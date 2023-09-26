Vợ cảm sốt mê mang, tôi thay quần áo cho vợ thì phát hiện ‘vết tích lạ’ hé lộ bí mật động trời vì sao 2 năm nay ‘thả cửa’ mà vẫn không sinh được con

Tâm sự 26/09/2023 01:44

Vợ chồng tôi cố gắng “thả” suốt 2 năm mà vợ vẫn không dính bầu, trong khi gia đình 2 bên đều giục rất nhiều. Tôi dẫn vợ đi khám bác sĩ thì nhận được kết quả cả 2 người đều khỏe mạnh bình thường.

Chỉ có điều tôi và Linh đều có hoàn cảnh gia đình khó khăn, cuộc sống của 2 vợ chồng từ khi cưới nhau rất vất vả. Nhưng dù thế nào, tôi vẫn muốn vợ sinh con nên nói rằng sẽ không dùng phương pháp tránh thai, trong khi đó vợ tôi ban đầu thì phản đối, nhưng thời gian sau khi tôi cương quyết quá, cô ấy cũng gật đầu chấp nhận.

Nhưng cưới được vài tháng thì tôi phát hiện vợ rất lạ, cô ấy thường mua nhiều son phấn quần áo mới, mà bình thường khi yêu vợ tôi không ăn chơi như vậy. Nghĩ rằng vợ cũng khổ nhiều, giờ cô ấy tự thỏa mãn 1 chút cũng không sao nên tôi đã không hỏi sâu về việc đó.

Nhưng rồi, vợ chồng tôi cố gắng “thả” suốt 2 năm mà vợ vẫn không dính bầu, trong khi gia đình 2 bên đều giục rất nhiều. Tôi dẫn vợ đi khám bác sĩ thì nhận được kết quả cả 2 người đều khỏe mạnh bình thường.

Vợ tôi cứ an ủi rằng:

- Con cái là lộc trời cho, cứ từ từ rồi sẽ có.

Vợ cảm sốt mê mang, tôi thay quần áo cho vợ thì phát hiện ‘vết tích lạ’ hé lộ bí mật động trời vì sao 2 năm nay ‘thả cửa’ mà vẫn không sinh được con - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Nghĩ cũng đúng, tôi không còn suy nghĩ nặng nề về chuyện sinh con nữa. Thế nhưng, sau 1 lần vợ ốm, tôi mới bàng hoàng phát hiện ra bí mật động trời của cô ấy khiến tôi không thể sinh con.

Hôm qua, đột nhiên vợ tôi cảm nặng, lúc đầu, cô ấy không cho tôi đụng vào người nhưng sau khi uống thuốc xong, vợ tôi thiếp đi ngủ. Đêm xuống thấy người vợ đầy mồ hôi, thương quá tôi liền trở mình để thay quần áo cho em.

Ai ngờ, vừa cởi váy vợ ra thì tôi chết ngất khi thấy trên ngực trên cổ và phần dưới của vợ toàn là vết cắn chi chít. Rõ ràng đó là dấu răng mà tôi thì không bao giờ cắn vợ mình. Càng nghĩ càng thấy lạ, tôi nhớ lại mỗi lần ân ái, vợ bắt tắt hết điện đi tôi thường không nhìn thấy gì.

Tôi giật mình lẩm bẩm:

- Có lẽ nào vợ mình ngoại tình.

Nhưng lúc đó vợ tôi đang sốt cao đã ngủ say tôi không làm lớn chuyện. Sáng sớm mai, thấy vợ tỉnh dậy, tôi liền giả vờ nói:

- Anh đi ra ngoài mua đồ ăn sáng cho em nhé.

Vợ tôi có vẻ hoang mang khi nhìn bộ đồ em mặc trên người, có lẽ cô ấy đã đoán được đêm qua sau khi thay đồ cho em, tôi đã biết được điều gì đó. Nhưng vợ tôi cứ im lặng tảng lờ không có chuyện gì. Ai ngờ tôi vừa đi khỏi đã thấy vợ bắt máy gọi điện cho 1 người đàn ông.

Vợ cảm sốt mê mang, tôi thay quần áo cho vợ thì phát hiện ‘vết tích lạ’ hé lộ bí mật động trời vì sao 2 năm nay ‘thả cửa’ mà vẫn không sinh được con - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Quả thực tôi đoán không sai, vợ tôi thì thầm với gã kia rằng cô bị ốm không tới được, hơn nữa, có lẽ tôi đã biết được chuyện ngoại tình nên bảo hắn nhanh chóng rước em đi nếu không sợ sẽ bị tôi đánh đập.

Nhưng giận hơn hết là chính vợ thừa nhận rằng đã uống thuốc tránh thai để không có con với tôi, em muốn khi người đàn ông kia ổn định, giàu có thì sẽ theo anh ta và bỏ tôi nên không muốn có con làm vướng bận.

