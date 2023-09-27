Cưới nhau 4 năm vẫn chưa có con dù đêm nào vợ chồng cũng ‘yêu đương nồng cháy’, vô tình phát hiện sự thật cay đắng khi chăm vợ ốm, ứa nước mắt khi thấy vết bầm tội lỗi

Tâm sự 27/09/2023 00:41

Đêm nào tôi với vợ mình cũng chiến đấu 3 hiệp. Không phải tôi có nhu cầu quá cao hay điều gì đó mà chỉ vì bản thân tôi thấy rằng nếu được yêu thương thì sẽ tốt hơn.

Chúng tôi kết hôn khi đủ tình yêu thương và sự tin tưởng dành cho nhau. Sống làm vợ làm chồng chắc chắn phải có tình yêu thương thì mới có thể tiếp tục mối quan hệ này. Cuộc hôn nhân ấy nào có thể kéo dài được nếu như không có sự sẻ chia của cả hai dành cho nhau.

Tôi đã vô cùng cố gắng để cuộc sống vợ chồng luôn thoải mái nhất có thể. Một người đàn ông chăm chỉ kiếm tiền, thời gian còn lại thì dành cho vợ con thật sự xứng đáng với hạnh phúc. Nhưng ở đời thì lại có quá nhiều điều bất công khiến cho anh với chị chẳng thể nào hiểu được mọi chuyện xảy ra như thế nào. 

Cuộc hôn nhân của tôi với vợ rồi lại đến ngày chấm dứt chỉ vì một lý do không ngờ. Đêm nào tôi với vợ mình cũng chiến đấu 3 hiệp. Không phải tôi có nhu cầu quá cao hay điều gì đó mà chỉ vì bản thân tôi thấy rằng nếu được yêu thương thì sẽ tốt hơn. Cuộc sống của ai cũng vậy nên nếu được chăm sóc thì chắc chắn họ sẽ yêu thương ngược lại mình.

Cưới nhau 4 năm vẫn chưa có con dù đêm nào vợ chồng cũng ‘yêu đương nồng cháy’, vô tình phát hiện sự thật cay đắng khi chăm vợ ốm, ứa nước mắt khi thấy vết bầm tội lỗi - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Cuối cùng tôi lại nhầm tưởng điều đó khi bị vợ phản bội quay lại với tình cũ. Ngày hôm đó đã cho tôi phát hiện ra lý do suốt 4 năm ròng rã đêm nào tôi cũng thở hồng hộc cùng vợ chiến đấu 3 hiệp với hi vọng sớm có con, có cháu cho bố mẹ hai bên mừng mà kết quả lại chẳng có nổi lấy một đứa.

Nhiều lần tôi giục vợ đi khám mà vợ nhất quyết từ chối. Tôi đã nghĩ rằng chắc vợ ngại và lo sợ chuyện không hay xảy ra. Thương vợ nhiều hơn tôi không còn đòi hỏi ở vợ những chuyện đó vì tôi biết vợ tôi phải chịu rất nhiều áp lực từ phía gia đình, bạn bè thậm chí cả đồng nghiệp hỏi đi hỏi lại câu: “Vẫn kế hoạch đấy à, sao mãi chưa chịu có con” cũng khiến vợ tôi đau lòng.

Hiểu vợ, thương vợ nên tôi càng quan tâm vợ hơn. Rồi bộ mặt thật của cô ấy chị bị lộ vào hôm đó khi vợ tôi ốm. Cô ấy nằm bẹp ở giường không muốn làm gì. Tôi sợ cứ nằm thế vợ càng ốm nhiều hơn mà không gạ được vợ ra ngoài nên đành đem chậu nước ấm vào lau người cho vợ. Cởi quần áo của vợ ra thay giúp khi vợ mê man sốt tôi sốc nặng phát hiện ra những vết bầm tím trên cơ thể vợ mình.

Cưới nhau 4 năm vẫn chưa có con dù đêm nào vợ chồng cũng ‘yêu đương nồng cháy’, vô tình phát hiện sự thật cay đắng khi chăm vợ ốm, ứa nước mắt khi thấy vết bầm tội lỗi - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Trước nay có gần gũi chưa bao giờ tôi khiến cơ thể vợ bầm vì tôi rất yêu và thương cô ấy sợ cô ấy đau. Đây chắc chắn là lý do nào đó mà vợ không bao giờ đồng ý cho tôi bật điện sáng mỗi khi gần gũi. Chỗ đó của vợ thì thâm tím cả lại, càng nhìn tôi càng ứa nước mắt. Một phần thương vợ, một phần giận vì vợ phản bội mình.

Tôi lục tìm nơi ngăn tủ thấy ở đó có một vỉ thuốc tránh thai hàng ngày. Hóa ra đó chính là lý do suốt 4 năm qua có cố gắng tôi cũng không thể nào khiến vợ mình có bầu là vì vậy. Giờ đây tôi thật sự không biết bản thân nên làm gì với người vợ của mình nữa. Tha thứ khó mà tôi có thể làm được, nhưng không tha thứ tôi sẽ ly hôn vợ sao. Có lẽ tôi vẫn cần nhiều thời gian hơn để tìm hiểu rõ mọi chuyện để đưa ra quyết định cuối cùng về cuộc hôn nhân của mình. Rồi cuộc hôn nhân này sẽ đi đâu, về đâu đến chính tôi cũng không rõ nữa.

