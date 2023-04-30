Chồng đâm đơn ly hôn vì...sợ vợ đánh!

Tâm sự 30/04/2023 09:34

Ra đến tòa lúc đối diện với vợ anh còn run bần bật không dám gần. Thẩm phán hỏi anh còn yêu vợ không thì mãi một lúc sau anh mới trả lời là “còn” nhưng lại nhìn lén vợ một cái rồi mới nói.

Anh Thắng đi làm ăn xa mãi tận trong Bình Định và cưới vợ trong đấy. Sau ba năm thì về quê sống vì bố mẹ già ở quê không ai chăm sóc. Chị Hoài cũng theo chồng về làm dâu.

Bề ngoài chị Hoài ít nói nhưng sống cũng không đến nỗi mất lòng hàng xóm. Có lẽ phụ nữ xa đến đây họ chưa quen nên không bỗ bã được. Anh Thắng là người nóng tính, bụng dạ cũng tốt nhưng hơi cái là động tay động chân với vợ. Tôi thấy nhiều lần anh Thắng to tiếng mà chị ấy cũng không cãi lại.

Chồng đâm đơn ly hôn vì...sợ vợ đánh! - Ảnh 1
Anh Thắng là người nóng tính, bụng dạ cũng tốt nhưng hơi cái là động tay động chân với vợ - Ảnh minh họa: Internet

Một lần không biết vì lí do gì mà anh Thắng đi đâu về muộn lại còn nhậu xỉn quắc cần câu. Về đến nhà, chị Hoài vẫn đang dọn dẹp. Vào bếp thấy vợ chưa nấu cơm anh lại lớn tiếng mắng chị. Chị Hoài xắn tay áo đi vào. Từ sáng đến giờ bận bịu đủ thứ. Được ngày chủ nhật dọn dẹp nhà cửa, chồng đã không giúp được vợ thì thôi lại còn lớn tiếng quát nạt. Ức quá chị mới cãi lại vài câu. Ai ngờ anh Thắng liền dang tay tát cho vợ một cái như trời giáng. Từ xưa đến giờ chị chưa từng cãi chồng. Hôm nay lại dám mở miệng cãi nên anh chàng muốn ra tay lấy oai.

Chị Hoài tức ói máu mắt long lên nhìn chồng. “Ái chà, mày còn giương mắt lên nhìn tao hả? Cho mày biết tay này”.

Men rượu trong người bốc lên, tay chân múa may quay cuồng hùng hổ lao vào chị Hoài. Không ngờ, đúng lúc ấy chị Hoài túm lấy cánh tay phải của gã chồng rồi tung cước đá liên tục vào người anh ta. Anh Thắng xây xẩm mặt mày ngã lăn quay ra đất, vừa ôm bụng vừa la lên đau đớn. Mãi đến lúc hàng xóm chạy sang can thì cuộc chiến mới kết thúc.

Chồng đâm đơn ly hôn vì...sợ vợ đánh! - Ảnh 2
Chị vợ túm lấy cánh tay phải của gã chồng rồi tung cước đá liên tục vào người anh ta - Ảnh minh họa: Internet

Sau hôm ấy, anh Thắng đâm đơn quyết định ly hôn vợ. Lúc tòa hòa giải anh ấy khăng khăng không muốn. Lý do là sợ vợ đánh. Bốn năm lấy vợ anh không hề biết vợ anh là con nhà võ. Sau lần bị vợ đánh thì hãi lắm. Ra đến tòa lúc đối diện với vợ anh còn run bần bật không dám gần. Thẩm phán hỏi anh còn yêu vợ không thì mãi một lúc sau anh mới trả lời là “còn” nhưng lại nhìn lén vợ một cái rồi mới nói.

Phiên tòa xử ly hôn hôm ấy đúng là cười ra nước mắt. Họ hàng hai bên đều khuyên nhủ anh nên về với vợ. Vợ chồng từ nay rút kinh nghiệm mà sống với nhau. Đằng nào thì vợ chồng anh cũng còn yêu nhau. Chứ cái lý do để ly hôn thật không thuyết phục tí nào.

Anh Thắng và vợ quay về với nhau thật. Nhưng cũng từ đó không bao giờ hàng xóm còn nghe thấy tiếng quát nạt từ nhà anh chị nữa.

Bắt quả tang chồng vào nhà nghỉ với nhân tình, vợ định xông vào đánh ghen nhưng lại lủi thủi đi về sau khi thấy cảnh này

Bắt quả tang chồng vào nhà nghỉ với nhân tình, vợ định xông vào đánh ghen nhưng lại lủi thủi đi về sau khi thấy cảnh này

Hôm ấy, chồng tôi khoác áo ra khỏi nhà lúc 10 giờ đêm. Đoán anh đến bên người tình, tôi vội vàng gửi con rồi bám theo anh. Đứng ở bên ngoài nhà nghỉ 30 phút, tôi đấu tranh tư tưởng rất nhiều. Cuối cùng, tôi quyết định đi vào trong và đối mặt với mọi chuyện.