Tôi nghe xong mà điếng cả người, không ngờ tôi luôn ảo tưởng về 1 túp lều tranh 2 trái tim vàng nhưng sự thật quá cay đắng. Đến nước này, tôi sẽ tự nguyện ly dị cho vợ mình đi theo người đàn ông khác, tôi không ích kỷ giữ em bên mình để khiến em khổ, nếu em nói sớm, tôi đã không cưới em, dù thế nào tôi vẫn rất yêu em.

Thấy vợ vào nhà nghỉ với sếp tổng, chồng xe ôm không đánh ghen chỉ ngồi dưới quầy lễ tân nhắn: ‘Nếu xong việc với sếp thì xuống anh chở về, con ở nhà khát sữa rồi’

Thấy vợ vào nhà nghỉ với sếp tổng, chồng xe ôm không đánh ghen chỉ ngồi dưới quầy lễ tân nhắn: ‘Nếu xong việc với sếp thì xuống anh chở về, con ở nhà khát sữa rồi’

Hùng hốt hoảng phóng xe luôn, đến nơi thì anh chết đứng vì đúng là vợ mình đang đi với gã đàn ông giàu có và đó chính là sếp tổng của công ty Linh. Hùng từng đi dự tiệc cùng công ty vợ một lần nên biết. Anh cũng biết rõ là sếp thích vợ mình nhưng mà không ngờ lại có ngày hôm nay.

Xem thêm
Từ khóa:   phát hiện vợ ngoại tình chồng chăm vợ bệnh bí mật của vợ

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau di nguyện trao tài sản bạc tỷ cho đứa cháu từng bị ruồng bỏ

Sự thật đằng sau di nguyện trao tài sản bạc tỷ cho đứa cháu từng bị ruồng bỏ

Tâm sự 21 phút trước
Ô tô kéo lê xe máy sau va chạm khiến người xem sợ thót tim, tài xế 73 tuổi bị bắt

Ô tô kéo lê xe máy sau va chạm khiến người xem sợ thót tim, tài xế 73 tuổi bị bắt

Video 36 phút trước
Câu chuyện đằng sau quyết định đòi lại vàng cưới của mẹ chồng và cái kết bất ngờ

Câu chuyện đằng sau quyết định đòi lại vàng cưới của mẹ chồng và cái kết bất ngờ

Tâm sự gia đình 51 phút trước
Lâm Tâm Như, Tô Hữu Bằng và Cổ Cự Cơ tái hợp sau 25 năm, khơi lại ký ức 'Tân dòng sông ly biệt'

Lâm Tâm Như, Tô Hữu Bằng và Cổ Cự Cơ tái hợp sau 25 năm, khơi lại ký ức 'Tân dòng sông ly biệt'

Sao quốc tế 51 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Kể từ ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 51 phút trước
Âm thanh bất thường qua điện thoại và chuyến đi tìm chồng đến địa điểm không ai ngờ

Âm thanh bất thường qua điện thoại và chuyến đi tìm chồng đến địa điểm không ai ngờ

Tâm sự gia đình 1 giờ 6 phút trước
Ôm con ra ban công dỗ lúc 1 giờ sáng, tôi vô tình nghe thấy bí mật của chồng

Ôm con ra ban công dỗ lúc 1 giờ sáng, tôi vô tình nghe thấy bí mật của chồng

Tâm sự 1 giờ 21 phút trước
Ô tô đâm vào cống, 4 người tử vong, tài xế bị thương trên đường cao tốc

Ô tô đâm vào cống, 4 người tử vong, tài xế bị thương trên đường cao tốc

Video 1 giờ 36 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà'

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 50 phút trước
Quyết định đi thêm bước nữa năm xưa và giọt nước mắt nghẹn ngào ngày gặp lại con

Quyết định đi thêm bước nữa năm xưa và giọt nước mắt nghẹn ngào ngày gặp lại con

Tâm sự 1 giờ 51 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Câu chuyện họp lớp năm ấy và sự thật về người bạn trai đi xe máy cũ sau 6 năm

Câu chuyện họp lớp năm ấy và sự thật về người bạn trai đi xe máy cũ sau 6 năm

Sự thật đằng sau di nguyện trao tài sản bạc tỷ cho đứa cháu từng bị ruồng bỏ

Sự thật đằng sau di nguyện trao tài sản bạc tỷ cho đứa cháu từng bị ruồng bỏ

Ôm con ra ban công dỗ lúc 1 giờ sáng, tôi vô tình nghe thấy bí mật của chồng

Ôm con ra ban công dỗ lúc 1 giờ sáng, tôi vô tình nghe thấy bí mật của chồng

Quyết định đi thêm bước nữa năm xưa và giọt nước mắt nghẹn ngào ngày gặp lại con

Quyết định đi thêm bước nữa năm xưa và giọt nước mắt nghẹn ngào ngày gặp lại con

Bố tôi qua đời và nguyện vọng cuối cùng khiến mẹ lặng người

Bố tôi qua đời và nguyện vọng cuối cùng khiến mẹ lặng người

Chồng mất liên lạc khi đi xuất khẩu lao động và sự thật bất ngờ ngày trở về

Chồng mất liên lạc khi đi xuất khẩu lao động và sự thật bất ngờ ngày trở về