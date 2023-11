Con dâu vừa sinh xong, mẹ chồng đã ‘trở mặt’ đuổi ra khỏi nhà, nhiều năm sau gặp lại bà quỳ lạy cầu xin một thứ nhưng lòng tôi đã tan nát, nhất quyết không làm hòa

Vài ngày trước khi kết hôn, mẹ tôi qua đời vì biến chứng của bệnh tiểu đường. Bố tôi cũng qua đời từ sớm, trong nhà chỉ còn anh trai và chị dâu. Vì lý do này mà mẹ chồng tương lai của tôi không hài lòng về tôi, bà cảm thấy tôi là một người phụ nữ kém may mắn.

Kết hôn chưa bao lâu thì tôi mang thai, thái độ của mẹ chồng đối với tôi cũng hòa nhã hơn. Thế nhưng, tôi sinh non, cái thai gần 8 tháng là tôi đã sinh rồi. Con trai tôi tuy nhỏ, nhưng may thay sức khỏe của nó khá tốt, không gặp phải vấn đề gì nguy hiểm khi sinh non cả.

Kỳ lạ là từ khi tôi vào bệnh viện sinh con đến nay, mẹ chồng chưa bao giờ vào thăm tôi cả. Tôi có hỏi chồng vài lần nhưng anh ngập ngừng không nói.