Xem thêm
Từ khóa:   Tâm sự eva Tâm sự gia đình Tâm Sự Cùng Gia Đình

TIN MỚI NHẤT

Nghe tiếng động lạ dưới bếp, cô con dâu cầm gậy đi bắt trộm và sững người khi nhìn rõ sự thật

Nghe tiếng động lạ dưới bếp, cô con dâu cầm gậy đi bắt trộm và sững người khi nhìn rõ sự thật

Tâm sự 59 phút trước
Bố mẹ chồng viện lý do không thể đến đầy tháng cháu nội, tôi bàng hoàng khi biết sự thật

Bố mẹ chồng viện lý do không thể đến đầy tháng cháu nội, tôi bàng hoàng khi biết sự thật

Tâm sự 1 giờ 0 phút trước
Ngày đầy tháng cháu nội, bố mẹ chồng bất ngờ vắng mặt vì một lý do khó tin

Ngày đầy tháng cháu nội, bố mẹ chồng bất ngờ vắng mặt vì một lý do khó tin

Tâm sự 1 giờ 1 phút trước
Mang quà về cho vợ sau chuyến công tác, tôi sững người trước sự thật được hé lộ

Mang quà về cho vợ sau chuyến công tác, tôi sững người trước sự thật được hé lộ

Tâm sự 1 giờ 3 phút trước
Trong vòng 3 tháng (tháng 10, 1, 12), 3 con giáp được Quý Nhân cầm tay chỉ đường, tiến thẳng đến thành công, tiền tài vượng phát

Trong vòng 3 tháng (tháng 10, 1, 12), 3 con giáp được Quý Nhân cầm tay chỉ đường, tiến thẳng đến thành công, tiền tài vượng phát

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 4 phút trước
Tôi tặng vợ đôi khuyên tai sau chuyến công tác, nào ngờ nhận lại lời thú nhận đau lòng

Tôi tặng vợ đôi khuyên tai sau chuyến công tác, nào ngờ nhận lại lời thú nhận đau lòng

Tâm sự 1 giờ 5 phút trước
Mang đôi khuyên tai về tặng vợ, tôi chết lặng khi em quỳ xuống nói ra sự thật

Mang đôi khuyên tai về tặng vợ, tôi chết lặng khi em quỳ xuống nói ra sự thật

Tâm sự 1 giờ 6 phút trước
Được mẹ chồng cho 30 triệu sắm điện thoại, nàng dâu không ngờ vừa về nhà đã nhận cái tát trời giáng

Được mẹ chồng cho 30 triệu sắm điện thoại, nàng dâu không ngờ vừa về nhà đã nhận cái tát trời giáng

Tâm sự 1 giờ 7 phút trước
Đi công tác về tặng vợ đôi khuyên tai, tôi sững sờ trước lời thú nhận của em

Đi công tác về tặng vợ đôi khuyên tai, tôi sững sờ trước lời thú nhận của em

Tâm sự 1 giờ 7 phút trước
Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Hậu trường 1 giờ 19 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tưởng bố mẹ chồng bận không dự đầy tháng cháu nội, tôi chết lặng khi biết nguyên nhân

Tưởng bố mẹ chồng bận không dự đầy tháng cháu nội, tôi chết lặng khi biết nguyên nhân

Mẹ chồng hào phóng cho chục triệu mua điện thoại, nàng dâu không ngờ món quà lại kéo theo cú sốc

Mẹ chồng hào phóng cho chục triệu mua điện thoại, nàng dâu không ngờ món quà lại kéo theo cú sốc

Chồng tặng nhẫn kim cương đắt tiền, vợ trẻ đang lâng lâng thì nghe lời chúc mà sững sờ

Chồng tặng nhẫn kim cương đắt tiền, vợ trẻ đang lâng lâng thì nghe lời chúc mà sững sờ

Nhà chồng trao chục cây vàng trong ngày cưới, dâu trẻ hí hửng rồi bàng hoàng vì điều kiện đi kèm

Nhà chồng trao chục cây vàng trong ngày cưới, dâu trẻ hí hửng rồi bàng hoàng vì điều kiện đi kèm

Tưởng nhà chồng bất công khi chia tài sản, đến khi bị đuổi ra thuê trọ tôi mới hiểu nguyên nhân

Tưởng nhà chồng bất công khi chia tài sản, đến khi bị đuổi ra thuê trọ tôi mới hiểu nguyên nhân

Nhà chồng chia tài sản không công bằng, lại bắt vợ chồng tôi ra ngoài, sự thật phía sau khiến tôi uất nghẹn

Nhà chồng chia tài sản không công bằng, lại bắt vợ chồng tôi ra ngoài, sự thật phía sau khiến tôi uất nghẹn