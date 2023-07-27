Nhưng khoảng 3 tháng trở lại đây, bạn trai tôi bị thất nghiệp. Lý do anh nói tế nhị nên không tiện kể. Mấy tháng trời, vậy mà người yêu tôi vẫn chưa tìm được công việc mới, cả ngày anh chỉ ở nhà và tiêu tiền trợ cấp của bố mẹ.

Tôi và người yêu có 1 năm tìm hiểu qua lại. Trước đây công việc của anh rất tốt, anh cũng chẳng bao giờ tiếc tôi một đồng tiền mua sắm hay đi chơi cũng đều chủ động trả tiền. Tôi biết thế nên cũng hay mua đồ đạc, quần áo cho anh.

Nói là sĩ diện cao như vậy nhưng không hiểu sao người yêu tôi lại chẳng ngại ngần lấy tiền của bố mẹ. Ai đời đàn ông gần 30 tuổi rồi vẫn còn xin tiền bố mẹ. Anh cũng chẳng ngại hỏi tiền của tôi, tôi cũng ngại mà đã yêu nhau rồi còn xác định gắn bó nên tôi cũng chả tiếc gì. Nhưng tần suất đó ngày một dày lên. Tôi cũng cần chi tiêu cuộc sống của mình chứ.

Tôi có tâm sự với anh là đàn ông nên có một công việc tử tế, cũng tìm một vài mối cho anh, thực ra tôi cũng chỉ muốn anh tu chí hơn nhưng anh quay ra giận dỗi. Nói tôi là không tin tưởng anh rồi ngại ngùng bảo tôi anh không thích núp váy phụ nữ.

Mỗi lần nhắc anh thì anh lại bảo, "anh mượn của em anh sẽ trả, nó cũng đâu thấm gì so với những thứ anh đã mua cho em, tính toán quá người ta không thích đâu". Bạn trai nói vậy em cũng chẳng biết nói sao nữa. Bởi nếu tiền tiêu chính đáng tôi không nói nhưng đa phần chỉ để nhậu nhẹt, đi chơi với bạn bè.

Gần đây, tôi phát hiện ví tiền của mình hao hụt đi nhiều. Vì tính tôi khá thoáng nên không để ý. Về sau thấy tiền cứ không cánh mà bay, tôi nảy sinh nghi ngờ cô bạn cùng phòng. Nhưng cũng nhờ một tình huống mà tôi phát giác được ai là kẻ lấy tiền nếu không suýt chút nữa tôi đã làm hỏng tình bạn của mình.

Ảnh minh họa: Internet

Hôm ấy người yêu tôi đến chơi và ở lại ăn cơm. Lúc anh đến, tôi đang giặt quần áo ở trong nhà tắm. Thiếu móc quần áo nên tôi chạy ra ngoài để lấy.

Và tôi như suýt ngất tại chỗ khi thấy bạn trai mình đang lén lút móc ví của tôi để lấy tiền. Tôi vừa tức giận, vừa sốc nên gắt lên: “Anh đang làm cái gì đấy”. Có lẽ vì thấy tôi phản ứng dữ dội nên anh vội chống chế: “Anh chỉ vay tạm em chút tiền thôi. Vài bữa nữa đi làm anh sẽ trả. Làm gì mà em hét lên như anh là kẻ trộm vậy”.

Tôi không nói gì nữa vì biết anh cũng chính là người đã lấy tiền mình từ mấy hôm trước. Thật đáng thất vọng. Nếu anh là người sĩ diện cao thì đã chẳng đến mức độ làm cái việc "đàn bà" ấy với tôi. Số tiền ấy không đáng là bao, nhưng nó khiến tôi đặt dấu hỏi lớn về nhân cách của anh.

Ảnh minh họa: Internet

Yêu nhau được 1 năm rồi, càng ngày tôi càng thấy người yêu mình có quá nhiều vấn đề. Sau chuyện xảy ra ngày hôm ấy, tôi lại càng muốn bỏ anh hơn. Giờ nên nói lời chia tay thế nào để anh không cảm thấy xấu hổ mà dễ dàng buông tha cho tôi hả mọi người?... Xin cho tôi lời khuyên với...