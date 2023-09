Cách hành xử của người khôn ngoan: Tinh tế đến mức người tầm thường mấy ai hiểu được

Con người bản năng đã có lòng tham, thường cố vun vén mọi thứ về mình thế nên mới có câu: "Tham bát bỏ mâm". Thế nhưng trong một thế giới của những người kinh doanh văn minh luôn có triết lý rằng không cần ăn dày, mà luôn để một phần để vừa có lợi cho mình, vừa có lợi cho người khác. Thực tế và kinh nghiệm của người đi trước đã cho ta biết rằng đôi khi tưởng rằng mình chịu thiệt nhưng lại vô tình tạo quả lành, lại mang tới cho chính chúng ta sự may mắn mà không phải ai cũng đoán biết được.

2. Thà rằng vất vả, cũng đừng ham muốn hưởng lạc

Tưởng cứ được an nhàn là xong nhưng vốn cuộc đời này đâu dễ dàng đến vậy. Vì thế, thôi thì cứ lấy lao động làm niềm vui nếu không muốn thói quen lười nhác kéo lùi chúng ta lại.

Dù sao chúng ta cũng chỉ có một lần để sống thì sao không sống thật say mê, cứ ôm khư khư an toàn cuối cùng lại để mọi thứ trôi qua vô cùng lãng phí mà ta lại chẳng thu lượm được điều gì mới.

Tiền bạc nên là phương tiện để thực hiện điều ta muốn làm hơn chỉ là để thỏa mãn những thứ vui, dục vọng nhất thời của mình.

3. Khỏe mạnh còn quan trọng hơn công danh bổng lộc

Con người ta không tham tiền thì cũng tham danh bởi để rồi bán sức của mình để đuổi theo hư danh, thế rồi khi ngã bệnh chẳng có mấy người hỏi thăm mới thấy sức khỏe quan trọng thì đã muộn.

Sức khỏe là vốn liếng quan trọng nhất trong cuộc đời của mỗi người. Không có “công danh lợi lộc” nhưng khỏe mạnh là bạn đã đang sống tốt. Nhưng nếu có “công danh lợi lộc” mà mất đi sức khỏe thì chính là bạn đã đang mất đi tất cả rồi.

Nỗ lực cả đời không bằng một lần lựa chọn vì chỉ khi bạn lựa chọn đúng thì cố gắng của bạn mới ra kết quả, bạn chọn sai từ đầu thì có cố gắng cả trăm năm cũng chẳng nên công cán gì.