Cách hành xử của người khôn ngoan: Tinh tế đến mức người tầm thường mấy ai hiểu được

Con người bản năng đã có lòng tham, thường cố vun vén mọi thứ về mình thế nên mới có câu: "Tham bát bỏ mâm". Thế nhưng trong một thế giới của những người kinh doanh văn minh luôn có triết lý rằng không cần ăn dày, mà luôn để một phần để vừa có lợi cho mình, vừa có lợi cho người khác. Thực tế và kinh nghiệm của người đi trước đã cho ta biết rằng đôi khi tưởng rằng mình chịu thiệt nhưng lại vô tình tạo quả lành, lại mang tới cho chính chúng ta sự may mắn mà không phải ai cũng đoán biết được.

Con người ta không tham tiền thì cũng tham danh bởi để rồi bán sức của mình để đuổi theo hư danh, thế rồi khi ngã bệnh chẳng có mấy người hỏi thăm mới thấy sức khỏe quan trọng thì đã muộn. Sức khỏe là vốn liếng quan trọng nhất trong cuộc đời của mỗi người. Không có “công danh lợi lộc” nhưng khỏe mạnh là bạn đã đang sống tốt. Nhưng nếu có “công danh lợi lộc” mà mất đi sức khỏe thì chính là bạn đã đang mất đi tất cả rồi. Nỗ lực cả đời không bằng một lần lựa chọn vì chỉ khi bạn lựa chọn đúng thì cố gắng của bạn mới ra kết quả, bạn chọn sai từ đầu thì có cố gắng cả trăm năm cũng chẳng nên công cán gì.

Tưởng cứ được an nhàn là xong nhưng vốn cuộc đời này đâu dễ dàng đến vậy. Vì thế, thôi thì cứ lấy lao động làm niềm vui nếu không muốn thói quen lười nhác kéo lùi chúng ta lại. Dù sao chúng ta cũng chỉ có một lần để sống thì sao không sống thật say mê, cứ ôm khư khư an toàn cuối cùng lại để mọi thứ trôi qua vô cùng lãng phí mà ta lại chẳng thu lượm được điều gì mới. Tiền bạc nên là phương tiện để thực hiện điều ta muốn làm hơn chỉ là để thỏa mãn những thứ vui, dục vọng nhất thời của mình.

Ảnh minh họa: Internet



4. Thua một cách vinh quang cũng là một loại trí tuệ

Con người ta cứ cố tranh giành thắng thua để có được chút hả hê trong lòng nhưng cuối cùng cũng chẳng để làm gì. Thực ra người biết giả thua khi cần để giữ lợi ích cho đôi bên, đó mới là đỉnh cao của trí tuệ, của người biết rõ mình cần nắm gì, buông gì...

Trong một trận đấu người thắng cuộc cũng chẳng vì thắng rồi mà ngừng tập luyện, người thua thì biết mình thất bại nên cũng phải tập luyện để tiến lên. Cuối cùng thì sau niềm vui nhất thời thì ta thua hay thắng thì đều cùng phải tiếp tục nỗ lực, cũng chẳng khác gì nhau.

Đôi khi thua rồi ta lại có thêm động lực, còn kẻ thắng lắm khi ngạo mạn không ai bằng ta nên thiếu động lực và dễ mất đi ngôi vị của mình. Thế nên chuyện thua hay thẳng cũng chẳng quan trọng bằng việc bạn có đủ động lực để tiếp tục rèn luyện bản thân hay không mà thôi.

5. Thà rằng giả nghèo, cũng đừng khoe của

Người khôn ngoan sẽ chẳng bao giờ tiết lộ hết trong tài khoản mình có bao nhiêu tiền vì việc đó chỉ để tự hào thì cũng chẳng đáng vì mối họa tiềm tàng đi theo nó còn lớn hơn.

Bạn sẽ chẳng thể nào lường được có kẻ muốn làm thân với bạn vì bạn giàu có, thì “mầm mống tai họa” cũng đang cách không xa bạn đâu.

