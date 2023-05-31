Hơn 5 năm hai mẹ con Ngân nương tựa nhau mà sống, nhiều lần thấy con khao khát có bố mà Ngân chỉ biết bật khóc. Nhiều đêm mưa gió trở trời Ngân cũng mong muốn có người đàn ông bên cạnh mình. Thế rồi Ngân mở lòng và chấp nhận lấy Phong, người đàn ông mà cô tin chắc sẽ thay đổi cuộc đời mình. Khi đi thêm bước nữa thì Ngân cũng lo lắng lắm vì cô sợ Phong không chấp nhận sống cùng con gái của mình. Nhưng điều ngược lại thì chính Phong lại tỏ ra vô cùng yêu mến cô con gái của Ngân.

Sau gần 1 năm được Phong theo đuổi thì cảm thấy anh là người tốt Ngân cũng gật đầu lên xe hoa lần thứ 2. Nói lên xe hoa lần 2 là vì Ngân từng có một đời chồng. Vậy nhưng chỉ sau 7 năm hạnh phúc thì cô ly hôn vì phát hiện ra anh ta ngoại tình có người phụ nữ khác bên ngoài. Mất hết niềm tin vào đàn ông nên Ngân quyết định làm mẹ đơn thân một mình nuôi cô con gái khôn lớn.

- Con gái của em nếu sống cùng vợ chồng mình thì vẫn được chứ anh?

- Tất nhiên là được rồi. Mình đã là vợ chồng thì con gái em cũng là con gái anh mà. Em đừng lo lắng gì cả. Anh nhất định sẽ yêu thương con gái em thật tốt.

- Em cảm ơn anh nhiều lắm. Không phải bố dượng nào cũng muốn ở với con riêng của vợ đâu.

- Nếu em muốn cảm ơn anh thì...nhanh nhanh sinh cho anh một thằng cu đi.

Thấy chồng tâm lý như vậy mà Ngân hạnh phúc lắm, cô nghĩ mình đã đúng khi quyết định lấy Phong làm chồng. Nhiều lần thấy con gái cứ ngại với chồng mới thì Ngân cũng cố tạo mối quan hệ tốt hai bố con.

- Dượng Phong là chồng mới của mẹ thì cũng là bố của con. Con đừng có quá bướng mà phải nghe lời dượng nghe chưa?

- Vâng ạ. Con sẽ làm như lời mẹ nói.

Nghe con gái nói vậy thì Ngân mới an tâm, và rồi biết chồng mới thích trẻ con nên Ngân quyết định mang bầu sớm. Vì bầu bí mệt nên nhiều khi Ngân không còn sức quan tâm con gái nưã, cũng may lúc đó có Phong thay cô chăm sóc nếu không thì Ngân không biết phải làm sao nữa. Thậm chí cô con gái 12 tuổi của Ngân còn thân thiết với bố dượng hơn là với mẹ đẻ của nó. Đến tận lúc đó thì Ngân mới biết không phải người bố dượng nào cũng ghét bỏ con riêng của vợ.

Cứ tưởng mọi chuyện sẽ tốt đẹp, nào ngờ một lần nhìn con gái thay quần áo thì Ngân choáng váng khi thấy bụng con nhú lên. Nghĩ con trai gái hư hỏng nên Ngân đánh đạp con rất nặng tay.

- Mày trễ kinh đúng không?

- Sao...sao mẹ biết ạ.

Ảnh minh họa: Internet

- Mày còn hỏi được à? Bụng mày nhú to thế này....có phải mày làm chuyện bậy bạ với thằng nào đúng không? Sao mày hư hỏng thế hả con, mẹ thì làm việc không xuể thế mà mày thì lại ăn chơi đua đòi thế này à?

- Con không có..Con hàng ngày đi học về đều ở nhà với dượng Phong như mẹ dặn thôi mà.

Cả buổi đó đánh thế nào con gái cũng cứ nói ở với chồng mới làm Ngân bực lắm. Cô đưa con đến viện để xem lý do vì sao, trên đường đi cô cầu mong rằng con gái mình không có thai...Vậy nhưng sau một hồi khám thì bác sỹ tuyên bố con gái 12 tuổi của Ngân đang có thai được gần 2 tháng tuổi.

- Bác sỹ có nhầm không? Sao con gái tôi lại mang bầu được.

- Đây là sự thật. Cô nên khuyên nhủ rồi con bé mọi chuyện như nào. Bây giờ ở tuổi này các bé gái rất dễ bị lạm dụng. Và trường hợp con gái cô thì dù mang bầu nhưng vẫn thường xuyên bị lạm dụng tình dục dẫn đến viêm nhiễm vùng kín.

- Không thể nào....

Ngân gào khóc lên khi nghe bác sỹ nói, cô lao ra cửa rồi ôm con vào lòng gặng hỏi.

- Con nói chỉ ở nhà với dượng đúng không? Vậy chuyện gì đã xảy ra....

- Con sợ dượng mắng con lắm...

- Con phải nói với mẹ....đừng sợ.

- Thật sự..con không thích dượng tý nào. Mỗi ngày ở nhà khi mẹ ngủ hay đi vắng là dượng vào phòng con rồi sờ mò khắp người con. Dượng còn nằm đè lên con nữa...con khóc thì bị dượng bịt miệng lại rồi dọa nếu con nói sẽ giết cả mẹ và con...nên con sợ...Con sợ lắm.

Ngân rụng rời không thể ngờ rằng người chồng mà cô tôn trọng yêu thương lại có thể tàn nhẫn và bệnh hoạn như vậy. Vì con gái còn quá nhỏ, còn cả một tương lai phí trước nên Ngân đành phải phá đi đứa bé trong bụng con rồi gửi lên chùa. Còn về lão chồng mới khốn nạn thì Ngân lập tức ly rồi kiện anh ta ra tòa vì tội lạm dụng trẻ chưa thành niên. Bằng mọi thứ Ngân bắt anh ta phảo trả giá dù rằng cô đang mang thai đứa con của anh ta. Ngân hối hận lắm vì chính cô đã làm hại đứa con của mình....