũng không làm được. Khi gặp tôi, được tôi chỉ dạy rồi thường xuyên bắt làm thì anh mới dần thay đổi. Thấy con trai dần thay đổi, có người yêu sang chơi là lau dọn nhà cửa, vào bếp phụ giúp thì mẹ chồng tôi khó chịu ra mặt. 

Đang tận hưởng đêm tân hôn 'bùng cháy', chuẩn bị 'thăng hoa' thì phát hiện tủ có âm thanh lạ, một 'vật thể' đổ ào ra khiến tôi và chồng 'chết lặng' - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Ngay từ ngày cưới, tôi đã thấy mẹ chồng mặt mày khó chịu nhìn tôi. Nhưng tôi cứ kệ, tôi lấy chồng chứ không phải lấy mẹ chồng. Đến đêm tân hôn, tôi và chồng hào hứng lắm. Chúng tôi đổ người trên giường, hạnh phúc ôm lấy nhau. Nhưng đang khúc cao trào thì tôi nghe thấy tiếng động lạ trong tủ quần áo. Chồng tôi thì nói chắc do tủ lâu năm nên thế. Chồng tôi chưa dứt lời từ trong tủ đổ ào ra một “thứ”. Khi chúng tôi bật đèn lên thì cảnh trước mắt quả thật quá bất ngờ.

Đang tận hưởng đêm tân hôn 'bùng cháy', chuẩn bị 'thăng hoa' thì phát hiện tủ có âm thanh lạ, một 'vật thể' đổ ào ra khiến tôi và chồng 'chết lặng' - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Mẹ chồng tôi đưa xoa lấy lưng nằm trên đất. Còn tôi và chồng thì hoảng loạn tìm quần áo mặc vào. Mẹ chồng tôi từ từ đứng dậy, nhíu mày nhìn chúng tôi rồi nói một câu:

“Cô cậu cái gì thì cũng vừa vừa thôi, đừng có làm quá mà đổ bệnh!”.

Khi tôi hỏi sao mẹ chồng lại ở đây thì bà tỉnh bơ nói rằng đang dọn dẹp phòng cho con trai thì hai người bất ngờ vào, bà không biết làm sao nên chui vào tủ trốn. Mẹ chồng nói thế rồi đi ra ngay, để lại hai đứa chúng tôi nhìn nhau ngỡ ngàng.

Đang tận hưởng đêm tân hôn 'bùng cháy', chuẩn bị 'thăng hoa' thì phát hiện tủ có âm thanh lạ, một 'vật thể' đổ ào ra khiến tôi và chồng 'chết lặng' - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Sau hôm ấy đã khoảng hơn 2 tuần vậy mà đầu óc tôi vẫn chưa thể quên khoảnh khắc mẹ chồng ào ra nhìn chúng tôi ân ái. Chẳng lẽ từ nay về sau hôn nhân của tôi sẽ do bà điều khiển ư?

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Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự mẹ chồng tâm sự gia đình

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