Câu nói ác ý của mẹ chồng, thêm cô em dâu hạch sách đủ đường khiến tôi đưa ra quyết định "táo bạo" ngay khi vừa sinh con

Tâm sự 24/09/2022 11:15

Mình là nữ 31 tuổi hiện mình có 2 bé sinh đôi lúc ngồi viết mấy dòng này là mình vừa gửi đơn lên toà án kết thúc cuộc hôn nhân mà nhà chồng hay ca ngợi "ăn không sung sướng toàn kiếm chuyện".

Nói sơ về nhà chồng mình thì mình đang sống cùng ba mẹ chồng, 1 cô em chồng li hôn có con riêng mang về chung sống cùng vợ chồng mình. Chồng mình thì khá là gia trưởng và cổ hủ.

Trong quá trình sống chung mình cũng chịu nhiều uất ức. Nói thật ngay từ đầu mình cũng không muốn ở chung vì mối quan hệ nó rất phức tạp, trong lòng mình cũng nghĩ sẽ giúp về tiền bạc thôi nhưng qua miệng họ việc không muốn ở chung lại thành ra ác thất đức. Vì chuyện này vợ chồng mình cũng mâu thuẫn nhiều thậm trí cãi cọ đánh nhau.

Câu nói ác ý của mẹ chồng, thêm cô em dâu hạch sách đủ đường khiến tôi đưa ra quyết định 'táo bạo' ngay khi vừa sinh con - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Vì mẹ chồng phải trông con cho cô đi làm nên mình phải tự chăm 2 bé sinh đôi và cơm nước nhà cửa cho cả nhà. Ở chung cả năm nhưng em chồng mình chẳng làm việc nhà vì nó không thích sống tốt với "người không biết điều" như mình. Mỗi tháng em đóng góp 3 triệu tiền nhà cửa ăn uống phụ vô cho vợ chồng mình vì còn ba mẹ chồng nữa. Nhưng em hay lấy cái đó đem ra kể lể. Mình chỉ muốn hỏi em là nếu em ấy sau này có lấy thêm chồng thứ 2 bản thân em sẽ chịu ở chung vậy chứ?

Nói sơ qua về mẹ chồng mình thì mang hệ tư tưởng xưa, đàn bà phải thế này thế nọ vừa biết vun vén nhà cửa biết nhẫn nhịn chồng con. Trong mắt của bà thì mình là đứa hoang phí không biết vun vén hay cãi và mất dạy, còn không làm ra tiền ở nhà trông con mà tiêu xài này nọ. Lương chồng mình thì tầm 25 triệu ngoài tiết kiệm tầm 5 triệu đầu tư thì tiền nhà, tiền sữa 2 bé, tiền diện nước ăn uống 5 người lớn và 3 trẻ em tháng nào cũng không dư đều là do mình.

Ngoài việc chăm 2 bé thì mình cũng làm thêm buổi tối tầm được hơn 10 triệu một tháng mình dùng tiền đó thêm vô chi phí chi tiêu mới có xe cộ về quê này nọ. Vậy mà vẫn mang tiếng ăn bám mới ở cử không chưa làm được gì chỉ biết phá của.

Câu nói ác ý của mẹ chồng, thêm cô em dâu hạch sách đủ đường khiến tôi đưa ra quyết định 'táo bạo' ngay khi vừa sinh con - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Giọt nước tràn ly khi vợ chồng cứ hục hặc cãi nhau hoài vì mình không vừa mắt gia đình chồng nên mình cũng có biết sau lưng mẹ chồng mình có hay tâm sự với chồng mình về mình. Mình phản kháng và cãi lại thì chồng mình đánh mình như kẻ thù vậy. Khi các bạn bị chồng tát các bạn có đánhh lại không? Việc phản kháng lại trong mắt gia đình họ là thứ đàn bà vất đi.

Mình mà li hôn chắc chẳng gặp ai tốt như chồng cũ mình đâu, họ nói với mình như vậy.

Quyết định li hôn giúp mình thấy nhẹ lòng lắm, mình muốn giải thoát để làm lại cuộc đời. Cũng chẳng cần gặp ai hay có thêm ai nữa có con mình là đủ rồi.

Dốc hết lòng chăm sóc, yêu thương anh để tấm thân chỉ còn xơ xác, tôi nhận lại cả một trái tim tan nát vì "lý do phản bội bất ngờ" của anh

Dốc hết lòng chăm sóc, yêu thương anh để tấm thân chỉ còn xơ xác, tôi nhận lại cả một trái tim tan nát vì "lý do phản bội bất ngờ" của anh

Mình vừa chia tay 1 mối tình kéo dài 6 năm mọi người à, nó cũng không phải là thời gian quá dài, cũng không phải quá ngắn nhưng có lẽ mình đã học được rất nhiều điều trong 6 năm qua.

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