Vì thế, cứ giả nghèo, giả khổ sẽ có người thương hơn là cố gắng khoe khoang rồi những kẻ vây quanh mình toàn người xảo trá.

Trong tâm dung chứa điều gì, thì sẽ kết duyên với điều đó, nói một cách đơn giản chính là “tướng do tâm sinh”, lúc đó đừng oán trách rằng tại sao bạn không được ai giúp đỡ khi khó khăn, hoạn nạn.

Ảnh minh họa: Internet

6. Mù quáng bi quan là tự sát hại mình

Tự tin mang cho ta sức mạnh nhưng sự tự ti lại ăn mòn chúng ta, khiến ta trở nên thấp kém theo đúng những gì mà ta nghĩ.



Trong tâm dung chứa hạt giống thù hận, hạt giống này sẽ bén rễ đâm chồi trong thời không sinh mệnh của bạn, lớn lên kết quả, sau đó, nó sẽ nuốt chửng lòng khoan dung, cảm ân và ánh mặt trời sáng rực vốn tồn tại trong bạn, bạn sẽ không ngừng tự tiêu hao sinh mệnh quý báu của mình trong bóng tối.

Trong lòng chứa đựng đố kỵ, mưu mô, tham lam, bạn chính là không bước ra khỏi bóng đen của lòng dạ hẹp hòi, xấu xa bỉ ổi, tự tư ích kỷ. Trong cái khung hạn hẹp tự cho là đúng ấy mà oán trời trách đất, tự trói buộc mình, lãng phí biết bao thời gian quý báu của sinh mệnh.

Còn như trong lòng chứa đựng những điều không tốt của người khác, bạn sẽ lấy “những điều không tốt của người khác” một cách ngu xuẩn đặt vào trong sinh mệnh của mình, cứ thế không ngừng giày vò làm khổ bản thân.

7. Mua danh chuộc tiếng cũng không bằng người thường

Hỏi những người nổi tiếng, cuộc đời bị săm soi, dè bỉu bạn mới thấy: cứ bình thường là hạnh phúc! Lừa gạt, mua danh, chuộc tiếng sẽ khiến thể xác và linh hồn bạn mệt mỏi, gây chuyện thị phi và “gieo gió gặt bão”.

Nếu cứ đuổi theo địa vị, tiền bạc, nhà cửa, thế thì cuộc đời của bạn sẽ cứ lẩn quẩn bôn ba trong thế giới vật chất đó, có thể có ngày bạn có chúng nhưng trong lòng lại cảm thấy thiếu thốn, hoang tàn, cô độc.

Đợi đến khi đứng trước ngưỡng cửa kết thúc cuộc đời, vất vả lao lực cả một đời lại chỉ có thể mang theo hai bàn tay trắng mà rời đi.

Ảnh minh họa: Internet

8. Sống đừng quá khôn ranh

Khôn ranh, muốn thu lợi về mình, bất chấp việc để lại hậu quả cho người khác đều xuất phát từ lòng tham lam, ích kỷ mà ra.

Thế mới có chuyện thánh nhân đãi kẻ khù khờ, nếu như trong lòng vô tư, chẳng mấy tư lợi, bạn sẽ nhận thấy được rằng, trong sinh mệnh của bạn xác thực đã chứa đầy ánh mặt trời.

Bởi cuộc đời khó lường, cứ sống vô tư, nếu có sai sót thì sẽ tìm những thiếu sót nơi tự thân, sau đó tu chính lại nó.

Tâm mở ra, bạn sẽ hòa mình vào trong vũ trụ bao la. Khi đó những thị phi đúng sai, tranh đấu được mất, nam nữ thường tình, công danh lợi lộc, thành bại vinh nhục, hết thảy của hết thảy, đều chỉ như một màn kịch chớp nhoáng lướt qua trước mặt bạn mà thôi.