Vợ cảm sốt mê mang, tôi thay quần áo cho vợ thì phát hiện ‘vết tích lạ’ hé lộ bí mật động trời vì sao 2 năm nay ‘thả cửa’ mà vẫn không sinh được con

Vợ cảm sốt mê mang, tôi thay quần áo cho vợ thì phát hiện ‘vết tích lạ’ hé lộ bí mật động trời vì sao 2 năm nay ‘thả cửa’ mà vẫn không sinh được con

Vợ chồng tôi cố gắng “thả” suốt 2 năm mà vợ vẫn không dính bầu, trong khi gia đình 2 bên đều giục rất nhiều. Tôi dẫn vợ đi khám bác sĩ thì nhận được kết quả cả 2 người đều khỏe mạnh bình thường.

Xem thêm
Từ khóa:   phát hiện vợ ngoại tình vợ không chịu sinh con vợ qua lại với người yêu cũ

TIN MỚI NHẤT

Ô tô kéo lê xe máy sau va chạm khiến người xem sợ thót tim, tài xế 73 tuổi bị bắt

Ô tô kéo lê xe máy sau va chạm khiến người xem sợ thót tim, tài xế 73 tuổi bị bắt

Video 16 phút trước
Câu chuyện đằng sau quyết định đòi lại vàng cưới của mẹ chồng và cái kết bất ngờ

Câu chuyện đằng sau quyết định đòi lại vàng cưới của mẹ chồng và cái kết bất ngờ

Tâm sự gia đình 31 phút trước
Lâm Tâm Như, Tô Hữu Bằng và Cổ Cự Cơ tái hợp sau 25 năm, khơi lại ký ức 'Tân dòng sông ly biệt'

Lâm Tâm Như, Tô Hữu Bằng và Cổ Cự Cơ tái hợp sau 25 năm, khơi lại ký ức 'Tân dòng sông ly biệt'

Sao quốc tế 31 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Kể từ ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 31 phút trước
Âm thanh bất thường qua điện thoại và chuyến đi tìm chồng đến địa điểm không ai ngờ

Âm thanh bất thường qua điện thoại và chuyến đi tìm chồng đến địa điểm không ai ngờ

Tâm sự gia đình 46 phút trước
Ôm con ra ban công dỗ lúc 1 giờ sáng, tôi vô tình nghe thấy bí mật của chồng

Ôm con ra ban công dỗ lúc 1 giờ sáng, tôi vô tình nghe thấy bí mật của chồng

Tâm sự 1 giờ 1 phút trước
Ô tô đâm vào cống, 4 người tử vong, tài xế bị thương trên đường cao tốc

Ô tô đâm vào cống, 4 người tử vong, tài xế bị thương trên đường cao tốc

Video 1 giờ 16 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà'

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 31 phút trước
Quyết định đi thêm bước nữa năm xưa và giọt nước mắt nghẹn ngào ngày gặp lại con

Quyết định đi thêm bước nữa năm xưa và giọt nước mắt nghẹn ngào ngày gặp lại con

Tâm sự 1 giờ 31 phút trước
Quyết định lầm lỡ tuổi 40 và nỗi dằn xót muộn màng khi nghe lời con gái

Quyết định lầm lỡ tuổi 40 và nỗi dằn xót muộn màng khi nghe lời con gái

Tâm sự Eva 1 giờ 46 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sự thật đằng sau di nguyện trao tài sản bạc tỷ cho đứa cháu từng bị ruồng bỏ

Sự thật đằng sau di nguyện trao tài sản bạc tỷ cho đứa cháu từng bị ruồng bỏ

Ôm con ra ban công dỗ lúc 1 giờ sáng, tôi vô tình nghe thấy bí mật của chồng

Ôm con ra ban công dỗ lúc 1 giờ sáng, tôi vô tình nghe thấy bí mật của chồng

Quyết định đi thêm bước nữa năm xưa và giọt nước mắt nghẹn ngào ngày gặp lại con

Quyết định đi thêm bước nữa năm xưa và giọt nước mắt nghẹn ngào ngày gặp lại con

Bố tôi qua đời và nguyện vọng cuối cùng khiến mẹ lặng người

Bố tôi qua đời và nguyện vọng cuối cùng khiến mẹ lặng người

Chồng mất liên lạc khi đi xuất khẩu lao động và sự thật bất ngờ ngày trở về

Chồng mất liên lạc khi đi xuất khẩu lao động và sự thật bất ngờ ngày trở về

Mối tình 5 năm kết thúc đột ngột chỉ vì một câu nói của mẹ bạn trai

Mối tình 5 năm kết thúc đột ngột chỉ vì một câu nói của mẹ bạn trai