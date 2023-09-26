Trời không chịu đất thì đất phải chịu trời, cuối cùng bố mẹ Lan cũng phải gật đầu đồng ý cho con gái cưới, thế nhưng ngay trong hôn lễ, họ tuyên bố:

Ngày cô yêu Chiến, bố mẹ và bạn bè ra sức can ngăn vì anh ta nổi tiếng là người ăn chơi đùa đòi, thậm chí còn cờ bạc rượu chè. Thế nhưng, Lan vẫn một mực tin vào tình yêu của mình. Những lúc gặp cô, Chiến luôn tỏ ra là người ngoan ngoãn, bị hại.

- Từ nay con đã là vợ người ta rồi, có chuyện gì tự 2 đứa gánh vác, bố mẹ không liên quan nữa.

- Bố mẹ cứ tin ở con, có con bên cạnh thì anh chiến sẽ ngoan ngay.

Hôm đó, Chiến uống rất nhiều rượu nhưng đột nhiên sau khi 1 đám khách lạ đi vào, anh lăn đùng ra giãy dụa. Cả nhà nhao nhao tới chỗ Chiến, Lan giật mình ôm lấy chồng:

- Anh ơi..anh sao thế anh ơi…

Nhưng người Chiến lạnh buốt, mắt anh long sòng sọc, miệng sùi bọt mép. Người anh họ làm bác sĩ vội vàng cấp cứu nhưng 2 phút sau anh ngước lên nói:

- Không kịp nữa rồi, cậu ấy đã ra đi rồi.

Cả nhà òa lên khóc lóc đau đớn còn Lan cô như rơi xuống 18 tầng địa ngục:

- Trời ơi, tại sao mọi chuyện lại như thế này? Tại sao chứ?

Bỗng chống ngày cưới biến thành tang lễ, Lan chỉ biết ôm chồng khóc cạn nước mắt. Khi đó, người nhà vội vã đi mua quan tài, làm xong thủ tục họ đặt Chiến vào bên trong.

Thế nhưng, Lan dường như vẫn chưa tin vào sự thật, cô cứ ngồi ôm chiếc quan tài mà khóc. Nửa đêm, Lan mệt quá lả đi, bỗng nhiên thấy có người vỗ vai, Lan choàng tỉnh dậy thì đập vào mắt cô là chiếc quan tài đã bật nắp. Cô hoảng hồn gọi:

- Anh Chiến…anh Chiến ơi..

Vẫn thấy người vỗ vai mình, Lan quay ra sau lưng thì thấy chồng đang đứng lù lù đằng sau, Lan giật mình:

- Anh…..ơi, anh hiện về thăm em sao?

Ảnh minh họa: Internet

Thấy vợ khóc, Chiến nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô rồi nói:

- Anh vẫn còn sống mà hiện gì.

Lan trố mắt kinh ngạc, Chiến lấy tay cô đặt lên má mình rồi nói:

- Đây, em không tin thì véo má anh thử đi.

Nói rồi anh cởi bộ quần áo tang trên người vứt xuống sàn. Lan bây giờ mới hoàn hồn hỏi:

- Tại sao anh lại..còn sống? Em tưởng..? Anh…tóm lại là như thế nào?

Chiến kéo tay vợ:

- Anh kể ra nhưng em không được giận anh nhé.

Lan gật đầu Chiến mới dám nói:

- Thực ra chiều nay có 1 toán người định đến đòi nợ anh, chúng nói anh không trả được khoản tiền nửa tỷ thì sẽ giết anh. Anh đành giả vờ chết để chúng bỏ đi. Anh đã nhờ vài người sắp xếp chuyện này.

Lan sốc nặng:

- Tại sao anh lại nợ nhiều như vậy? Ạnh đã làm gì?

Chiến cúi mặt:

- Lúc trước anh chơi bài nợ chồng chất, anh…nhưng giờ anh đã có vợ, anh thề sẽ thay đổi, em hãy tin anh..Sau khi quen em anh đã thay đổi rồi.

Lan ngồi sụp xuống bật khóc, trước tình cảnh này cô có nên tin vào lời thề của chồng nữa không? Có nên đem hết số tiền đám cưới cho anh ta trả nợ không?