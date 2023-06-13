Hôn nhân sẽ hạnh phúc nhân đôi khi hai bạn luôn hòa thành một mỗi khi ân ái, nếu cả hai hiểu nhau nhiều hơn thì những chia sẻ, tâm tư đều được giải bày. Như vậy cuộc sống hôn nhân mới có thể kéo dài vĩnh cửu.

Phụ nữ đừng bao giờ im lặng để đàn ông tự điều khiển tất cả mọi việc, hãy biết cách để anh ấy cả đời ‘nghiện’ bạn vì những cách yêu bạn dành cho anh. Đàn ông họ thường chán vợ khi họ chỉ biết hưởng thụ, nếu biết được điều này bạn đừng bao giờ để đàn ông phụ mình chỉ vì chuyện gối chăn.

Hãy thử một lần tặng cho anh ấy nụ hôn mạnh bạo, cuồng nhiệt khiến anh phải đơ người toàn tập, chỉ biết nằm yên để bạn tự do điều khiển, lúc này bạn thật sự đã đạt được 50% của sự thành công.

Ảnh minh họa: Internet

Một khi đàn ông ngỡ ngàng, tất cả các mạch đều tê dại khi được người mình yêu chiếm thế thượng phong. Cho dù anh đã chán bạn, thậm chí đã tìm được cho mình một điểm dừng chân mới thì cũng chẳng bao giờ có thể chịu đựng được nụ hôn này.

Lúc này anh chị muốn kéo bạn ngay đến giường ngủ để được tận hưởng những khoái cảm tiếp theo.

Hãy thử một lần yêu nhau ‘trần trụi’

Khi cửa phòng ngủ khép lại, bạn hãy để hưng phấn đôi bên được "bung lụa", tháo bỏ hoàn toàn xiêm y giúp vợ chồng được "gần gũi" nhất. Khi hai cơ thể hòa vào 1 trong trạng thái "nguyên bản", không chỉ chàng mà đến chính bạn cũng sẽ thấy ham muốn của mình được đẩy tới cao trào. Lúc đó cuộc yêu của bạn với chàng sẽ không gì có thể cuồng nhiệt hơn là điều chắc chắn.

Ảnh minh họa: Internet

Hãy để anh ta tìm đủ mọi cách để có thể chiếm được trọn vẹn thân xác và trái tim bạn trong đêm nay. Đàn ông là thế, một khi ‘lửa tình’ trỗi dậy thì tất cả mọi thứ họ đều vứt sang một bên. Thậm chí con bên phòng đang khóc đòi mẹ nhưng họ vẫn muốn để con ‘tự lập’ một đêm và trong đầu chỉ nghĩ rằng ‘hãy trả mẹ lại cho ba’ trong đêm nay.

Hãy một lần thử ‘yêu trần trụi’ để biết rằng cảm xúc thăng hoa thật sự của hai bạn là như thế nào. Tuy tốn hơi nhiều calo nhưng bù lại sẽ khiến hai bạn nhớ cả đời trong lần ‘yêu trần trụi’ đầu tiên.