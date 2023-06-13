Chàng trai 9x chia sẻ 3 cách để giúp người yêu 'đổ đứ đừ' trong 'cuộc yêu', chị em 'ngượng chín mặt' nhưng lại thích thú mỗi khi đêm đến

Tập trung tấn công phần bên phải xương sống sẽ có tác dụng mạnh hơn phần bên trái và dễ làm nàng ngất ngây vì bên trái của não bộ điều khiển bên phải, mà theo logic thì bên phải là bên dễ đạt khoái cực hơn.

Bạn cần học cách nhận biết các dấu hiệu hưng phấn của nàng lúc lên đỉnh đạt cực khoái thể hiện ra bên ngoài, chủ yếu là biểu hiện căng cơ xuyên suốt cơ thể và nhu cầu được thả lỏng. Hãy để mắt tới biểu hiện căng cơ ở bàn tay, bàn chân và khu vực xương chậu của đối tác.

Hãy khám phá cơ thể nàng dần dần, từng bước một, như vậy chắc chắn bạn sẽ khiến nàng thấy càng ngày càng hài lòng và thỏa mãn để cùng bạn chinh phục đỉnh cao của khoái cực.

Ảnh minh họa: Internet

Dùng nước hoa có mùi xạ hương

Mùi hương là thứ kích thích giác quan mạnh nhất khi "yêu", nhất là mùi xạ bởi hai lý do. Thứ nhất, mùi xạ hương rất nam tính nên sẽ đẩy ham muốn của nàng lên cao. Mùi phấn rôm trẻ em cũng có thể tạo ra tác động tương tự, do nó kích hoạt bản năng ở phái đẹp.

Thứ hai, mùi hương, ham muốn "chuyện ấy", và ký ức tác động lên những vùng rất gần nhau trên não bộ, khiến cho mùi để lại dấu ấn khó phai nhất và tạo ra nhiều nhục cảm nhất. Hãy thử dùng nước hoa có tinh chất xạ hương, và nàng sẽ phải nhớ mãi tới bạn sau mỗi lần gần gũi.

Ảnh minh họa: Internet

Làm ấm đôi chân nàng

Nhiều đàn ông để ý vợ mình thường có thói quen cọ đôi chân lạnh vào chân mình mà không tinh tế nhận ra phụ nữ thường cảm thấy rất dễ chịu khi đôi chân được giữ ấm. Theo các chuyên gia, việc giữ ấm chân thậm chí có thể giúp phụ nữ dễ dàng trải nghiệm cảm giác cực khoái hơn tới 30%.

Bạn có thể vẫn để nguyên tất trên chân nàng khi "yêu", hoặc gợi cảm hơn, hãy thử dùng dầu mát - xa có tinh chất ấm nóng nhẹ nhàng mát - xa đôi chân nàng, tập trung vào phần lòng bàn chân và giữa các ngón chân. Bởi việc kích thích đôi chân và kích thích vùng kín mang tới cũng tác động tới hai vùng não bộ nằm sát cạnh nhau, bạn sẽ sớm nhìn thấy sự khác biệt khi "yêu" nàng đêm nay.