Bật mí 6 lí do đàn ông cực cuồng 'yêu bằng miệng', cứ thực hiện là thổi bùng 'cuộc yêu', chẳng anh nào chịu nổi

Tâm sự 19/06/2023 12:03

Theo nhiều khảo sát, phần lớn cánh mày râu nào cũng cuồng 'yêu bằng miệng', chị em biết được lí do thì nhớ chiều chồng ngay nhé.

Cảm giác thật

Hành động khi yêu bằng miệng khiến cho nam giới vô cùng hưng phấn vì nó mang lại những khoái cảm thật từng cm, anh ấy sẽ vô cùng biết ơn khi thấy bạn chịu khó ân ái với chàng theo cách này.

Kéo dài khoái cảm

Thời gian đạt khoái cảm của nam giới thông thường chênh lệch với nữ giới vài phút. Chính sự chênh lệch này khiến màn dạo đầu sở hữu vai trò quan trọng trong việc 'bù giờ' cho nam giới. Yêu bằng miệng sẽ giúp kích thích cảm giác ham muốn cả hai, giúp cân bằng khoảng thời gian chênh lệch, tạo cơ hợi cho nam gjới hoàn thành nhiệm vụ dễ dàng hơn.

Bật mí 6 lí do đàn ông cực cuồng 'yêu bằng miệng', cứ thực hiện là thổi bùng 'cuộc yêu', chẳng anh nào chịu nổi - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Dễ “cán đích”

Một trong những lý do đàn ông thường thích quan hệ bằng miệng chính là khiến anh ấy dễ “cán đích” sung sướng hơn. “Cậu nhỏ” chính là điểm vô cùng nhạy cảm của, nếu được vuốt ve, yêu chiều đúng cách, anh ấy có thể thấy hưng phấn hơn. Từ đó, dễ “tăng tốc” hơn và cảm thấy sảng khoái hơn sau mỗi lần lên đỉnh.

Cảm giác mới mẻ

Đôi khi, nam giới không thích những cô nàng kém cỏi, tỏ ra ngoan ngoãn. Và khi thấy bạn tình hăng say yêu bằng miệng, chắc chắn chàng sẽ rất hứng thú.

Bật mí 6 lí do đàn ông cực cuồng 'yêu bằng miệng', cứ thực hiện là thổi bùng 'cuộc yêu', chẳng anh nào chịu nổi - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Chiêm ngưỡng vẻ đẹp cơ thể

Vị trí yêu đặc biệt này sẽ mang lại cho chàng góc nhìn khiến chàng thích thú trong mỗi cuộc yêu. Dù bạn không sở hữu một cơ thể hoàn hảo, những độc tác 'yêu' bằng miệng sẽ giúp chàng quan sát những phần gợi cảm nhất trên cơ thể bạn như cặp 'tuyết lê', vòng ba, đùi..

Kéo dài thời gian quan hệ

Quan hệ tình dục không đơn thuần chỉ là sự giao phối của hai bộ phận sinh dục, trong đó bao gồm cả những thao tác dạo đầu, vuốt ve và âu yếm “đối tác” của mình. Quan hệ bằng miệng vừa là cách dạo đầu hoàn hảo, vừa giúp cho thời gian ân ái được kéo dài khiến cả 2 thấy khoảnh khắc bên nhau trọn vẹn hơn.

Bật mí 6 lí do đàn ông cực cuồng 'yêu bằng miệng', cứ thực hiện là thổi bùng 'cuộc yêu', chẳng anh nào chịu nổi - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet
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Từ khóa:   tâm sự eva chuyện phòng the yêu bằng miệng

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