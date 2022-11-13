Chồng dẫn tình nhân về nhà ép ly hôn, tôi yên lặng nghe ả cười đùa rồi tặng thứ giấu sẵn cho cả 2

Anh ta và cô bồ vừa ngỡ ngàng vừa đỏ tím mặt, sự thật cũng đã được tôi phanh phui toàn bộ

Cả tháng nay tôi mất ăn, mất ngủ, vật vã trong đau khổ vì biết chuyện chồng ngoại tình. Những tưởng anh ta thấy rằng tôi đã biết chuyện, khuyên nhủ đủ đường mà về với vợ con, nhưng ngược lại với mong muốn của tôi, chồng còn công khai có bồ. Chồng tôi nghe theo lời bồ mà cắt đứt mọi khoản không đưa cho vợ con đồng nào, thường xuyên vắng nhà và thách thức vợ ly hôn. Bao nhiêu nỗ lực, cố gắng vun vén để có được như ngày hôm nay, vợ chồng tôi có nhà lầu, xe hơi cũng phần nhiều do tôi mà ra, chứ chồng tôi dù lương cao nhưng cũng mải ăn nhậu, chơi bời gần hết. Chỉ cần chia một nửa tài sản, số đó cũng đủ để cho họ sống dư dả. Tôi không đành lòng chia cho anh ta, số tài sản phần nhiều do tôi và gia đình nhà tôi hỗ trợ.

Chồng tôi làm đủ trò cốt để vợ ký vào đơn ly hôn tự nguyện, chia đôi tài sản. Anh ta nhắn tin, gọi điện cho bồ nói những câu yêu đương trước mặt tôi. Ả kia cũng thường xuyên nhắn tin khiêu khích. Cô ta gọi tôi là "bà cả", chê bai tôi già nua, thiếu hấp dẫn nên chồng mới đi tìm người khác. Dù tim tôi đau nhói, nhưng cũng cố mà tỏ ra như chưa có chuyện gì, chứ tôi càng tức giận, họ càng hả hê. Ảnh minh họa: Internet Hai người họ còn cả gan về nhà tôi để thúc ép ly hôn. Có ba người với nhau, chồng tôi lớn tiếng thách thức: "Tôi biết là tôi có lỗi, nhưng tôi cũng vì quá chán cô nên mới yêu người khác. Cô thử nhìn lại mình xem, có xứng với tôi không? Trong khi người bên ngoài trẻ đẹp, chiều chuộng tôi. Cô ký vào đơn ly hôn, buông tha cho tôi đi".

Ả bồ thì giả nhân giả nghĩa: "Chị ơi, đến nước này rồi, chị chấp thuận chia tay đi. Trước sau gì cũng phải ly hôn, cứ bấu víu làm gì khi anh ấy đã không còn là của chị. Chia tay sớm, biết đâu chị lại lấy được người phù hợp với chị". Đến lúc này tôi cũng không còn giữ ý nữa, tôi đưa cho họ xem tập giấy tờ và đáp trả: "Muốn tôi ký đơn ly hôn ư? Quá dễ, để xem anh có dám ly hôn không nhé. Tôi đã có đủ bằng chứng chồng ngoại tình, anh sẽ gặp bất lợi khi ra tòa. Căn nhà này và cả chiếc xe ô tô nguồn tiền mua tôi đã chứng minh được rõ do bố mẹ, anh em nhà tôi giúp đỡ. Có giấy chuyển tiền, giấy vay nợ cả hai vợ chồng ký hẳn hoi, anh nghĩ rằng khi được xóa nợ tôi đã hủy các giấy nợ đi rồi, rất may là tôi đã giữ lại. Số nợ này sẽ phải trả và nếu trừ đi thì anh cũng chẳng cầm lại được là bao đâu". Tôi đưa tập ảnh cho chồng xem, ả nhân tình xinh đẹp, quyến rũ của anh ta đang ôm ấp, đi vào khách sạn với những người đàn ông khác già, trẻ có cả. Chồng tôi quá sốc, lắp bắp lời trách móc ả bồ, trong khi cô ta cũng thừa nhận là đang cặp với vài người, ai hơn thì chọn người đó lâu dài. Cô ta cũng nói luôn là chồng tôi không được chia tài sản khi ly hôn thì đừng có mà mơ mộng yêu đương với ả nữa. Nhân tình bỏ đi không lời từ biệt, để lại chồng tôi thẫn thờ nhìn sau, anh ta quá sốc vì mọi chuyện vừa diễn ra. Từ hôm đó đến nay, chồng tôi tỏ ra ăn năn hối lỗi, mong muốn vợ tha thứ. Tôi vẫn còn cảm thấy đau khi nghĩ về chuyện chồng phản bội và chưa biết nên phải làm gì. Tôi có nên tha thứ cho chồng hay là dứt khoát ly hôn gã chồng bội bạc?

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